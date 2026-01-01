www.suvalkietis.lt
Kalėdiniai vaikų linkėjimai seneliams – „dosnumo laiškeliuose“

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Šaltinėlis“ ugdytiniai iš „Ežiukų“ grupės kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Irma Balčiūniene, Margarita Stralkuviene, meninio ugdymo mokytoja Daiva Milončienė ir mokinio padėjėja Rūta Kailiuvienė lankėsi Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose.

„Ežiukų“ grupės ugdytiniai Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų gyventojams dovanojo kalėdinę nuotaiką ir šilumą.
„Ežiukų“ grupės ugdytiniai Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų gyventojams dovanojo kalėdinę nuotaiką ir šilumą. / Autorės nuotrauka

Vaikai pas senelius vyko ne tuščiomis. Kiekvienam globos namų gyventojui jie įteikė „dosnumo laiškelius“, kuriuose seneliams linkėjo sveikatos, šilumos, šypsenų ir ramybės. Darželinukai jiems taip pat dainavo, deklamavo eilėraščius ir skleidė šventinę nuotaiką.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų gyventojai „Šaltinėlio“ ugdytinius pasitiko ypač šiltai. Globotiniai nuoširdžiai džiaugėsi, dėkojo mažiesiems. Kartu praleistas laikas visiems suteikė daug teigiamų emocijų. Bendrystės šiluma priminė, kad dėmesys svarbus kiekvienam iš mūsų, o atsisveikinant pažadėjome vieni kitiems – susitiksime dar ne kartą.

Irma BALČIŪNIENĖ, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Šaltinėlis“
mokytoja

