Bus teisiamas kūdikį nešęs ir jo galvą į durų varčią kliudęs tėvas
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 32-ejų Kazlų Rūdos gyventojas kaltinamas sunkiu savo sūnaus sveikatos sutrikdymu dėl neatsargumo.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Kaip skelbia prokuratūra, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas šių metų gegužės 20 d., gavus Kauno ligoninės pranešimą, kad gegužės 18 d. į ligoninę buvo pristatytas ir dėl galvos traumos paguldytas šiemet gimęs kūdikis.
Tyrimo duomenimis, vyras, eidamas pro duris ir neatsargiai nešdamas mažametį sūnų ant rankų, įtariama, kliudė jo galvą į durų varčią. Manoma, kad dėl patirtos traumos kūdikiui po smegenų dangalais išsiliejo kraujas.
Baudžiamasis kodeksas už sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo numato laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimo bausmę iki trejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.
Iš pradžių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus mažamečio sveikatos sutrikdymo. Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Policija skelbė, kad, įvertinus tyrimo metu gautus duomenis, patirtos traumos pobūdį, galimai padaryta nusikalstama veika perkvalifikuota ir tyrimas vyko dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Tokia kvalifikacija parinkta įvertinus faktinę nukentėjusiojo būklę.
Ingrida Steniulienė (ELTA)