Pokyčiai, tapę kasdienybe: Marijampolė keičiasi
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda apie besibaigiančius 2025-uosius kalba kaip apie gyvą, bendruomenės rankomis kurtą paveikslą: „Tai buvo metai, kupini atsakingų sprendimų, pokyčių, įveiktų iššūkių ir naujų žingsnių. Tačiau svarbiausia yra ne procesai, o prasmė, slypinti už jų: Marijampolė keičiasi.
Ne visi sprendimai būna lengvi, ne visi – populiarūs. Tačiau kiekvienas turi savo svorį. Kiekvienas jų prisideda prie mokyklų, kurios tampa jaukesnės vaikams. Prie miesto ir kaimiškųjų vietovių, kurios nuolat gražėja. Prie renginių, kurie vienija žmones. Prie paslaugų, kurios turi būti tokios, kokių žmonėms reikia. Daug kas jau padaryta, daug kas dar daroma – mes einame pirmyn. Ir, be abejo, už visų pasiekimų – žmonės, kurių darbai keičia gyvenimus.“
Skaičiai: kas už jų?
Išsamiai 2025 metų darbus meras P. Isoda apžvelgė kalbėdamas Marijampolės kultūros centre neseniai vykusiame savo, kaip Marijampolės savivaldybės mero, padėkos vakare. Į jį buvo pakviesti Seimo nariai, Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, dvasininkai, bendruomenių lyderiai, seniūnai, seniūnaičiai, taip pat verslo, kultūros ir sporto įstaigų vadovai bei nevyriausybininkai, kurie savo kasdieniais darbais ir idėjomis kuria Marijampolę.
Meras paminėjo, kad Marijampolės savivaldybėje 2025 metais buvo suplanuota realizuoti 44 prioritetinius darbus, ir pasidžiaugė, kad šiuo metu 35 jau įgyvendinti, o dar devyni – procese. „Nuoseklus darbas, Administracijos ir įstaigų kompetencija įgalina pasiekti rezultatų, nepaisant to, kad iššūkių kasdienybėje būna daug“, – teigė meras.
Ar Marijampolė taps universitetiniu miestu?
Statybininkai intensyviai dirba, kad jau kitais mokslo metais Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademija veiktų miesto centre. Meras tikisi, kad miestas atjaunės ir neslepia turintis viltį, kad studentai, baigę studijas, liks mūsų krašte ir toliau jį kurs.
Jubiliejai, jungiantys kartas
Šiemet Marijampolės profesinio rengimo centras (MTEC) šventė 25 metų, Marijampolės Sūduvos gimnazija – 50-ies, Meno mokyklos muzikos skyrius – 70-ies, o gražiausia Lietuvos geležinkelio stotis – 100 metų jubiliejus.
Ne tik pastatai ir institucijos švenčia. Šiemet buvo pasveikinti penki 100-mečiai Marijampolės savivaldybės gyventojai, ir jų kasmet daugėja. „Tai ženklas, kad judame gera kryptimi: socialinės paslaugos ir sveikatos apsauga veikia“, – pasidžiaugė P. Isoda.
Nuo reformų – prie rezultatų
Kalbėdamas apie švietimo sritį meras sakė, kad pernai įgyvendinta lopšelių-darželių reforma, kuomet jie buvo sujungti į vieną įstaigą, pateisino lūkesčius. Savivaldybės vadovas pripažino, kad problemų yra ir bus, bet „sprendimai jau duoda rezultatus. Buvo tam tikri netolygumai, o dabar visi vaikai ugdymuisi turi vienodai geras sąlygas. Sutaupyti ištekliai šiais metais materializavosi: „Šaltinėlio“ skyrius po renovacijos iš „pilko ančiuko“ virto „gulbe“. Baigiama renovuoti Petro Armino progimnazija. Lūkestis – kad iki kadencijos pabaigos galbūt pavyks sutvarkyti visas švietimo įstaigas.“
Prisipažinęs, kad nėra reitingų gerbėjas, meras pasidžiaugė, kad Marijampolė švietimo srityje pagal tam tikrus rodiklius po Kauno ir Vilniaus reitinguose – trečia. Tai – švietimo įstaigų profesionalų, vadovų nuopelnas: esame gerame kelyje. Tai liudija ir rekordinis šiųmečių šimtukininkų skaičius – 113, begalė olimpiadininkų, tarptautinių ir Lietuvos konkursų nugalėtojų sporto ir meno srityse.
„Švietimo sistema dabar išgyvena materialinį pakilimą. Artimiausiu metu į ją bus investuota dar 18 milijonų, įstaigos pasikeis neatpažįstamai. Tai – dėmesys jaunajai kartai, kuri užaugs ir pakeis mus“, – tikisi P. Isoda.
Asfaltas ar žaliosios erdvės?
„Sulaukiame priekaištų, kad plečiame automobilių aikšteles prie gyvenamųjų namų – atimame daug žalios erdvės. Šiemet, prisidedant žmonėms, įrengta 20 automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių. Plečiamos ir vaikų žaidimo aikštelės mikrorajonuose – jau įrengta Kosmonautų g. 18 ir bus įrengta prie R. Juknevičiaus g. 100-ojo namo.
Bet ne tik asfaltą mieste klojame: įgyvendiname ne vieną „gamtinį“ projektą: sodiname medžius, krūmus, daugėja gėlių.