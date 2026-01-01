„Sūduvos pelėdos“: svarbu ne skaičiai, bet emocijos
Neseniai futbolo klubas (FK) „Sūduvos pelėdos“ dalyvavo Gargždų sporto centre vykusiame futbolo vaikščiojant turnyre „Gargždų taurė 2025“. Į turnyrą atvyko komandos iš Klaipėdos, Plungės, Tauragės. Iš viso žaidė aštuonios komandos, kurioms atsirado puiki proga pasitikrinti savo jėgas, išbandyti sportinį užsispyrimą.
Šiame turnyre komanda susidūrė su dideliais iššūkiais aikštelėje, tačiau kovėsi su užsidegimu ir užėmė 4-ąją vietą. Nors šįkart nepavyko pasiekti aukštesnės pozicijos, mūsų futbolininkės paliko gerą įspūdį tiek organizatoriams ir žiūrovams, tiek varžovams. Nelygioje kovoje, kuri buvo kupina emocijų ir įtampos, FK „Sūduvos pelėdos“ pademonstravo, kad futbolas vaikščiojant – tai ne tik sportas, bet ir puikus būdas tobulėti bei kurti naujus draugystės ryšius. FK „Sūduvos pelėdos“ komandai pritrūko tik trupučio sėkmės, šiek tiek tikslumo, bet netrūko humoro jausmo ir sportinės dvasios, o po įtemptų rungtynių šypsenos veiduose sakė daugiau nei bet koks rezultatas.
Ketvirtoji vieta šįkart tapo ne nusivylimu, o savotišku pažadu: bus dar geriau. Metų pabaigoje toks turnyras – tarsi simbolinis taškas ir naujo lapo atvertimas. Turnyras FK „Sūduvos pelėdoms“ tapo ne tik varžybomis, bet ir įkvėpimu naujiems tikslams – daugiau treniruočių, dar tvirtesnės komandinės dvasios ir, žinoma, dar daugiau gerų emocijų. Šis turnyras buvo puiki patirtis, kuri leis komandai pasisemti svarbių pamokų ir pasiruošti geresniam žaidimui kitais metais. Kiekvienas pasiekimas, net ir pasibaigęs tik Dalyvio taure, yra žingsnis link tobulėjimo.
Po rungtynių aikštelėje dar ilgai netilo juokas, plojimai ir draugiški pašnekesiai. FK „Sūduvos pelėdos“ dar kartą įrodė, kad turnyrų esmė – ne tik lentelės skaičiai, bet ir emocijos, kurias parsiveži namo. Kai kurios atakos gal ir nevirto įvarčiais, bet tapo istorijomis, kurios dar ilgai bus pasakojamos per treniruotes ar kavos pertraukėles.
Naujieji metai jau čia pat, o kartu su jais – naujos taurės, naujos aikštės ir nauji iššūkiai. FK „Sūduvos pelėdos“ direktoriaus Algirdo Stadaliaus bei trenerės Jurgitos Lazauskienės įkvėpta ir globojama komanda tiki, kad 2026-ųjų pradžia bus kupina naujų tikslų, iššūkių ir dar daugiau puikių futbolo vaikščiojant akimirkų!
Laima VAIČIŪNIENĖ, FK „Sūduvos pelėdos“ žaidėja