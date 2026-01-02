Naujuosius metus paženklino brolžudystė
Marijampolės apskrities VPK pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šeimos nario nužudymo. Už tokio pobūdžio nusikaltimą numatyta griežtesnė bausmė – laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba iki gyvos galvos, palyginti su paprastu nužudymu.
Naujųjų metų naktį, apie 4 val., policijos pareigūnai buvo iškviesti į butą Vilkaviškyje, Aušros gatvėje. Čia rastas peiliu sunkiai sužalotas keturiasdešimtmetis vyras. Policiją iškvietė namiškiai.
Pareigūnai gaivino vyrą, išgelbėti jo gyvybę bandė prie policijos prisijungę greitosios medicinos pagalbos medikai, bet nesėkmingai. Buvo konstatuota keturiasdešimtmečio mirtis.
Vyro nužudymu įtariamas 34 metų jo brolis. Jis sulaikytas. Įtariamasis buvo neblaivus – kraujyje aptikta 2,14 prom. alkoholio.
Vyras policijai žinomas, yra teistas už kitas nusikalstamas veikas. Auka su policija reikalų neturėjusi.
Pirminiais duomenimis, abu broliai gyveno su tėvais. Tarpusavyje jie konfliktuodavo ir anksčiau. Kas įvyko tą naktį, žino tik įtariamasis, kiti namiškiai miegojo tuo metu kitame kambaryje.
Visas įvykio aplinkybes aiškinasi pareigūnai. Pirminiais duomenimis, vyras mirė nuo patirtų sužalojimų peiliu. Tiksli mirties priežastis paaiškės po atliktos ekspertizės.