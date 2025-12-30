Gruodžio 31 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Šeima ateitį kuria senelių kaime
„Be kalėdinių dovanų tikrai neliksime“, – pagalvojau dar prieš šventes besigėrėdama danielių pulku Menčtrakio kaime, Igliaukos sen. Ragus iškėlusį patiną aplenkdamos žaibu skuodžiančios patelės ir jaunikliai atrodė tik atsispirs ir pakils į dangų… su Kalėdų Senelio rogėmis. Ir kodėl gi ne – juk Stebuklingą naktį visko būna…
Pašaukimas atsiskleidė piešiniuose ant sienų
Marijampolietę Erlandą Matusevičienę žmonės atpažįsta kaip sienų tapytoją – jos kurti darbai puošia privačių namų sienas, verslo įmonių pastatus. Moteris džiaugiasi atradusi savo nišą, tačiau sako, kad tam prireikė laiko. Paauglystėje piešti mėgusi Erlanda bandė stoti į Vilniaus dailės akademiją, deja, nesėkmingai. Tuomet mergina visiškai atsiribojo nuo piešimo ir pasirinko apdailininkės profesiją. Kurį laiką sienas ji glostė statybiniais įrankiais, tačiau kūrybinis pašaukimas vis dėlto vėl apie save priminė. Ant savo namų sienos nupiešusi „Bembį“, marijampolietė sulaukė susidomėjimo – žmonės ėmė prašyti panašaus stiliaus piešiniais išmarginti jų vaikų kambarių sienas.
Turėsime Melioracijos fondą, o baseino renovacijos pabaigtuvių dar teks palaukti
Paskutinio 2025-ųjų Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo 24 klausimai, kuriuos apsvarsčius surengta ir Tarybos mažumos valanda. Šįkart posėdis vyko ramiai, ginčų ir emocijų nekilo, nemaža dalis klausimų priimta bendru sutarimu, o ir opozicija buvo nusiteikusi gana taikiai, per mažumos valandą pateikė dalykiškus, esminius klausimus.
Dar niekas nepakeitė knygos…
Tai – aksioma. Bent jau iki šios dienos, nepaisant sunkiai įsivaizduoto technologijų šuolio, kai atsiradus kiekvienai naujovei vis buvo šaukiama: viskas – to, kas buvo, nebebus! Betgi yra, išliko: fotografija „nenužudė“ paveikslų, kinas – fotografijos ar televizija radijo… Kai kas gal primiršta, lyg atidėta į šalį – ir vėl iš naujo atrandama. Kaip vinilinės plokštelės ar senaisiais rašmenimis išmargintos knygos… Kalba ir sukosi apie knygas – apie ką dar daugiau kalbėti būnant knygų namuose? Tokie namai yra bibliotekos (knygynai juk – tik laikina jų priebėga, o ir tų pačių vis mažiau).