„Tegul niekada nepritrūksta idėjų“…
Gavaltuvos kaime (Marijampolės sav.) gyvenanti Laimutė Žilinskienė – aktyvi vietos bendruomenės tarybos narė, savo veikla ir darbais daug prisidedanti, kad Gavaltuvos kaimas būtų gražesnis, kad jame būtų šviesiau, jaukiau ir smagiau čia gyvenantiems žmonėms.
Neseniai Gavaltuvos bibliotekoje bibliotekininkė Rita Griniuvienė su Gavaltuvos kaimo bendruomene buvo surengusi jaukias kalėdines edukacines dirbtuvėles. Jose dalyvavo bibliotekos skaitytojai, bendruomenės nariai ir kiti kaimo gyventojai, o edukaciją vedė L. Žilinskienė. Būtent edukacijos metu sukurtomis dekoracijomis buvo papuošta gruodžio 13 d. įžiebta Gavaltuvos kaimo kalėdinė eglutė.
Skaitytojų dėmesiui – interviu su Laimute ŽILINSKIENE.
– Kaip apibūdintumėte save tiems, kas jūsų nepažįsta?
– Esu kūrybinga, bendruomeniška ir darbšti. Myliu tai, ką darau: kuriu dekoracijas, puošiu Gavaltuvos kaimą, mezgu kojines ir su dideliu malonumu rūpinuosi aplinka ir augalais. Man gera tvarkytis, prižiūrėti ir gražinti Gavaltuvą ne tik sau, bet ir kitiems.
– Kaip prasidėjo jūsų kūrybinis kelias? Ar prisimenate savo pirmąjį rankdarbį?
– Mano kūrybinis kelias prasidėjo 2018 metais. Vieną dieną naršydama internete į paiešką įvedžiau „rankų darbo gaminiai“ ir peržiūrėdama nuotraukas pagalvojau: kodėl gi man pačiai nepabandžius?
Pirmasis mano darbas buvo rožytės iš tualetinio popieriaus. Tik vėliau pradėjau dirbti su krepiniu popieriumi, kavos pupelėmis, karpiniais, sagomis ir kitomis medžiagomis. Prie šio pomėgio labai prisidėjo mano mama – ji buvo siuvėja ir mane išmokė siūti. Ji tvarkydavo ir siūdavo drabužius, mokykloje siūdavo vaikams kostiumus ir kaukes. Dar iki dabar prisimenu ežiuko kostiumą. Tikriausiai iš jos ir paveldėjau meilę rankdarbiams. O dabar pati galiu pasiūti ar pataisyti drabužius, užuolaidas ar ką kita.
– Kokie rankdarbiai jums teikia didžiausią malonumą ir kodėl?
– Labiausiai mane džiugina kojinių mezgimas – tai mano mylimiausia veikla. Šiuo metu namuose turiu numezgusi apie 300 porų kojinių, o kitą dalį esu padovanojusi ir pardavusi. Planuoju Gavaltuvos bibliotekoje surengti kojinių parodą, kad visi galėtų pamatyti mano darbus. Taip pat mėgaujuosi kai galiu kurti iš pačių paprasčiausių priemonių – net iš smulkmenų galima sukurti tikrą meno kūrinį.
– Iš kur semiatės įkvėpimo?
– Idėjos ateina natūraliai – kartais iš galvos, kartais pamačius gražų vaizdą gyvai ar internete. Įkvepia ir „YouTube“ vaizdeliai, ir tiesiog aplinka. Jei pamatau kažką gražaus, tuoj pat norisi pabandyti. Kartais darbas atrodo sudėtingas, bet jei jis širdžiai mielas, viskas vyksta greitai ir su dideliu noru.
– Papasakokite, kokias kūrėte kalėdines dekoracijas?
– Gaminau besmegenius iš vienkartinių puodelių, rišau kaspinus, kūriau eglutes, lipdžiau įvairias smulkmenas. Taip pat Gavaltuvos bibliotekininkė Rita Griniuvienė pasiūlė bibliotekoje vesti kalėdinę edukaciją. Jai vykstant irgi sukūrėme daug gražių dekoracijų.
– Kaip šis renginys pavyko?
– Laikas prabėgo labai smagiai ir šventiškai – visi buvo puikios nuotaikos, todėl ir dirbti buvo malonu. Pasiskirstėme į dvi komandas: vieni dažė putplasčio sausainių trafaretus, kiti su juostelėmis ir karštais klijais kūrė saldainius. Tai buvo juoko, bendravimo ir kūrybos kupinas vakaras. Smagiausia tai, kad visos kurtos dekoracijos papuošė mūsų kaimo eglutę.
– Kuriate ne tik Kalėdoms. Kokioms kitoms šventėms gaminate dekoracijas?
– Dekoracijas kuriu visoms metų šventėms: Kalėdoms, Velykoms, Užgavėnėms, moliūgų šventei ir daugeliui kitų. Kiekviena šventė turi savo nuotaiką, tačiau kalėdinės dekoracijos man pačios mieliausios.
– Jūs – Gavaltuvos kaimo bendruomenės tarybos narė. Ką ši veikla jums reiškia?
– Bendruomenės veikla man yra didelė atsakomybė, bet tą atsakomybę prisiimu su džiaugsmu, nes dirbame vieninga ir kūrybinga komanda. Kai prisijungiau prie šios bendruomenės, atradau dar didesnį norą stengtis, kurti, padėti, dalyvauti. Dirbti kartu gera – motyvuoja matyti rezultatus ir žmonių džiaugsmą.
– Kas jus labiausiai motyvuoja veiklai bendruomenės labui?
– Žmonės. Jų šypsenos, padėkos, bendrumo jausmas. Kai gera jiems, gera ir mums patiems.
– Jūsų vyras Linas taip pat prisideda prie veiklų. Ką jums reiškia kurti kartu?
– Mes vienas kitą papildome. Dažnai pasitariame, išklausau jo nuomonę, bet juokaujame, kad paskutinis žodis kūryboje vis tiek būna mano (juokiasi.) Šiuos sausainius ir saldainius, kuriuos gaminome edukacijai, pjaustėme kartu – dažniausiai visi darbai tampa bendri.
– Kiek laiko trunka pagaminti vieną dekoraciją?
– Dažniausiai ilgai neužtrunku, kartais pagaminu net greičiau, nei planuoju. Viskas priklauso nuo darbo. Pavyzdžiui, besmegenį iš vienkartinių puodelių padariau per dieną, o dideliam saldainiui ar sausainiui reikia maždaug dešimties minučių. Žinoma, su kavos pertraukėle.
– Kaip jaučiatės, kai matote, kad šventėms kaimas pasipuošia jūsų kūriniais?
– Atrodo, visai nesureikšminu, kad tai mano darbai – kartais net atrodo, kad niekas nepastebi. Tačiau pamačius nuotraukas ar išgirdus gražų žodį, pasidaro labai gera. Tai įkvepia kurti dar daugiau.
– Kokią žinutę norėtumėte perduoti Gavaltuvos kaimo gyventojams ir visiems „Suvalkiečio“ skaitytojams?
– Visiems linkiu sveikatos ir stip-rybės. Tegul niekada nepritrūksta idėjų – kol jų turime, turime ir veiklos, ir džiaugsmo. Linksmų artėjančių šv. Kalėdų ir gražių, kūrybingų Naujųjų metų!
Kalbino Diana GRINIŪTĖ-BRUSOKIENĖ