Tarp to, kas jau buvo ir kas dar ateis…
Pašnekovus kalbino Daiva Klimavičienė ir Loreta TUMELIENĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
Metų sandūra visada turi savitą tylą ir prasmę. Tai laikas, kai trumpam sustojame – tarp to, kas jau buvo, ir to, kas dar tik ateis. Atsigręžiame į nueitą kelią, prisimename akimirkas, kurios džiugino, stebino ar vertė susimąstyti, ir bandome suprasti, kas iš tiesų buvo svarbiausia. Vieniems tai asmeniniai pasiekimai ar šeimos įvykiai, kitiems – bendruomenės, šalies ar pasaulio pokyčiai, palikę ryškų pėdsaką 2025-ųjų kalendoriuje.
Šis laikas skatina ne tik apžvelgti, bet ir svajoti. Kartu su metų pabaiga gimsta viltys, lūkesčiai, tylūs pažadai sau ir kitiems. Ko tikimės iš ateinančių metų? Ko norėtume daugiau – ramybės, drąsos, bendrystės, prasmingų darbų? „Suvalkiečio“ skaitytojai dalinasi savo mintimis: kokie įvykiai 2025 metais jiems buvo svarbiausi, su kokiomis viltimis jie pasitinka Naujuosius metus, ko linkėtų visiems mums ateinančiais 2026-aisiais.
Laura LATVAITYTĖ-ZAMAN, operos solistė, pedagogė:
– Atsigręžus į 2025-uosius apima ramus ilgesys, regis, ką tik įkvėpėme, o jie jau baigiasi, palikdami atmintyje išgyventą visumą.
Manau kiekvienam „pabaigos“ akimirkoje šmėsteli įvykiai, situacijos ar sutikti žmonės, kurie vienaip ar kitaip paskatino susimąstyti.
2025-ieji man asmeniškai prabėgo karo pabėgėlių iš Ukrainos centre Berlyne (TXL). Tai vienas didžiausių pabėgėlių centrų Europoje, kuriame glaudžiasi karo pabėgėliai iš Ukrainos ir viso pasaulio: vaikai, jaunuoliai, moterys – mamos, karo suluošinti vyrai invalido vežimėliuose ir senoliai. Visi jie laukia taikos ir naujo kelio į gyvenimą.
Sunku aprėpti patirtas emocijas, nes šių žmonių gėla ir perlaužti likimai prilygsta begalybei: motinos skausmas ir rauda netekus sūnaus fronte, vaiko ilgesys laukiant žinios iš tėčio, senolio vienatvė svetimame krašte…
Mano darbo tikslas – palengvinti šių žmonių emocinę naštą ir suteikti vilties. Kaip muzikos žmogus vertinu meno galią, tad 2023-iaisiais pabėgėlių centre įkūriau muzikos mokyklą. Pradžioje tik vaikams, o 2025 metais ji išsiplėtė į Muzikos ir meno projektą visiems norintiems… Čia mokomės muzikuoti, kurti kartu, prisiminti ir gerbti tradicijas. Mes visi, atvykę iš skirtingų pasaulio kampelių, mokomės burtis į bendruomenę, suprasti ir vienas kitą priimti…
Atmintyje likęs dvylikametės Amiros iš Sirijos piešinys. Pamokos tema buvo svajonė, mergaitė nupiešė mokyklą. Jos svajonė – lankyti mokyklą. Galvoju, kiek daug, mes, europiečiai, šiandien turime – mus supanti gerovė ir galimybės prilygsta kitų svajonėms… Turime šį turtą saugoti ir puoselėti. Tai nėra savaiminė duotybė.
2026-aisiais laukiu ir jums linkiu taikos bei vienybės pasaulyje, kad ir toliau galėtume gyventi svajonėje…
Mokslas, kultūra ir menas – tai mūsų saugumas ir išlikimo pamatas. Tausokime, vertinkime tai, ką demokratiškoje Europos bendruomenėje pavyko sukurti.
Nerijus MAŠALAITIS, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius:
– 2025-ieji buvo labai darbingi ir reikšmingi metai, todėl išskirti vieną konkretų įvykį – sudėtinga. Vis dėlto labiausiai noriu pasidžiaugti žmonėmis – Marijampolės savivaldybės administracijos komanda, kuri kantriai, atsakingai ir nuoširdžiai dirbo tam, kad savivaldybė būtų tvarkinga, jauki ir gyva.
