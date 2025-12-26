Gyvybė Marijampolės savivaldybės parapijose neblėsta
Lapkričio pradžioje skelbta, kad Marijampolės savivaldybėje gyvuojančios parapijos sulaukė svarbios finansinės Savivaldybės paramos. Lėšos buvo skirtos bažnyčių remontui, aplinkai puoselėti ir infrastruktūrai gerinti. Apie tai, kaip gyvuoja parapijos, kokius darbus jose pavyko atlikti sulaukus finansinės Savivaldybės paramos, pasikalbėjome su Igliaukos Šv. Kazimiero, Šunskų Šv. Marijos Magdalietės, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo ir Liudvinavo Šv. Liudviko parapijų klebonais.
Parapijos keičiasi
Šiemet Marijampolės savivaldybė Vilkaviškio vyskupijos kurijai ir parapijoms skyrė beveik 135 tūkst. eurų finansinės paramos. Iš šios sumos Igliaukos Šv. Kazimiero parapijai skirta 18 tūkst. eurų. Parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina pasakoja, kad per pastaruosius dvejus metus pavyko atlikti itin reikšmingus darbus, o vienas jų – kapitalinis bažnyčios vargonų remontas.
„Džiaugiuosi bendradarbiavimu su Savivaldybės atstovais: meru, vicemerais, seniūnu ir Administracijos kitų skyrių darbuotojais. Prie projektų taip pat prisideda pavieniai aukotojai, savanoriai. Manau, kad mūsų draugystę tęsime ir kitais metais“, – atvirauja Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. R. Maceina.
Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebonas kun. Rimantas Venslova atskleidžia, kad Savivaldybė parapijai skyrė apie 15 tūkst. eurų. Ši parama leido sutvarkyti parapijos namų aplinką, nutiesti patogius takus pėstiesiems ir įrengti pandusus, skirtus žmonėms su judėjimo negalia.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijoje atnaujinta bažnyčia ir senoji klebonija – restauruoti vitražai, stogas ir vidaus patalpos. „Smagu, kad žmonėms rūpi pagalba bažnyčioms, juk tai yra mūsų visų šventovės“, – komentuoja parapijos klebonas kun. Deimantas Brogys.
Dvasininkas atskleidžia, kad parapijoje pavyko sutvarkyti seniausią Šunskuose medinį namelį, kurį vietos gyventojai vadina „tėvelio nameliu“. Anot kun. D. Brogio, čia, dviejų kambarių namelyje, kadaise gyveno kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis. „Jis iš vokiečių kalbos versdavo religinio turinio knygas ir stengėsi jas platinti. Buvo toks sovietmečio knygnešys“, – prideda klebonas.
„Tėvelio namelyje“ pavyko atlikti kapitalinį remontą. Parapijos klebono teigimu, buvo uždengtas naujas stogas, sutvarkytos sienos, o jau kitąmet šį namelį planuojama paversti nedidele biblioteka, kurioje puikuotųsi J. K. Matulaičio verstos knygos, jo daiktų ekspozicija, spausdinimo mašinėlė. Čia galėtų apsilankyti Šunskų miestelio gyventojai ir svečiai.
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapija, anot klebono kun. Giedriaus Bakūno, rašo įvairius projektus, kad gautų paramą vieniems ar kitiems darbams atlikti. „Jau ne kartą teko pasinaudoti Marijampolės savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių fondu. Gavome dalį lėšų mūsų Mažosios bazilikos bokšto šimtamečiam laikrodžiui atnaujinti, taip pat lėšų buvo skirta išorės remonto darbams atlikti“, – pasakoja kun. G. Bakūnas. Jo teigimu, šiemet buvo sutvirtintos varpus laikančios konstrukcijos, kurios kurį laiką kėlę grėsmę, taip pat įrengta elektromagnetinė įranga, skirta tais varpais skambinti. Klebonas teigia, kad kai kuriuos darbus parapija atlieka ir parapijiečių lėšomis.
„Skiriamų aukų pakanka kukliam gyvenimui“
„Gyvuoti kukliai, ačiū Dievui, pakanka, tačiau be papildomos finansinės paramos, tik iš aukotojų sukauptų lėšų atlikti svarbių ir didesnių darbų neįstengtume“, – atvirauja Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas D. Brogys. Jo teigimu, ne viskas yra matuojama tik pinigine išraiška. Yra „nuostabių žmonių, kurie, pavyzdžiui, padeda papuošti bažnyčią įvairiausiais metų laikais“. Šeimos ūkio „Aido gėlės“ valia, pasak klebono, bažnyčios laiptai, kryžius ir Jėzaus statulos kiekvieną pavasarį, vasarą, rudenį pražysta skirtingomis gėlėmis.
Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos klebonas kun. R. Venslova pritaria kun. D. Brogiui ir pasakoja, kad tikinčiųjų aukų užtenka, kad parapija išgyventų, tačiau norint atlikti daugiau lėšų reikalaujančius remontus, vien aukų nepakanka. Kun. R. Venslova, paklaustas, ar tenka užsiimti papildomomis veiklomis, kad išgyventų, atsako: „Man, pavyzdžiui, dažnai tenka grėbti lapus, bet už tai tikrai niekas nemoka.“
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos klebonas kun. G. Bakūnas teigia, kad kiekviename Lietuvos regione miesto parapijoms yra lengviau išsilaikyti, kai yra didesnis žmonių judėjimas, ne tik tikinčiųjų, kas labai svarbu, bet ir turistų. „Šv. arkangelo Mykolo bazilika atlieka ir šią funkciją: pritraukia piligrimus, turistus, todėl, manau, šis bendradarbiavimas yra labai puikus ir svarbus“, – sako jis. Pasak klebono, bažnyčioje ir Marijampolėje besilankantys žmonės iš svetur, padeda išlaikyti parapijas ir bažnyčias. Dėka jų bendruomenė gali sumokėti komunalinius mokesčius ar atlikti pastoracinius darbus. „Anot mūsų marijonų vienuolijos atnaujintojo palaimintojo Jurgio Matulaičio, „Išvien turime dirbti“ – šie žodžiai pabrėžia bendradarbiavimo svarbą ne tik tikėjime, bet ir miesto bendruomenės gyvenime. Tai sėkmingai darome iki šiol“, – akcentuoja kun. G. Bakūnas.
Tikėjimas vienija bendruomenę
„Tebūna tai paslaptis – kiekvienoje parapijoje žmonės aukoja pagal savo galimybes“, – sako kun. R. Venslova, paklaustas, ar galėtų atskleisti, kiek pinigų bažnyčiai dažniausiai aukoja tikintieji. Dvasininkas tarnauja ir Akmenynų Šv. Roko parapijoje, todėl atskleidžia, kad pagal gaunamas pajamas ir gyvenimą skirtingose vietovėse, žmonės atitinkamai ir aukoja.
„Mažesnėse kaimiškųjų vietovių parapijose žmonės prašo šv. Mišių ir už mirusius, ir už gyvuosius, viskas pagal poreikį“, – teigia klebonas kun. R. Maceina. Jis antrina kun. R. Venslovai sakydamas, kad tikintieji aukoja bažnyčiai pagal savo galimybes, o negalintys išvis neaukoja.
Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas kun. D. Brogys tikina, kad miestelio parapija yra gana gyva. „Žinoma, norėtųsi, kad aktyvumas būtų dar didesnis, tačiau džiaugiuosi visais, kurie ateina, būna, kartu ir meldžiasi“, – sako jis ir prideda, kad tikintieji prašo Dievo malonės ne tik mirusiesiems, bet ir gyviesiems.
Kun. D. Brogys atskleidžia, kad parapijoje Viešpatį šlovina savanorė vargonininkė, o kartais ateina ir žmonių, kurie nori patarnauti per šv. Mišias. „Nuolatinių savanorių neturime. Parapija nedidelė, todėl džiaugiamės žmonių gera valia, kas tik nori, visada randa čia vietą“, – tęsia jis.
Jo teigimu, žmonės į dvasininkus kreipiasi įvairiomis intencijomis, tačiau dažniausiai įprasta prašyti malonių tada, kai kas nors nutinka. „Norėtųsi, kad žmonės dažniau rastų laiko Dievuliui, nes jis mus laimina visada: ir darbuose, ir kasdieniuose reikaluose, ir švenčių metu“, – sako dvasininkas ir linki visiems skaitytojams nuostabių Kalėdų ir gausių malonių.
Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. R. Maceina antrina ir linki sėkmės bei Dievo palaimos visiems, kurie ruošiasi Jėzaus Kristaus gimimo dienai.
Komentarai nepriimami.