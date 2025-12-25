Vaikams reikia ne adreso. Jiems reikia širdies
„Man Kalėdos – priminimas, kad stebuklai egzistuoja. Tik dažnai juos daro žmonės, ne tik Kalėdų Senelis. Kartais jaučiuosi taip, lyg būčiau ne gyvenimo scenoje, o užkulisiuose. Bet būtent ten ir įvyksta didžiausi stebuklai.
Kas sunkiausia? Matyti, kaip vaikai gyvena su savo dar mažomis, bet labai sunkiomis istorijomis. Kas gražiausia? Stebėti, kaip jos po truputį lengvėja, kuomet atsiranda globojanti šeima.
Ką reiškia ši nominacija? Tai labai stiprus priminimas, kad geriausias vaiko draugas yra tas, kuris išbūna su juo, kai jam sunkiausia, pačiose sudėtingiausiose situacijose.“
Taip prasidėjo Daivos KLIMAVIČIENĖS pokalbis su „Geriausio vaiko draugo“ nominante Edita SAVICKIENE.
Apie Editą
Edita Savickienė – Kalvarijos globos centro specialistė, globos koordinatorė. Jai – 36-eri. Baigusi socialinio darbo studijas Vytauto Didžiojo universitete. Šeštus metus dirbdama Globos centre su tėvų globos netekusiais vaikais ir juos globojančiomis šeimomis, ji nuolat ieško geriausio sprendimo vaikui – šeimos, galinčios jį priimti ne tik į namus, bet ir į širdį. Ji – be galo atsidavusi ir mylinti savo darbą, o namuose – dviejų dukrų mama, gražios šeimos puoselėtoja.
Šiuo metu Edita teikia pagalbą aštuoniolikai vaikus globojančių šeimų ir dvidešimt dviem globojamiems vaikams. Šiuos skaičius sužinojau ne iš pačios pašnekovės. Ji sako, kad ne apie statistiką galvoja: „Man užtenka žinoti, kad padėjau vaikui žengti dar vieną žingsnį į saugumą ir tikėjimą savimi.“
„Esu ten, kur turiu būti“
Pašnekovė sako, kad jos darbo kelionė prasidėjo gana paprastai – nuo „noriu būti arčiausiai žmonių“. Suprato, kad nori dirbti būtent su vaikais, nes teikiant pagalbą jiems matomas labai didelis pokytis, daroma įtaka tolimesniam jų gyvenimo keliui. Ir jau pirmomis savaitėmis suprato, kad yra ten, kur ir turi būti.
Paklausta, kaip atrodo eilinė jos darbo diena, Edita sako, kad būna įvairiai – čia nieko nesuplanuosi. Ji gali prasidėti dokumentų tvarkymu, o baigtis pirmuoju vaiko ir būsimų globėjų susitikimu. Gali prasidėti džiaugsmo, o baigtis – liūdesio ar pykčio ašaromis po skausmingų teisinių procesų. Nes toks tas gyvenimas.
Ką vaikui reiškia žodis „namai“?
Globojamam vaikui namai – tai ne adresas. Tai širdys, kurios jį globoja. Kur jis priimamas su savo praeitimi, istorija ir su savo emocine kuprine. Kur gali būti savimi. Kur jaučia emocinį stabilumą ir saugumą.
O kaip, sakysit, biologiniai tėvai ir jų namai – kokie jie bebūtų? Edita neslepia:
– Visiems mums namai užkoduoti kaip prigimtinė teisė būti dalimi šeimos, nesvarbu, iš kokios jos atėjai. Vaikai tikrai jaučia tėvų ir namų ilgesį. Jie ne dėl savo kaltės atsiduria tam tikrose situacijose, o dėl to, kad tėveliams yra sudėtinga užtikrinti jų gerovę. Vaikai visada nori žinoti, kaip gyvena jų biologinė šeima, susitikti su ja. Ir globėjai tikrai užtikrina galimybę bendrauti su biologiniais tėvais, jei patys tėvai to nori.
Apie sunkumus
Sunkiausia – kai nerandi šeimų, kurios norėtų globoti vaikus. „Ką pasakyti vaikui, kuris kaskart, kai jį sutinku, klausia, ar dar neatsirado globėjai? Labai sudėtinga paaiškinti, kad jam šeima vis dar nerasta. Juk žinau, kad pavykus rasti vaikui saugius namus, kuriuose jis gali augti mylimas ir apsuptas šilumos, pasikeičia visas jo gyvenimas“, – su liūdesio gaidele balse apie globos laukiantį vaiką pasakoja Edita.
Dažniausiai globėjų laukia nesulaukia paaugliai. Yra toks jautrus aspektas: visuomenė juos mato jau beveik suaugusius, visokio ir, neslėpkime, ne paties patogiausio elgesio. Kartais sunku žmonėms suvokti, kad tas 16-metis dar yra vaikas.
Pašnekovė pripažįsta, kad ne visiems pavyksta rasti globėjus. Tada vaikai patenka į šeiminius namus. Bet vis tiek globėjų paieškos jiems tebesitęsia. Ir kai pagaliau pavyksta rasti šeimą, nebuvo nė vieno, kuris atsisakytų naujo gyvenimo. Nes vaikas nori būti svarbus, priklausyti šeimai, būti jos dalimi.
Dabar Kalvarijos šeiminiuose namuose gyvena septyni vaikai. Jie visi nori gyventi šeimose. Tai reiškia, kad mes vis tiek per mažai globėjų turime, o jais galėtų tapti ne tik svetimi, bet emociškai artimi žmonės – seneliai, krikšto tėvai, kaimynai ar pan.