Šie metai ypač sėkmingi švietimo srityje – pagal reitingus esame treti po Vilniaus ir Kauno. Už skaičių visada stovi kasdienis darbas: atnaujinamos įstaigos, gerėjanti infrastruktūra, sutvarkyti žvyrkeliai, maži, bet žmonėms labai svarbūs pokyčiai. Už tai nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prie to prisidėjo.
Iš ateinančių metų tikiuosi stabilumo ir nuoseklumo – kad galėtume ramiai ir atsakingai įgyvendinti tai, ką esame suplanavę. Jei tai pavyks, 2026-ieji Savivaldybei gali tapti istoriniais: planuojame pradėti daugiafunkcinės arenos ir tilto per Šešupę statybas, taip pat numatyta daug kitų svarbių investicijų Europos Sąjungos lėšomis.
Labiausiai noriu, kad visi šie sprendimai būtų apgalvoti, tvarūs ir kurtų ilgalaikę vertę žmonėms – šiandien ir ateityje.
2026-aisiais visiems linkėčiau sveikatos, vidinės ramybės ir tarpusavio supratimo. Gyvename greitu tempu, todėl ypač svarbu nepamesti žmogiškumo, mokėti išgirsti vieniems kitus, pastebėti šalia esančius ir pasidžiaugti tuo, ką jau turime. Būtent iš tokių paprastų dalykų ir kuriamas bendrumo jausmas.
Irena LUNSKIENĖ, Marijampolės savivaldybės tarybos narė:
– 2025-ieji man buvo įvairių sukakčių metai. Sulaukiau asmeninio jubiliejaus, kuris davė startą metams ir įspėjo, kad jau nereikia sparčiai bėgti ateitin… Skubėjimas lėtai – geriausias mano amžiaus žmonių gyvenimo ritmas.
Šiais metais sukako 25-eri metai mano darbui Marijampolės savivaldybėje: 15 metų Liudvinavo seniūnijoje ir 10 metų Marijampolės savivaldybės taryboje. Kaip matote, dalyvauju politikoje, todėl paminėsiu, kad šiais metais turėjome išskirtinį LSDP Liudvinavo grupės 25-metį. Tiek metų esu šios partijos narė ir šios grupės pirmininkė.
Tapau viena iš laidos „Moteriškoji Marijampolė“ dalyvių. Pasirodo, esu iki šiol pirmoji ir vienintelė buvusi Marijampolės savivaldybės merė-moteris. Ar džiaugiuosi? Ne tik. Didžiuojuosi, kad žmonės man patikėjo baigti tuo metu iškeliavusio Anapilin mero Vidmanto Brazio kadenciją.
Savo gyvenvietėje, Želsvoje, surengiau, manau, labai įdomių renginių – susitikimus su TV laidų vedėja Edita Mildažyte, rašytoja Irena Buivydaite, žurnaliste, rašytoja Virginija Rimkuviene. Surinkau vertingą medžiagą Želsvos kaimo 280 metų sukakčiai paminėti. Tikiuosi, ji bus naudinga tam, kas ryšis parašyti knygą apie šio kaimo istoriją, čia gyvenusius ir dirbusius žmones.
Ir, žinoma, mano asmeniniame gyvenime didžiulis ir išskirtinis įvykis – gimė anūkas Jonas! Esu laimingiausia močiutė!
Nežinau, ar galiu dar ko nors daugiau tikėtis iš ateinančių metų. Kai tiek daug įvykių prabėga per vienerius metus, norėtųsi, kad 2026-ieji būtų lėtesnio tempo, tačiau ugninio Arklio metai lėtumo, matyt, nežadės… Norėčiau tikėti, kad mūsų išrinktieji politikai dės pastangas nepriešinti žmonių, bet daugiau skirs dėmesio tam, kas mus jungia ir vienija – pirmiausia darbas žmonėms ir dėl jų.
Marijampoliečiams linkiu mylėti taip puoselėjamą savo miestą, neleisti, kad mūsų kultūra eitų į nuokalnę, nes šiuo metu Marijampolės kultūra aukštame lygyje, ją vertiname pagal čia gyvenančių žmonių kultūrą, renginių lankomumą, žiūrovų skaičių, gyventojų prisidėjimą prie įvairių akcijų (pasižiūrėkime tik „Eglučių parką“).
Turėkime orumo, pagarbos ir tolerancijos kitaip mąstantiems ar kažkam nepritariantiems. Nė vienas nesame teisuolis ar visažinis, tik…žmogus. Retkarčiais pasižiūrėkime į gyvenimą jį paliekančiojo akimis, pamatysime, koks jis brangus, trokštamas, gražus, visiems reikalingas ir labai trumpas…Taikos ir Gyvenimo visiems!
