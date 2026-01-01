Turėsime Melioracijos fondą, o baseino renovacijos pabaigtuvių dar teks palaukti
Paskutinio 2025-ųjų Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo 24 klausimai, kuriuos apsvarsčius surengta ir Tarybos mažumos valanda. Šįkart posėdis vyko ramiai, ginčų ir emocijų nekilo, nemaža dalis klausimų priimta bendru sutarimu, o ir opozicija buvo nusiteikusi gana taikiai, per mažumos valandą pateikė dalykiškus, esminius klausimus.
Biudžetas per metus augo 17 mln. eurų
Retas Tarybos posėdis apsieina be biudžeto pataisų. Savivaldybės biudžetas 2025 metais nuolat didėjo: metų pradžioje jis sudarė apie 113 mln., o po paskutinių pataisų pasiekė apie 130,4 mln. eurų, t. y. per metus padidėjo apie 17 mln. eurų.
Šįkart opozicijos lyderė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vadovė Vaida Pituškienė klausė, kodėl iš anksčiau bendruomenėms planuotų skirti lėšų 19 tūkst. eurų perkeliama kitur, nors bendruomenių atstovai ne kartą yra sakę, kad jiems trūksta lėšų projektams įgyvendinti. Pasak vicemero Artūro Visockio, kasmet bendruomenių veiklai finansuoti skiriama skirtinga suma, ją sunku iš anksto tiksliai numatyti, nes kai kurie projektai atsieina mažiau, nei planuota arba jiems kofinansuoti reikia mažiau lėšų.
Taryba nusprendė pakeisti Savivaldybės 2025–2027 metų strateginį veiklos planą, patikslino 2025 metų asignavimus ir kitas lėšas. Iš viso skirtingose programose lėšos padidėjo apie 10,8 mln. eurų.
Suteiktos mokesčių lengvatos
Nutarta atleisti nuo 2025 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio Marijampolės buriuotojų klubą, o senovinių automobilių ir motociklų muziejui „Kubilkiemis“ toks mokestis sumažintas per pusę. Buriuotojų klubui lengvata pritaikyta, nes ši ne pelno siekianti organizacija veiklą vykdo sporto srityje, klubą lanko 35 Marijampolės sporto centro ugdytiniai (irklavimą – 24, buriavimą – 11). Mokesčių lengvata jai sudaro 7825 eurų. „Kubilkiemis“ vykdo veiklą kultūros srityje, lengvata šiai ne pelno siekiančiai organizacijai sudaro 570 eurų.
Tarybos posėdyje pritarta, kad asmenims, remiantiems reprezentacinius Savivaldybės sporto klubus, Savivaldybės biudžeto sąskaita būtų suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. Paramos teikėjas bus atleidžiamas nuo metinio nekilnojamojo turto mokesčio, bet lengvata galės sudaryti ne daugiau kaip 70 proc. paramai skirtų lėšų sumos.
Paslauga Laikinosios nakvynės namuose atpigo
Tarybos nariai patvirtino Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainas. Po šiemet atliktos šio centro Laikinosios nakvynės namų rekonstrukcijos 2026 m. padidinus paslaugų gavėjų vietų skaičių nuo 16 iki 26 asmenų, vienos paros laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos savikaina vienam paslaugos gavėjui 2026 m. sumažės 14,84 proc. Šiemet tokios paslaugos kaina yra 42,65 euro, o 2026 m. ji atsieis 36,32 euro. Kainos mažėjimą lėmė padidėjęs paslaugų gavėjų skaičius.
Tarybos narių nuomonės labiau išsiskyrė svarstant klausimą dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo. Pasiūlyta mokyklos pailgintoje dienos grupėje iki 3 valandų per dieną būnantiems vaikams nustatyti 20 eurų, iki 6 valandų per dieną – 30 eurų mėnesinį mokestį. Taip siekiama aiškiai nurodyti, kad nustatomi dydžiai yra mėnesinis mokestis, o ne mokestis už kiekvieną faktiškai lankytą dieną.
Dalies Tarybos narių nuomone, jei vaikai dėl ligos ar kitų priežasčių kelias dienas nelanko šios grupės, jų tėvai neturėtų mokėti. Meras Povilas Isoda paaiškino, kad tas mokestis labai mažas, sudaro apie eurą per dieną, ir vien jo apskaita kainuotų daugiau. Jei vaikai nelanko grupės ilgai, tėvai gali parašyti prašymą iš anksto ir mokestis nebus skaičiuojamas. Tokiam sprendimui pritarė 18 Tarybos narių, 8 susilaikė.
