www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Tegul pradžiugina, tegul nustebina…

"Suvalkiečio" inf.

Tai – palinkėjimas naujai pradžiai, kuri prasidės jau rytoj po keliolikos valandų. Gal kas ir nesureikšmina: juk tik data kalendoriuje (telefone) pasikeičia, tarsi nieko apčiuopiamo ir neįvyksta. Ir vis dėlto… Kodėl šituo metu, kai tamsa nustoja lašėjusi į didįjį Laiko dubenį, kai jo paviršius neberaibuliuoja, nejučia mūsų mintis ir jusles užvaldo kažkas neapčiuopiamo, nematomo, bet labai stipraus. Ar tai ramybė, kurią teikia tikėjimas pasauliu ir savimi? O gal – nerimas dėl to, kuris turi ateiti? Kaip Jį šį kartą pasitiks mūsų žemė – taigi ir mes visi?

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Ką tik išgyvenome šį keistą laiką, sulaukėme Atėjimo, to lūžio, kai tamsa virsta į šviesą: šiandien jau šviesos lašai kapsi į Laiko dubenį. Nepastebėjote? Diena ilgesnė. Apsižvalgykite: kiek įstabių dalykų galima pamatyti bevaikštinėjant tokiais pažįstamais takais – tačiau kitaip, be nuolatinio rūpesčio, tik besidairant. Nereikia niekur toli skristi ar važiuoti. Ar žvelgdami į mirguliuojančią eglučių alėją prisimenate, kaip parke skambėjo vasaros koncertai? Ar eidami pro belapes liepas prisimenate, kaip jos kvepėjo šią sausą vasarą? Ar prisimenate, kokį palengvėjimą atnešė netikėtai pasipylęs lietus? O juk tai – ir dar daugybė kitų gražių dalykų – vėl bus. Nes čia pat – Naujieji metai.

Taigi, mieli „Suvalkiečio“ skaitytojai, su 2026-aisiais! Jie reiškia, kad pragyvenome jau ketvirtį XXI amžiaus. Ar dar prisimenate, kaip spėliojome, kas bus po 2000-ųjų? Kiek būta pranašysčių – iki pasaulio pabaigos… Tiesa, įvyko daug visokių virsmų, ne visi jie buvo džiugūs, bet mes su jumis kaip buvome, taip ir tebesame. Per tą laiką daug kas pasikeitė visų gyvenimuose – sulaukėte didžiųjų dovanų: tapote tėvais, kiti – seneliais; ne vienas atsisveikinote su artimaisiais ar bičiuliais… Bet saulė pateka ir visą gyvastį vėl kviečia imtis darbų – ir jūs imatės. Mes taip pat, nes mūsų užduotis ir tikslas – pastebėti, užfiksuoti, parodyti visiems jūsų darbus. Redakcijai pastarieji keleri metai tikrai nebuvo patys lengviausi (nors, pagalvojus – o kada buvo?) daugiausia dėl išorinių priežasčių. Kai kur regionuose, rajonuose kolegos savo dešimtmečiais ėjusius laikraščius nustoja leisti, nes neišgyvena. Džiaugiamės ir dėkojame jums visiems – prenumeruojantiems, skaitantiems, besiskelbiantiems – už tai, kad jūsų dėka galime pasveikinti su Naujaisiais taip – per tikrą laikraštį.

Tegul tie Ugninio žirgo metai atneša tikro sniego ir tikro džiaugsmo, o šuoliuojančio žirgo pasagos baltame lauke tegul išrašo sėkmės ir laimės ženklus. Ir dar – linkime visiems meilės, nes…

Mes mylime, sakau,
mes vienas kitą mylim,
Užmigdamas girdėjau,
kaip du paukščiai
senam kleve tupėdami kalbėjo:
– Tie žmonės dar galėtų
būt laimingi.

Justinas MARCINKEVIČIUS

„Suvalkiečio“ redakcija

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Ypatingi „Sūduonios“ ansamblio metai
„Vėl gegužio žiedai“: daina, kurią ir po daugiau kaip 30 metų dainuoja visa Lietuva
Artėjant šventėms, kūrėme jaukumo šviesą
Sandra ir Viktoras | 01.22 Marijampolė 

Įvykiai

Prieš šventes iš Rusijos gabeno ikrus batuose ir aukso luitą kuprinėje
Naujuosius metus paženklino brolžudystė
Bus teisiamas kūdikį nešęs ir jo galvą į durų varčią kliudęs tėvas
Prieš visuomenininko kelionę į Ukrainą –  nemalonumai Marijampolėje

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos