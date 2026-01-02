Dar niekas nepakeitė knygos…
Tai – aksioma. Bent jau iki šios dienos, nepaisant sunkiai įsivaizduoto technologijų šuolio, kai atsiradus kiekvienai naujovei vis buvo šaukiama: viskas – to, kas buvo, nebebus! Betgi yra, išliko: fotografija „nenužudė“ paveikslų, kinas – fotografijos ar televizija radijo… Kai kas gal primiršta, lyg atidėta į šalį – ir vėl iš naujo atrandama. Kaip vinilinės plokštelės ar senaisiais rašmenimis išmargintos knygos… Kalba ir sukosi apie knygas – apie ką dar daugiau kalbėti būnant knygų namuose? Tokie namai yra bibliotekos (knygynai juk – tik laikina jų priebėga, o ir tų pačių vis mažiau).
Su Kazlų Rūdos savivaldybės Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktore Giedre Armonavičiene ir Kazlų kaimo bibliotekos filialo vedėja Rita Sliseriene kalbėjome ypatinga proga: 2025 metais ši kultūros įstaiga mini 85-erių metų veiklos sukaktį. Mini ne kokiu vienu itin skambiu renginiu, o keliais gražiais akcentais, skirtais ir tiems, kurių visada laukia, ir čia dirbantiems…
Šiek tiek istorijos
Jeigu bandytume išvardinti viską, kas per tiek laiko įvyko, kiek būta virsmų ir pokyčių – daug būtų kalbos. Ir čia dirbusių žmonių pavardžių sąrašas – oho, koks susidarytų…
Istorija sako, kad „viešosios bibliotekos užuomazgų būta nepriklausomos Lietuvos metais: bibliotekėles, knygynus turėjo įvairios draugijos, organizacijos, 1931 metais buvo įsteigta Kazlų Rūdos šaulių būrio biblioteka“. Oficialūs dokumentai liudija, kad biblioteka Kazlų Rūdoje įsteigta 1940 metų lapkričio 7 dieną paskyrus patalpas. Jai buvo perduotos konfiskuotos knygos, prieš tai pašalinus neįtikusius ir tuometei valdžiai „pavojingus“ leidinius. Per kelerius sudėtingus metus bibliotekos fondai buvo „valomi“ ne kartą, buvo ji ir uždaryta, ir vėl ėmė veikti… Ir sunkiausiais laikais buvo nemažai norinčių skaityti, atsirasdavo ir darbuotojų, nors sąlygos dažnai buvo nepavydėtinos, biblioteka kilnojama iš vienos vietos į kitą. 1950 metais Kazlų Rūda tapo rajono centru, o biblioteka – ir kaimo bibliotekų metodiniu centru.
1962 metais panaikinus rajoną biblioteka reorganizuota į Kazlų Rūdos miesto biblioteką ir tapo pavaldi tuomečio Kapsuko (Marijampolės) rajono bibliotekai, panaikinta vaikų biblioteka, tapusi skyriumi.
entralizacijų ir skaidymų „iš viršaus ir apačios“ buvo ir daugiau, tačiau dėl to materialinė bazė negerėjo: dažnose patalpose buvo šalta ir nejauku, darbuotojai dažnai keitėsi. Nežiūrint to, biblioteka Kazlų Rūdoje visada buvo svarbus kultūros židinys, nes buvo organizuojama ir nemažai įvairių renginių, susitikimų. 1990 metais biblioteką ketinta sujungti su estetinio lavinimo arba vidurinės mokyklos biblioteka (?!), bet kitais metais bibliotekos perduotos tuomečių apylinkių žinion. Per ketverius metus materialinė bazė pablogėjo, ne visos bibliotekos buvo šildomos, leidinių gaunama minimaliai – sumažėjo ir skaitytojų.
Įsteigus Kazlų Rūdos savivaldybę 2000 metais biblioteka tapo viešąja su 10 filialų. 2002 metais joje buvo per 100 tūkstančių knygų ir kitų dokumentų. 2009 metais po ilgos rekonstrukcijos duris atvėrė šviesi, patraukli kultūros įstaiga, apie kokią ilgus metus tebuvo galima pasvajoti… 2018 metais bibliotekai suteiktas Jurgio Dovydaičio vardas.
