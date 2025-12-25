Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
Kauno sporto halėje vykusiame verslo bendruomenės šventiniame vakare pagerbti ryškiausi 2025 metų Kauno ir Marijampolės regionų verslo atstovai. Iškilmingame renginyje Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (KPPAR) apdovanojo įmones ir verslo lyderius, per pastaruosius metus demonstravusius tvarumą, inovatyvumą, augimą ir reikšmingą indėlį į regiono bei visos Lietuvos ekonominę gerovę.
Didžiausios regiono verslo bendruomenę telkiančios organizacijos Lietuvoje renginyje dalyvavo 500 svečių: Seimo nariai, ministrai, Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybių merai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos bei kitų verslo organizacijų vadovai, verslo bendruomenės nariai, universitetų rektoriai bei garbingi svečiai iš užsienio.
KPPAR prezidentas Zigmantas Dargevičius, sveikindamas vakaro svečius, priminė Rūmų istorijos pradžią, dėkojo verslo bendruomenei ir socialiniams partneriams ir kvietė priimant sprendimus bendradarbiauti ir dialogo būdu kurti laisvos Lietuvos ateitį.
„Šiandien mus jungia daugiau nei šventė. Mus jungia istorija, bendrystė ir atsakomybė. Dar vieneri metai, dar vienas etapas, dar viena proga sustoti ir įvertinti tai, ką nuveikėme. Bet svarbiausia – tai proga padėkoti“, – atidarydamas šimtmečio šventinį vakarą sakė Z. Dargevičius.
Šventinio vakaro metu buvo įteikti penki šimtmečio „Padėkos ženklai“. Du iš penkių atiteko marijampoliečiams. „Padėkos ženklu“ pagerbti UAB „Sateba Lithuania“ direktorius Vilius Parulis ir AB „Vernitas“ komercijos direktorius Rimantas Grabauskas. V. Parulis ir R. Grabauskas taip pagerbti buvo už bendrystę, už KPPAR Marijampolės filialo stiprinimą bei regioninio verslo stiprinimą.
Didžiausia vakaro staigmena marijampoliečiams buvo nominacija „Sėkmės žingsnis“, kurioje nugalėtoja tapo mūsų krašto įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Naturus“ (prekinis ženklas JORUS). Prizas įteiktas bendrovės direktorei Indrei Gvazdaitienei. Pretenduoti į šią nominaciją galėjo įmonės, veikiančios mažiau nei 5 metus, turinčios išskirtinio verslo bruožų bei nuo įkūrimo pradžios besikeičiančią apyvartą.
Be iškilmingų apdovanojimų akimirkų, KPPAR metiniame renginyje visų susirinkusiųjų laukė nepamirštama vakaro programa. Šventės oficialiąją dalį iškilmingai atidarė Kauno valstybinio muzikinio teatro kamerinis orkestras, gražiausius kūrinius atliko teatro solistai. Vėliau svečius džiugino grupės „Rondo“ pasirodymas, o šokti ir linksmintis kvietė grupė „Marabu“. Šventinę nuotaiką kūrė renginio vedėja Eglė Šantaraitė.
KPPAR Marijampolės filialo informacija