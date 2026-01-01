„Vėl gegužio žiedai“: daina, kurią ir po daugiau kaip 30 metų dainuoja visa Lietuva
Prieš Kalėdas Vilniuje, sausakimšoje „Twinsbet“ arenoje, buvo surengtas atlikėjo Marijono Mikutavičiaus koncertas „360“. Į jį susirinko beveik 10 tūkstančių dainininko gerbėjų iš visos Lietuvos, o tikru netikėtumu tapo solisto tėvo, dirigento ir pedagogo Juozo Mikutavičiaus pasirodymas, kurio metu jis akordeonu atliko ir porą žinomų kūrinių. Kai nuskambėjo Jungėnų kaimo kapelos daina „Vėl gegužio žiedai“, ją kartu traukė visa arena.
„Vėl gegužio žiedai/Išpuošė pievas ir klonius,/Ir laukus, ir miškus, ir sodybas senas…/Gimtas sodžiau, sakyki, kodėl aš tavęs taip ilgiuosi?/Ir kodėl aš tave taip myliu?“, – skambėjo arenoje dainos žodžiai. Tai, kad jau nuo 1990-ųjų skambanti daina nepamiršta, vis dar labai populiari, gerokai nustebino ir dabartinį kapelos „Gegužio žiedai“ vadovą Edmantą Rėkų.
– Aš pats to koncerto nemačiau, bet jau netrukus po jo kiti kapelos nariai, taip pat įvairūs žmonės pradėjo dalintis informacija, kad Juozas Mikutavičius atliko šį mūsų kūrinį, o visa arena dainavo kartu. Socialiniai tinklai tiesiog mirgėjo šia informacija, po kuria netrūko šauktukų. Mums tai tikrai malonus faktas, skatinantis toliau koncertuoti ir tęsti kapelos veiklą, – sakė „Suvalkiečiui“ E. Rėkus.
Pasak jo, kai 2022 metų pabaigoje Anapilin išėjo 93-ejų sulaukęs „Gegužio žiedų“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas Vincentas Svitojus, kapelos veikla buvo sustojusi, likę kolektyvo nariai sprendė, ar toliau koncertuoti. Per savo veiklos metus kapela su koncertais buvo aplankiusi daugybę užsienio šalių, skaičiuojama, kad jos koncertų skaičius gerokai viršijo du tūkstančius.
Pats E. Rėkus, turintis aukštąjį orkestrų vadovo išsilavinimą ir daugiau kaip 30 metų grojęs kapeloje, pernai sutiko būti naujuoju kapelos vadovu, ir kolektyvas nusprendė toliau koncertuoti bei tęsti veiklą.
– Daina „Vėl gegužio žiedai“ buvo sukurta mūsų kolektyvo daugiau kaip prieš 30 metų, o savo populiarumo viršūnę ji buvo pasiekusi apie 1991 metus, kai ją taip pat dainavo visi. Tikrai malonu, kad per tiek dešimtmečių ši daina nepamiršta, ir žmonės iki šiol atsimena jos žodžius bei dainuoja kartu. Tai tik įrodo, kad mūsų sprendimas toliau gyvuoti buvo teisingas, – sakė E. Rėkus.
Kapelos vadovas teigė, kad jis, kaip kultūros žmogus, choro vadovas, buvo pažįstamas su M. Mikutavičiaus tėvu Juozu, kai šis daug metų buvo Lietuvos liaudies kultūros centro (dabar tai Nacionalinis kultūros centras) direktoriumi, jie susitikdavo įvairiuose renginiuose. Gal todėl J. Mikutavičius gerai žinojo šią dainą, jos populiarumą ir todėl nutarė atlikti „Gegužio žiedus“ sūnaus koncerte.
Jungėnų kaimo kapela savo įkūrimo metais laiko 1979-uosius, nors kapelų ištakos šiame krašte siekia gerokai ankstesnius laikus. Buvęs ilgametis jos vadovas, Kalvarijos garbės pilietis V. Svitojus buvo surinkęs visą istorinę medžiagą, kuri saugoma kapelos muziejuje Kalvarijoje, yra išleistos ir knygos apie kapelą bei šio krašto muzikines tradicijas.
Pasak E. Rėkaus, šiuo metu kapeloje groja ir dainuoja aštuoni muzikantai, jų sudėtis nesikeičia. Kažkada kolektyve yra buvę ir 12 narių, bet, anot vadovo, ir aštuonių visiškai pakanka. Ir dabar visus savo pasirodymus kolektyvas baigia daina „Vėl gegužio žiedai“.
Jau šiemet kapela turėjo nemažai įvairių koncertų, muzikantai vis dar sulaukia kvietimų į pačius įvairiausius renginius. Jau planuojami ir ateinančių metų pasirodymai. Jungėnų kaimo kapela vyks į Šiaulius, kur įsikūrę geri jų bičiuliai, ansamblio „Jonis“ muzikantai.
Dar 1994 metais Šiauliuose ansamblio nariai įsteigė pirmąjį Lietuvoje folk ir country muzikos klubą „Juonė Pastuogė“, dar po metų pradėjo rengti country muzikos festivalį „Country Joninės“. Būtent šio festivalio 30-mečio koncerte ir pasirodys Jungėnų kaimo kapelos vyrai, ir jo metu tikrai skambės nepamirštami „Vėl gegužio žiedai“.