Įsteigtas Melioracijos fondas
Posėdyje patvirtinta 2026–2030 metų Savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategija, taip pat Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2024 metų ataskaita. Nustatytos Marijampolės sporto centro teikiamų paslaugų kainos, prijungus Marijampolės futbolo klubą prie Sporto centro. Turintiems POLA korteles, baseino vienkartiniams ir abonementiniams bilietams bei futbolo rungtynių narystėms, abonementams, bilietams bei VIP leidimams bus taikoma lengvata, kaip ir neįgaliesiems.
Dar vienas svarbus sprendimas – įsteigtas Savivaldybės melioracijos fondas. Bendra melioracijos statinių Savivaldybėje likutinė vertė siekia 5,86 mln. eurų, nusidėvėjimas viršija 83 proc. Savivaldybės teritorijoje esantys melioracijos ir hidrotechnikos statiniai pastatyti 1958–1986 metais, jų būklė labai bloga, bloga ir patenkinama. Šio fondo lėšų šaltinis bus 65 proc. bendros metinės žemės mokesčio sumos. Planuojama melioracijos fondo sąmata 2026 m. – 811,2 tūkst. eurų.
Tokio fondo įsteigimą sveikino ir opozicija. Marijampolė bus antroji šalyje po Kauno savivaldybės, turinti tokį fondą.
Mažuma kėlė aktualius klausimus
Posėdyje patvirtinta Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2026 metų veiklos programa. Mažumos valandos metu kalbėta apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų paplitimą bei naudojimą Marijampolės švietimo įstaigose, domėtasi, ar neplanuojama į kitų metų biudžetą įtraukti didesnę pinigų sumą su tuo susijusioms problemoms spręsti. Meras P. Isoda atsakė, kad priemonių imamasi, ir jos duoda naudą, švietimo įstaigų tualetuose visi gali jaustis saugiai, šiai problemai spręsti ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys.
Opozicijos atstovai atkreipė dėmesį, kad gaunama daug nusiskundimų apie nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų kokybę, kuria gyventojai nėra patenkinti. Klausta ir apie tai, ar pateisino lūkesčius Savivaldybės įmonių buhalterijų sujungimas, atliktas prieš gerą pusmetį, nes esą vadovai skundžiasi, iš darbo išeina nemažai žmonių.
Pasak Administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, pasikeitimų įstaigose tikrai buvo, su kai kuriais buhalterijos darbuotojais teko atsisveikinti dėl jų kompetencijų trūkumų. „Šiandien tikrai turime sukomplektuotą komandą, didžioji jos dalis yra atėjusi iš biudžetinių įstaigų. Dabartinė komanda yra visiškai sukomplektuota ir atitinka tai, ką mes planavome. Nesklandumų buvo, jie visi išspręsti. Jei vadovai turi kažkokių pastabų, jie gali tas pastabas įvardinti, mes nuolat rengiame pasitarimus“, – teigė direktorius.
Domėtasi, kaip vyksta baseino Jaunimo gatvėje renovacijos darbai. Vicemeras Valdas Tumelis informavo, kad vyksta projektavimo darbai, kiekvieną mėnesį susitinkama su projektavimo įmonės atstovais ir aptariama eiga. Kitų metų birželio mėnesį tikimasi gauti projektinius pasiūlymus, rugsėjo mėnesį turėtų būti pateikti techninio darbo projekto sprendimai ir tikimasi kitąmet atlikti darbų pirkimą.
Tarybos narys Kęstas Spūdys klausė apie gatvių apšvietimą Vidgirių kaime, jį domino ir kanalizacijos bei vandens tinklų plėtra Igliaukos miestelyje. Anot mero, Vidgirių kaimas laukia apšvietimo bendra tvarka. Pirmiausia apšviečiamos gatvės, kuriose gyvena daugiausia žmonių. Šiemet apšvietimo sulaukė penkios gatvės. Igliaukoje tinklų plėtra atliekama prioritetine tvarka, baigiami projektavimo darbai, ten užtruko viešieji pirkimai.
Opozicija bei valdančiajai daugumai nepriklausantys Tarybos nariai jau ne pirmą kartą kėlė klausimą dėl nemokamo viešojo transporto mieste, dėl kūdikio kraitelio, kalbėta ir apie būtinybę sutvarkyti naujosiose kapinėse esantį Tauro apygardos partizanų memorialą, taip pat Marijampolės senųjų kapinių tvorą, paliesti ir kiti aktualūs klausimai.