Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinis sveikinimas
Mielieji broliai ir seserys Kristuje, nuoširdžiausiai sveikinu visus Jus, švenčiančius Kristaus Gimimą.
Šiemet šv. Kalėdas pasitinkame baigdami Jubiliejaus metus. Šios Kalėdos, žyminčios Jubiliejaus metų pabaigą ir lydimos gausių dvasinių malonių, kviečia mus vis labiau įsisąmoninti Dievo gerumą žmonėms.
Šiuo šventu laiku, kai ypač palanku atpažinti Dievo gerumą mums, drąsiai ir su pasitikėjimu priimkime Jį, plačiai atverkime Jam savo namų, o kartu ir širdies duris. Tepadeda mums ir tai, jog Kalėdų šventimas giliai įsišaknijęs ir kasmet palaikomas mūsų krašto kultūroje, šeimų tradicijose, viešajame gyvenime. Šv. Kalėdų neįmanoma nepastebėti – jų šviesa skverbiasi į visus namus ir žmonių širdis.
Noriai laukiame jų, džiaugsmingai jas pasitinkame įvairiais būdais: Advento budėjimu, Kūčių tradicijomis, kalėdaičio pasidalijimu, susitaikinimu ir bendryste, eglutėmis, šviesomis. Daugeliui šventimą vainikuoja Kalėdų nakties, kitaip vadinamos Bernelių, ar Kalėdų dienos Mišios, kur prie prakartėlės prisimename Jėzaus gimimą Betliejuje, kur širdis sujaudina giesmės žodžiai: „Sveikas, Jėzau gimusis“. Išgyvenama ne tik šventinė nuotaika – tai drauge ir dvasinė dieviško gerumo patirtis.
Ypač Kalėdų laiku, švęsdami Viešpaties Gimimą ir patirdami Jo artumą, apmąstydami Jo pasirinkimą tapti vienu iš mūsų, esame kviečiami tapti jautresni tiems, kuriems šiuo metu ypač reikia pagalbos, dėmesio, šilumos. Tai ir ligoniai, ir vargstantys, ir vienišieji mūsų broliai ir seserys. Šventosios Kalėdos tai metas dalytis dovanomis, bet dar labiau mūsų dėmesingumu, gerumu. Kaip Jėzus dovanoja save, taip ir mes šiuo laiku mokykimės dovanoti savo laiką, skleisti Dievo gerumą ir meilę savo gyvenimo aplinkoje.
Dieviška Kalėdų šviesa prasiskverbia pro trumpiausių gruodžio dienų prieblandą ir ilgiausių naktų tamsą, žmonių gyvenimuose įsišaknijusio abejingumo, savanaudiškumo sutemas, nuodėmių tamsybes. Kalėdų šviesa kaip Betliejaus žvaigždė nušviečia kelią kiekvienam geros valios žmogui. Tai ta pati Šviesa, kuri „spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (plg. Jn 1, 5).
Kalėdos taip pat stiprina viltį gyventi taikoje. Dėkodami Dievui už visa tai, ką iš Jo gauname ir turime, nepamirškime melstis už taiką pasaulyje – už daugybę kenčiančių žmonių mums artimoje Ukrainoje, taip pat Palestinoje ir kitur, kur tvari taika šiandien atrodo sunkiai pasiekiama. Prie prakartėlės atneškime ir dėl karo kenčiančiųjų maldos šauksmą ir taikos viltis. Melskime taikaus sugyvenimo taip pat ir mūsų šalyje. Prašykime mus gelbstintį Dievą suteikti daugiau tarpusavio supratimo, susikalbėjimo, susitelkimo įveikiant iššūkius, gebėjimo atleisti ir priimti kito žmogaus ribotumus.
Tegul šios Kalėdos tampa nauju mūsų širdies atvėrimu Dievo gerumui. Leiskime Kristui įeiti į mūsų gyvenimus. Tegu Jo atnešta ramybė užlieja mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų miestus ir kaimus.
Su šventomis Kalėdomis! Nuoširdžiai linkiu – tegu Jėzus, įžengiantis į mūsų gyvenimus, sustiprina, paguodžia ir apdovanoja visus amžinosios vilties džiaugsmu.