Apie jautrumus
– Patys jautriausi momentai – kai vyksta supažindinimas, – pasakoja Edita. – Su kokiu jauduliu, net baime atvyksta globėjai! Matome, kaip jie jaudinasi laukdami vaiko. O koks didelis būna vaiko lūkestis, kokios jo akys! Žinoma, būsimi globėjai ruošdamiesi susitikimui klausinėja apie vaiką, domisi, kas jam patinka ir t. t.
Su Edita globėjai aptaria ir galimą vaiko atsaką, nes jis gali pasielgti visaip.
Paklausta, kas pirmas – globėjai ar vaikas – pasako „taip“ arba „ne“, Edita patvirtina, kad lemiamas žodis yra suteikiamas globėjams. Jiems kyla milijonas klausimų apie galimus iššūkius. O vaikai? „Iki šios dienos nebuvo vaiko, kuris nenorėtų tapti šeimos dalimi“, – sako Edita.
Apie pokyčius
– Visa tai, kas vyksta šalia mūsų, keičia požiūrį į daugelį dalykų. Matai, kiek suaugusiųjų negeba prisiimti atsakomybės net už savo biologinį vaiką, ir kiek tai lemia jo tolimesnį gyvenimą. Išmokau būti budri, lanksti, visada pasiruošusi išgirsti, padrąsinti ir padėti tiek vaikams, tiek globėjams. Labiausiai (ir maloniausia) stebina vaikų gebėjimas atleisti ir globėjų kantrybė. Jie moko mane paprastumo, atjautos ir to, kad niekas gyvenime nevyksta be reikalo.
– Globėjams reikia drąsos?
– Taip, jiems reikia didelės drąsos ir pasiryžimo būti ne komforto zonoje. Žmonės turi priimti pokyčius, priimti vaiką – visokį, ne tik tada, kai jis yra „patogus“. Nes bus dienų, kai jis bus „spyg-liuotas“, reikės vienaip ar kitaip tuos spyglius suglostyti. Bus dienų, kai reikės ieškoti išeičių, o ne priežasčių kažko nedaryti.
Sėkmės istorijos
Vaikai, apgyvendinami budinčių globotojų ar globėjų šeimose, dažnai turi sveikatos problemų, emocijų valdymo ar elgesio sutrikimų. Bet į klausimą, ar yra buvę, kad po kurio laiko globėjai pasakytų „Nebegalime daugiau…“, Edita sako, kad to nebuvę:
– Kai susiduriama su iššūkiais, mes visada padedame juos spręsti. Tai yra viena didžiųjų Globos cent-ro funkcijų – padėti globėjams ir vaikams išbūti labai sudėtingose situacijose, paremti globėjus, kai dvasiniai resursai pradeda tuštėti ir reikia juos papildyti. Juk žinome – vaikus auginant visada kyla iššūkių, ar tai būtų biologinis vaikas, ar globojamas.
Bet vis tiek Edita įsitikinusi, kad visos istorijos jos darbe yra sėkmės istorijos, nes vaikai šeimose lieka ir po to, kai jiems sukanka 18 metų ir globa formaliai baigiasi. Tai ženklas, kad vaikas čia yra svarbus ir ryšys yra stiprus.
Paklausta, ką globojami vaikai kalba apie namų jausmą, kada globėjų namai tampa ir jų namais, Edita sako:
– Namai jiems prasideda nuo to momento, kai vaikai globėjus pradeda vadinti tėvais. Pradžioje dažniausiai vadina juos vardais, o pirmas kreipinys „mama“ ar „tėti“ suvirpina širdis. Tai reiškia, jog pats vaikas pripažįsta, kad tai yra jo šeima. Jie net ir pokalbių metu nevadina globėjų kitaip nei „tėtis“ ir „mama“. Vaikui namai – tai vieta, kur jis gali būti savimi, kur yra priimamas su visomis baimėmis, džiaugsmais ar išdaigomis. Globėjų dėka vaikas patiria saugumo ir priklausymo šeimai jausmą. Tai ir yra didžiausia sėkmės istorija.
Kalėdinė istorija
– Buvo tokia! Tai įvyko pirmaisiais mano darbo metais, iš karto po Kalėdų. Tuo metu kaip tik ieškojome šeimos dviem vaikams. Taigi, po švenčių paskambina šeima, sako, norime susitikti. Man tai buvo Kalėdų stebuklas – dar viena galimybė šiems vaikams augti šeimoje! Ir ta galimybė buvo išnaudota. Aišku, visas procesas užsitęsė iki pavasario, kol vyko teisminiai procesai, – prisimena Edita.
Žinutė globėjams ir vaikams
– Kokią žinutę norėtumėte pasakyti žmonėms, svarstantiems apie globą?
– Nebijoti! Žinojimas leidžia priimti sprendimus. Vaikams nereikia tobulų – jiems reikia šiltų, tikrų žmonių, kad jaustųsi saugūs. Meilė ateina kartu su buvimu šalia, kai dalinamasi šiluma ir bendraujama.
– Ko palinkėtumėte savo globojamiems vaikams?
– Visada džiaugsiuosi jų pasiekimais ir padėsiu, kai reikės pagalbos. Linkiu visiems – ir šeimose, ir šeiminiuose namuose gyvenantiems vaikams, kad jų širdys būtų lengvos, kad rastų savo žmones, kurie gebėtų būti jų šeima, artimaisiais. Ir kad tie, jiems rasti namai būtų kupini šilumos ir saugumo. Nes kiekvienas vaikas nusipelno jį globojančio suaugusiojo ir saugios galimybės augti.
– Ačiū už tai, ką darote. Sėk-mės ir naujų kalėdinių stebuklų: ir jums, ir vaikams, ir jų globėjams.