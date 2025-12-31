„Sūduvos“ futbolo klubas komplektuoja komandą naujam sezonui
„Sūduva“ dar vienam sezonui pasirašė sutartį su komandos senbuviu Aleksandru Živanovičiumi. 38-erių vidurio gynėjas iš Serbijos į Lietuvą atvyko 2017-asiais, tad Marijampolėje žais jau dešimtą sezoną. Tris kartus su „Sūduva“ šalies čempionu tapęs futbolininkas praėjusį sezoną A lygoje sužaidė 35 rungtynes. Dar keturis kartus gynėjas į aikštę žengė FPRO LFF taurės turnyre. Pastaruosius tris sezonus „Živa“ buvo „Sūduvos“ kapitonas.
„Sūduvoje“ lieka marijampolietis Žygimantas Baltrūnas. 23 metų krašto gynėjas gimtojo klubo pagrindinei komandai atstovauja nuo 2022 metų.
Marijampolietis Giedrius Zenkevičius 2026 metais taip pat gins „Sūduvos“ garbę – su vartininku pasirašyta nauja sutartis. 28 metų futbolininkui tai bus ketvirtas sezonas iš eilės „Sūduvoje“. 2025-aisiais G. Zenkevičius A lygoje sužaidė 10 rungtynių, per kurias sugebėjo pasižymėti ir rezultatyviu perdavimu. Dar keturis mačus vartininkas sužaidė FPRO LFF taurės turnyre.
„Sūduvos“ vartus gins ir Ignas Plūkas. Įvairiuose Lietuvos klubuose žaidęs I. Plūkas „Sūduvai“ atstovavo 2018–2020 m., o į Marijampolę sugrįžo prieš 2025 m. sezoną.
Komandoje toliau žais 25-ąjį gimtadienį atšventęs krašto saugas Titas Milašius. Lietuvoje T. Milašius futbolo mokėsi Vilniaus FM ir NFA, o 2016-aisiais persikėlė į Varšuvos akademiją „Escola Varsovia“. Iki perėjimo į „Sūduvą“ saugas žaidė Lenkijoje, kur buvo pasirašęs sutartį su Plocko „Wisla“, atstovavo Mazovijos Novy Dvuro „Švit“, Čenstakavos „Skra“, Bielsko Bialos „Podbeskidzie“ ir Sedlcių „Pogon“. Futbolininkas prie „Sūduvos“ prisijungė rugsėjo pradžioje ir iki sezono pabaigos žengė į aikštę per septynerias A lygos bei vienerias FPRO LFF taurės turnyro rungtynes.
Atstovauti „Sūduvai“ lieka Markas Beneta. 32 metų futbolininkas, galintis žaisti krašto ir vidurio gynėjo pozicijose, Marijampolėje rungtyniaus jau ketvirtą sezoną. M. Beneta į „Sūduvą“ atvyko 2021-aisiais, po dviejų sezonų persikėlė į „Panevėžį“, o 2025-ųjų pradžioje grįžo į Marijampolę.
Komandą sezonui rikiuojanti „Sūduva“ turi pirmą naujoką. Juo tapo į gimtąjį klubą sugrįžtantis Domantas Antanavičius. 27 metų saugas „Sūduvoje“ debiutavo 2015 metais, o 2017-aisiais tapo Lietuvos čempionu. 2018 metais futbolininkas persikėlė į Kauno „Stumbrą“, vėliau žaidė Estijoje („Maardu“), Slovėnijoje („Celje“, „Triglav Kranj“) ir Kazachstane („Atyrau“), buvo skolinamas „Panevėžiui“, o pastaruosius du sezonus praleido Kauno r. „Hegelmann“. Marijampolietis yra kviečiamas į Lietuvos rinktinę, kurioje sužaidė šešerias rungtynes.
Į „Sūduvą“ atvykstantis Faustas Steponavičius papildys puolimo grandį. 21 metų panevėžietis iki 2021 metų vidurio atstovavo gimtojo miesto komandai, vėliau išvyko į „Genoa“ (Italija) jaunimo ekipą, rungtyniavo Zagrebo „Jarun“ (Kroatija), o 2023-iaisiais sudarė sutartį su Rygos RFS klubu, kuris puolėją išnuomojo „Tukums“. Geras pasirodymas Latvijoje patraukė Plovdivo „Botev“ (Bulgarija) dėmesį. Šis klubas išpirko F.Steponavičių, tačiau puolėją pastaruosius dvejus metus nuomojo Sofijos „Septemvri“ ir „Panevėžiui“.
Donato Vencevičiaus treniruojama „Sūduva“ 2025 metų A lygoje užėmė 4-ąją vietą, o pasirengimą naujam sezonui pradės sausio pirmoje pusėje.