www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimas ir šiemet atkeliavo į Kalvariją

"Suvalkiečio" inf.

NVO konfederacija vaikams lapkričio 20 d. jau 19-ąjį kartą pagerbė geriausius vaikų draugus. Apdovanojimai buvo rengiami kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Primename, kad 2024-aisiais „Geriausio vaiko draugo“ nominaciją į Kalvariją parsivežė Nijolė Silickienė, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja.

Šiemet į balsavimo procesą aktyviai įsitraukė daugiau nei 7600 žmonių, kurie išrinko penkis „Geriausius vaikų draugus“. Kalvarijos savivaldybės socialinio paslaugų centro „Globos centro“ globos koordinatorė Edita SAVICKIENĖ surinko daugiausia balsų! Ji apdovanota už atsidavimą dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais ir juos globojančiomis šeimomis bei gebėjimą visuomet ieškoti ir rasti geriausius sprendimus vaikui, kad jis galėtų augti saugioje, mylinčioje bei palaikančioje aplinkoje.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Artėjant šventėms, kūrėme jaukumo šviesą
Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė 
Kviečiame teikti kandidatus Sūduvos krašto etninės kultūros puoselėtojams pagerbti
O kur biblioteka?

Įvykiai

Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą –  nemalonumai Marijampolėje
Gyventojai aptikti be gyvybės ženklų
Policijos ir prokuratūros smūgis „balionų“ kontrabandos organizatoriams
Aptiktas vogtų automobilių detalių sandėlis

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos