„Pagavau laimės paukštę“
Taip sakė marijampolietė Ona Čirvinskienė, Mokymo centro įkūrėja ir vadovė, apžvelgdama šio Mokymo centro ir savo pačios veiklą jame per 30 metų. Šia proga į jaukią popietę ji sukvietė bendraminčius, pagalbininkus, kolegas – tuos, kurie pritarė idėjai kurti tokį centrą, pagelbėjo ir patarė.
Prisimindama pradžią O. Čirvinskienė sakė planavusi, kad bus labai gerai, jei išsilaikys kokį penketą metų… „Bet pagavau laimės paukštę: mokymai buvo paklausūs, niekas tada neruošė tokių specialistų, o poreikis buvo. Daug teko įdėti pastangų, kad galėtume augti ir plėstis, tačiau faktai kalba už save: sulaukėme trisdešimtmečio!
Per tą laiką 17000 žmonių „perėjo“ per mūsų centrą – pradedant darbą to negalėjome ir įsivaizduoti. Su daugeliu tų žmonių bendraujame iki šiol – jie prisimena, pasveikina įvairiomis progomis. Džiaugiuosi kolegomis, sūnumi Mindaugu, kuris daug padėjo ir tebepadeda. Vienas nieko nepadarytum“.
Su Mokymo centro jubiliejumi vadovę sveikino daugybė įvairių sričių atstovų, per tuos dešimtmečius kartu dirbusių ar sprendusių problemas. Pasakyta daug gero apie ponios Onutės energiją, užsispyrimą sprendžiant sunkius klausimus ir gebėjimą diplomatiškai pasiekti tikslo. Mat visokiausių problemų ir reikalų būta nuo pat pradžios (juk pradėta 1994-aisiais, kai visur buvo daug nežinios, nestabilumo). Bet, pasak O. Čirvinskienės, „jei jau pradėjai – eik iki galo. Su šypsena ir užsispyrus“. Būtent šis bruožas labai daug padėjo.
…Be sveikinimų bei linkėjimų ir toliau nestokoti energijos tą popietę buvo ir muzikos, Pauliaus Širvio eiles skaitė aktorius Robertas Šarknickas.
Lina VOLUNGYTĖ
