„Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimas ir šiemet atkeliavo į Kalvariją
NVO konfederacija vaikams lapkričio 20 d. jau 19-ąjį kartą pagerbė geriausius vaikų draugus. Apdovanojimai buvo rengiami kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Primename, kad 2024-aisiais „Geriausio vaiko draugo“ nominaciją į Kalvariją parsivežė Nijolė Silickienė, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėja.
Šiemet į balsavimo procesą aktyviai įsitraukė daugiau nei 7600 žmonių, kurie išrinko penkis „Geriausius vaikų draugus“. Kalvarijos savivaldybės socialinio paslaugų centro „Globos centro“ globos koordinatorė Edita SAVICKIENĖ surinko daugiausia balsų! Ji apdovanota už atsidavimą dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais ir juos globojančiomis šeimomis bei gebėjimą visuomet ieškoti ir rasti geriausius sprendimus vaikui, kad jis galėtų augti saugioje, mylinčioje bei palaikančioje aplinkoje.