„Biblioteka išlieka prie visų valdžių“
Tad čia, aptarinėjant praeities vingius ir įkalnes, taip sakė Rita Sliserienė, kuri daug ką iš paminėtų dalykų žino ne teoriškai, o iš patirties: dirba bibliotekininke 45 metus… Kodėl biblioteka? Moteris sako, kad pradinėje mokykloje buvo knygų spinta, kurią atidarydavo tik šeštadieniais ir leisdavo pasirinkti knygą – tas neapsakomas laimės potyris ir buvo kelio pradžia.
Išlieka bibliotekos, jos nuomone, todėl, kad tai nėra tik vieta, kur išduodamos knygos (kai kas, beje, ir dabar taip tebegalvoja). „Viena svarbiųjų jos funkcijų – socialinė. Ir senesniais laikais, ir dabar: kur žmonės, o dar kaime, gali susitikti, pabendrauti? Nemokamai – tik bažnyčioje ir bibliotekoje. Po kovido mes patys pirmieji atsidarėme, suradome būdų, kaip bendrauti“.
Apie praeitį tik iš pasakojimų žinanti, dar sąlyginai neseniai direktore dirbanti Giedrė Armonavičienė visiškai pritaria kolegei, nes panirusi į šią veiklą netruko įsitikinti, koks svarbus socialinis bibliotekos vaidmuo bendruomenėje, ir pastaruoju metu jis tik didėja. Tad kartais girdimas teiginys, kad „dabar niekas nebeskaito“ nėra tiesa – su knygomis bei jų autoriais lankytojai susipažįsta daugybėje įvairių renginių, o po jų dažnas išeina nešinas knyga. Į biblioteką nuolat užsuka žmonės, nes ji dabar tapo ir mokymosi vieta, ir įvairios pagalbos iškilus problemoms vieta.
„Dabar bibliotekininkai juk ir IT specialistai, ir psichologai, ir patarėjai, kai reikia kad ir prisiskambinti kokiu reikalu. Atsiliepiame į kiekvieno užsukusio klausimą ar prašymą, nežiūrėdami, ar jis „oficialus“ skaitytojas, ar ne. Juk visi yra mūsų, Kazlų Rūdos, žmonės. Labai džiaugiamės, kad vykstant įvairioms reformoms mūsų savivaldybėje išliko visi 10 kaimo filialų (kiek žinau, kitur buvo uždarytų), visuose darbo sąlygos geros“, – pasidžiaugė optimistiškai nusiteikusi Giedrė Armonavičienė.
Skaitytojas ateina ir… sugrįžta
Direktorė, mintyse „sugaudžiusi“ ir pavardinusi ne vieno gražaus besibaigiančių jubiliejinių metų projekto bei renginio pavadinimus, atskleidusi, kas už kiekvieno jų slypi, nusiteikusi optimistiškai. „Išeiname už miesto ribų: populiarinome Kazlų Rūdą ir Vilniaus, ir Kauno knygų mugėse, bendradarbiaujame, draugaujame su Turizmo ir verslo informacijos centru, rengiame bendrus projektus su žmonių su negalia ir kitomis draugijomis. Žinoma, daug dėmesio skiriame vaikams. Būtumėte matę, koks nuostabus susitikimas buvo su mylimiausiu jų rašytoju Tomu Dirgėla! Džiaugiuosi, kad populiarėja neseniai įrengtas sensorinių veiklų kambarys, kad laimėjome dvejų metų ES projektą su „Saulės“ mokykla, smagu, kad mūsų darbus remia Savivaldybės administracija.“
Kalbėdamos apie skaitytojus abi pašnekovės sutiko, kad jie šiandien aktyvūs ir žingeidūs, labiau išsilavinę, žino naujienas – naujausio leidinio reikalauja čia ir dabar. Išpopuliarėjo knygų parsisiuntimo paslauga. Knyga juk jau tapo ir prabangos preke – ne kiekvienas norintis įperka, o ir namuose kaupti nesinori… Nors, sakė ponia Rita, grįžti prie tos pačios knygos verta ir po dešimtmečių – tai ji žino ir iš savo, ir skaitytojų praktikos.
Bibliotekos direktorė sako tikinti, kad skaitytojų visada bus. Praplaukus greitos, trumpos informacijos cunamiui žmonės pradeda ieškoti ramybės, pastovumo ir gilumos – ir tai gali būti knyga. Arba – kampelis bibliotekoje, kur nostalgiškai skamba vinilo plokštelių melodijos. Tiesa, tai, kaip ir mintys apie patalpų atnaujinimą, pagražinimą kol kas tik svajonėse, bet jos juk kartais pildosi…