Ieva PETRULEVIČIENĖ, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininkė:
– 2025 metų pradžioje po dukrytės auginimo atostogų grįžau į profesinę veiklą, taigi, šiais metais prasidėjo naujas gyvenimo etapas, kai stengiuosi suderinti motinystę ir atsakingai atlikti savo pareigas darbovietėje.
Viliuosi, kad ateinantys metai karjeros srityje atneš malonių patirčių, įveikiamų iššūkių, kūrybinio potencialo, o šeimoje vyraus darna, sveikata ir ramybė.
Visiems linkiu, kad kiekviena naujų metų diena atneštų neatrastų galimybių, o visos kliūtys būtų įveikiamos! Kuo daugiau šypsenų, geros nuotaikos, daugiau laiko sau ir savo artimiesiems.
Rytis MASYS, Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas:
– Labiausiai 2025-aisiais įsiminė ne vienas konkretus įvykis, o mūsų komandos susitelkimas ir atsakomybė. Kiekvienas iššūkis parodė, kad žmonių saugumas priklauso nuo stiprios ir vieningos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos.
Iš ateinančių metų labiausiai tikiuosi, kad jie bus ramesni, su mažiau nelaimių. Norisi, kad prevencinis darbas ir gyventojų sąmoningumas padėtų išvengti skaudžių įvykių. Taip pat, kad kiekvienas pareigūnas po iškvietimo saugiai grįžtų namo. Tai yra svarbiausias tarnybos tikslas.
Visiems linkiu, kad 2026-ieji būtų saugūs, ramūs ir kupini pasitikėjimo vieni kitais. Tegul saugumas tampa ne išimtimi, o kasdieniu įpročiu.
Aušra Dainauskienė, VšĮ Kalvarijos savivaldybės sveikatos centro direktorė:
– 2025 metai buvo labai darbingi, vienas darbas vijo kitą. Sakyčiau, kad 2025 metais mūsų įstaigoje buvo net keletas itin įsimintinų įvykių. Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad 2025-aisiais po įvertinimo Sveikatos centras įtrauktas į Skaidrių įstaigų sąrašą.
2024 m. pabaigoje Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė tris projektines sutartis, kurių partneris ir vykdytojas – Sveikatos centras. Jų rezultatas – įstaiga įsigijo naują elektromobilį ir visą naują įrangą ambulatorinėms slaugos paslaugoms gerinti, jų prieinamumui asmenų namuose. Kito projekto įgyvendinimo laikotarpiu modernizuota teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra, įsigyta reikiama įranga. Dar vienas projektas – ,,Sveikatos centro modelio diegimas Kalvarijos savivaldybėje“: įsteigta sveikatos centro koordinatoriaus pareigybė.
Koordinatorius analizuos pasiektus įstaigos veiklos rodiklius ir toliau sieks, kad jie gerėtų.
Naudodamasi proga noriu padėkoti tiek Sveikatos centro kolektyvui, tiek Kalvarijos savivaldybės vadovams už gražų bendradarbiavimą rūpinantis gyventojų sveikata.
Nuoširdžiai džiaugiuosi visais nuveiktais darbais, gražėjančiomis patalpomis, gerėjančia sveikatos paslaugų kokybe. Norisi toliau nesustoti ir siekti, kad ateinantys metai būtų kuo geresni, kad mūsų specialistai suteiktų kuo kokybiškesnes sveikatos paslaugas pacientams.
Artėjant 2026 metams visiems noriu palinkėti laimės, sėkmės, pakantumo vienas kitam, o svarbiausia – sveikatos. Nes, kaip teigia Sokratas, „Sveikata yra ne viskas, bet be sveikatos viskas yra niekas“.
Gintaras Zavistauskas, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius:
– Man 2025-ieji įsimintini dėl daugelio įvykių. Tai ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centro renovacijos pabaiga bei modernios erdvės renginiams atvėrimas, ir startavęs nemokamas gyventojų pavėžėjimas vietiniais maršrutais, ir nauji kultūriniai renginiai bei festivaliai. Tačiau vis tik įsimintiniausias įvykis – Kalvarijos savivaldybės administracijos pastato fasado atvėrimas, atiduodant pagarbą istorijai ir šią istoriją kūrusiems Kalvarijos krašto gyventojams.
