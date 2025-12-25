Parduos, perduos, keis…
Savivaldybės tarybos posėdis penktadienį buvo trumpas – jame svarstyti tik šeši klausimai. Tikėtina, kad tai buvo paskutinis šių metų posėdis.
Kas vadovaus Etikos komisijai?
Prieš prasidedant posėdžiui meras Nerijus Šidlauskas perskaitė Tarybos opozicijos pasiūlymą į Etikos komisijos pirmininko pareigas teikti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovą Juozą Sinkevičių.
oks siūlymas kadencijos eigoje – dėl to, kad įprastai Etikos komisijai vadovauja opozicijos deleguotas asmuo (tai buvo Rūta Jankeliūnienė), kuri dar rugpjūtį paliko opozicinę LVŽS frakciją Taryboje ir prisijungė prie pozicijos: buvo įkurta „Siekime kartu“ frakcija, susidedanti iš keturių Tarybos narių (viena jų – jau minėta R. Jankeliūnienė).
Opozicija dėl kito kandidato į Etikos komisijos pirmininkus svarstė nuo vasaros pabaigos. Tikėtina, kad jau artimiausiame posėdyje gali būti svarstoma Juozo Sinkevičiaus kandidatūra.
Keliai
Taryba patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašą. Ši ilga ir sudėtinga formuluotė – apie tai, kad būtų tikslingai, teisėtai ir ekonomiškai naudojamos ir skirstomos lėšos.
Minėtas aprašas nustato Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, darnaus judumo priemonėms diegti, šiems keliams inventorizuoti, skirstymo, naudojimo, atsiskaitymo už asignavimus ir planuojamų remontuoti objektų eiliškumo nustatymo tvarką.
Ne mažiau kaip 50 proc. programos finansavimo lėšų turi būti naudojama vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti). Ne mažiau kaip 10 proc. lėšų, skirtų Savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams, turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti.
Policijai – dronas ir alkoholio matuoklis
Taryba pritarė sprendimo projektui, kad Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 20 metų būtų perduotas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis bepilotis orlaivis-dronas (įsigijimo vertė 3959 Eur) ir alkoholio detektorius „Drager Alcotest 5000“ (įsigijimo vertė 512 Eur). Tai – Savivaldybės ir policijos bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones.
Kiti klausimai
Savivaldybės merą Nerijų Šidlauską Taryba įgaliojo pasirašyti Kalvarijos miesto teritorijoje esančių valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų, išskyrus valstybės poreikiams reikalingą valstybinę žemę, priėmimo–perdavimo aktus.
Taryba vienbalsiai nusprendė leisti parduoti asmeniui (duomenys neskelbtini) Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 109 m² bendrojo ploto gyvenamąjį namą, esantį Kušliškių k., už 18163 Eur.
Kaip ir kiekvieno posėdžio metu, patikslintos Savivaldybės biudžeto pajamos.