Ateinančiais metais tikiuosi, kad nuosekliai veiksime toliau įgyvendindami kitus rengiamus projektus tiek Kalvarijos mieste, tiek kaimiškose vietovėse. Viliuosi, kad 2026-aisiais sutvarkysime ir įrengsime viešąją erdvę Kalvarijoje, Pašešupio g. 2, mini sporto aikštyną Jusevičiuose, yra ir daugiau svarbių bei reikalingų projektų. Asmeniškai man labai svarbus darbas, kurį, manyčiau, pavyks baigti – tai įrengti įėjimą į Savivaldybės administraciją iš Laisvės gatvės, suremontuoti pirmąjį aukštą, kad gyventojams būtų patogiau patekti į mūsų įstaigą, o neįgalieji galėtų pasinaudoti keltuvu į antrąjį aukštą.
2026-aisiais linkiu pagarbos vieni kitiems. Ne tik klausyti, bet ir girdėti vienas kitą. Taip pat – ramybės ir taikos.
Jurgita ARELIENĖ, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė:
– Kad ir kokia įspūdinga buvo 2025 metais Krašto šventė, bet man labiausiai įsimintinas įvykis – Kultūros centro atidarymas pasibaigus modernizavimo projektui. Nors šis projektas buvo parengtas anksčiau, tačiau pati turėjau galimybę papildomai įsijungti ir išsikovoti kai kurių pakeitimų. Na, o pats finalas – tikrai aukšto lygio, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo visas kolektyvas.
Norėčiau pakartoti! O artėjant Kalėdoms į Kultūros centrą buvo atvežtas fortepijonas! Ne naujas, tikrai matosi, kad buvo naudotas, bet pasistengsime kuo geriau jį atnaujinti. Apie šį instrumentą svajojau tik pradėjusi dirbti, nes Kultūros centrui reikia turėti tokį instrumentą. Procesas buvo ilgas ir permainingas, galvojome, kad jau nebėra galimybių. Su kolegomis ieškojome sprendimo. Džiaugiuosi, kad mums pavyko. Esu be galo dėkinga žmonėms, kurie, net neabejodami dėl mano prašymo, sutiko padėti. Kalėdų stebuklas įvyko!
Ateinančiais metais tikiuosi įgyvendinti dar vieną užsibrėžtą tikslą, nepaisant to, kad būsiu motinystės atostogose. Jau kurpiu planus, kuriuos, žinau, kolegos padės įgyvendinti. Ir, žinoma, tikiuosi, kad valdžia labiau įvertins kultūros puoselėtojus, organizatorius, skirs jiems daugiau dėmesio. Labiausiai noriu, kad visi turėtų daugiau optimizmo, dažniau dalintųsi gerais žodžiais, džiaugtųsi vieni kitų darbais ir pasiekimais, palaikytų vieni kitus ir kuo daugiau bendradarbiautų. Juk visa jėga ir galybė – nuoširdžioje bendrystėje.
2026-aisiais visiems linkiu rasti daugiau laiko buvimui su artimaisiais, savo šeima. Kad ir koks darbas būtų svarbus, bet šeimos niekas neatstos. Tad šiek tiek pristabdykime tempą ir pasidžiaukime tuo, ką turime brangiausia.
Valdas ANDRIUŠKEVIČIUS, Kazlų Rūdos kultūros centro direktorius:
– 2025 metai Kazlų Rūdai buvo jubiliejiniai. Lygiai prieš 25 metus tapome savarankiška savivaldybe. Šie metai tiek kultūros, tiek kitose srityse ir buvo skirti jubiliejinei sukakčiai paminėti, įprasminti. Ir mieste, ir savivaldybės miesteliuose surengta daug įsimintinų renginių.
Bene svarbiausias iš jų – Kazlų Rūdos gimtadienio šventė, kuriame susitiko dvi skirtingų kartų, iš Kazlų Rūdos kilusios scenos žvaigždės: Rytis Cicinas ir Adriana Ramonaitė-Adrina, o koncerto finalas – Andriaus Mamontovo koncertas „Mono arba stereo“ su specialia šviesų scenografija. Tai tikrai papuošė ne tik Kazlų Rūdos kultūros centro renginių lankymo statistiką, bet ir atspindėjo visos Savivaldybės brandą, progresą, požiūrį į aplinką, išskirtinumą ne tik gamtai, bet ir kultūros renginių kokybei. Už šio koncerto sėkmę ir įgyvendinimą nuoširdžiai esame dėkingi ir Savivaldybės merui Mantui Varaškai, kurio dėka Andrius Mamontovas atvyko į Kazlų Rūdą atradęs laiko tarp gastrolių Vokietijoje ir Prancūzijoje.
Dar vis neatsidžiaugiame naująja kūrybine erdve – renovuotu miesto Kultūros centru, kuriame šiemet šventėme ir Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro 25-metį! Kartu su Savivaldybe 2000 metų gegužės 25 dieną buvo įteisintas ir Kultūros centro statusas. Ta proga scenoje koncertavo visi kultūros centro kolektyvai. Po ilgos pertraukos vėl skambėjo Šiaulių simfoninio orkestro, vadovaujamo maestro Vilhelmo Čepinskio, muzika, o šis koncertas vainikavo jau VI tarptautinį Rimvydo Žigaičio festivalį. Labai džiugina, kad į Kultūros centro organizuojamus renginius noriai renkasi publika, vietos bendruomenė kultūriniame gyvenime nebesijaučia nuskriausta kaimyninių Kauno ir Marijampolės miestų.
Šių metų gruodį Kultūros centre įrengta profesionali kino demonstravimo technika, kuriai Savivaldybė skyrė beveik 100 tūkst. Eur. Taigi, šiemet mes tapome pilnaverčiu visų kultūros sričių operatoriumi Kazlų Rūdos savivaldybėje. Nelieka nuskriaustos ir mažųjų gyvenviečių bendruomenės, kur organizuojami mažesnių grupių, kamerinio žanro renginiai. Prisidedant Jankų bendruomenei atnaujinta Būdos kultūros namų salė tapo jaukesnė ir patrauklesnė.
Nuo šiol čia bus galima organizuoti ir rimtesnius koncertus, nes sutvarkyta salės akustika. Su Savivaldybės pagalba visuose padaliniuose, o jų yra septyni, pakeisti salių šviestuvai iš senų, neekonomiškų į naujus LED. Džiugu, kad visose mažosiose gyvenvietėse – Antanave, Ąžuolų Būdoje, Bagotojoje, Būdoje, Jankuose, Jūrės miestelyje, Višakio Rūdoje – bendruomenė noriai renkasi į renginius, dalyvauja meno mėgėjų kolektyvų veiklose. Tai praturtina žmonių laisvalaikį, ugdo jų išprusimą, didina regiono patrauklumą. 2025 metais Kazlų Rūdos kultūros centre pradėjo veikti du nauji meno mėgėjų kolektyvai: tautinių šokių grupė „Rudnyčia“ ir mėgėjiško teatro studija, kurios premjerą išvysite jau 2026 metų kovą. Per šiuos metus Kazlų Rūdos kultūros centras kartu su Atviros jaunimo erdvės ir bendruomenių iniciatyvomis pateikė 10 veiklų finansavimo projektų įvairioms organizacijoms ir programoms.
Iš jų veikloms buvo skirta dar 40 tūkst. eurų, neskaitant Kazlų Rūdos savivaldybės indėlio. Sunku paminėti visus 2025 metų džiugius įvykius, nes neįmanoma viso džiugesio sudėti į vieną įvykį, visi metai buvo kaip ĮVYKIS, kuris palieka kuo geriausius įspūdžius. Juos vainikavo jau tradiciniu tapęs Senųjų Metų palydėtuvių koncertas su prizais ir siurprizais. Koncertavo „Šampaninis Kauno choras“, vadovaujamas kompozitoriaus ir dainininko Raigardo Tautkaus!
Ateinančiais metais norėtume daugiau laisvų savaitgalių! :D:D:D Juokauju. Žinoma, darbuotojų užimtumas gana didelis. Dažnai tenka neatlygintinai vykdyti užduotis, nes be vieno ar kito specialisto nėra kam to padaryti. Bet viską atperka žiūrovų padėkos ir gera nuotaika. Tad didžiausias lūkestis, kad kasoje nuolat kabėtų užrašas BILIETAI PARDUOTI! Tik niekam nesakykite, bet būname paslėpę vieną kitą kėdutę labai norintiems :). O jei rimtai – norime ir linkime visiems TAIKOS! Žmonės, nesipykite! Geriau ateikite dainuoti, šokti, vaidinti, groti – tai padeda, patikėkit!
Kazlų Rūdos kultūros centras ir bendruomenė džiaugiasi užsimezgusiu bendradarbiavimu su „Suvalkiečiu“. Laikraštis mums padėjo tapti labiau matomais ne tik vietos, bet ir aplinkinių rajonų bendruomenėms. Į mūsų renginius atvyksta publika ir iš Marijampolės, Kauno, Prienų. Tad linkime visiems geros kaimynystės, draugystės. Geriau daugiau dainų, negu „bombų“ feisbuke. Žinoma, sveikatos ir geros nuotaikos, kurią mes su malonumu jums sukursime, tik ateikite. Saugių, taikių, optimistiškų 2026 metų visiems!