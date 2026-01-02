Šeima ateitį kuria senelių kaime
„Be kalėdinių dovanų tikrai neliksime“, – pagalvojau dar prieš šventes besigėrėdama danielių pulku Menčtrakio kaime, Igliaukos sen. Ragus iškėlusį patiną aplenkdamos žaibu skuodžiančios patelės ir jaunikliai atrodė tik atsispirs ir pakils į dangų… su Kalėdų Senelio rogėmis. Ir kodėl gi ne – juk Stebuklingą naktį visko būna…
Senelių kaimas – gyvas
Neabejoju, kad taip ir buvo. O po kelionės danieliai ir vėl ganosi pamiškėje, šalia jaukios Indrės ir Povilo Savickų sodybos.
– Čia – senelių, prosenelių sodyba, kurioje gyveno kelios kartos. Paskutinis iš čia išėjo mamos tėtis. Sodybą paveldėjusi mama raktus atidavė man ir liepė kurtis, – pasakoja Indrė Latauskaitė-Savickienė.
Jaunai šeimai su dviem dukrytėmis – dabar dešimtmete Austėja ir 8-erių Milda – močiutės dovana tapo proga ištrūkti iš Alytaus daugiabučio.
– Iš pradžių tik smagiai pavasaroti, žolytę papjauti, tą aną padaryti, vakarais didžiuliame kieme vaidilučių šokį pašokti. Paskui supratome, kad nuo čia ir mudviejų darbovietės arčiau, nors kasdien pirmyn atgal tenka važiuoti 100 kilometrų. Be to, pagalvojome ir apie netolimą ateitį – juk į pensiją kariai išeina anksti, ką tuomet veiksime? Nusprendėme įsitvirtinti čia. Pamažu tapome ūkininkais, gavome jaunojo ūkininko paramą, pridėjome savo lėšų, nusipirkome traktoriuką, priekabą, kai kuriuos padargus, – pasakoja Indrė ir Povilas, tarnaujantys Rukloje.
Tik metai praėjo, o aptvare – jau 21 danielis
Savickų ūkis suskaldytas dalimis: daugiau kaip tris hektarus užima sodyba su erdviu kiemu, autentiškais pastatais, naujai iškastais tvenkiniais, pirtimi ir „fab-riku“, kuris iškilo visai neseniai. Dviejuose su trupučiu hektaro, aptvare, karaliauja danieliai, dar kita dalis – vidury kaimo, kur taip pat rengiamas aptvaras danielių prieaugliui.
Pernai spalį aptvare apgyvendinta 10 danielių patelių ir patinas Vipas (Vipo), o šiemet vasarą sulaukta ir dešimties mažylių.
– Bandoje – dvi patelės tamsios ir dvi šviesios, beveik baltos. Šių vienas jauniklis gimė kapučino spalvos, kitas – tamsus. O viena tamsi patelė atsivedė beveik baltą mažylį, – šypsodamasi pasakoja Indrė, pastebėdama, kad žiemą danielių kailis patamsėja, o pavasariop pasidaro perlinės, šviesios spalvos.
Laisvai aptvare lakstantys danieliai iškart suklūsta, vos išgirdę krebždėjimą prie vartų, kur jų laukia Povilas ir Mildutė su kibirais pjaustytų morkų, burokėlių, runkelių, ir pasileidžia link jų.
– Visas daržoves danieliams turime gabaliukais patrupinti. Kaskart 6–8 kibirus! Kiti augintojai perpjauna pusiau arba visai nepjausto, medžiotojai taip pat laukiniams krūvas nepjaustytų daržovių supila, ir danieliai ėda, o mūsiškiai ne, – sako Indrė.
Tokią žiemą, kaip ši, šieno danieliams, pasak I. Latauskaitės-Savickienės, nereikia.
– Pernai nė vienos iš anksto paruoštos „kitkos“ nesuėdė. Jurgežerių būrelio medžiotojai, kurių namelis kaimynystėje, mus nuramino: čia ne karvės, kad šieną ėstų. Ir tikrai, danieliai pašaro randa patys, „nušienauja“ visus gardo pakraščius, medžius, šakeles. Visa pamiške taip lygiai medžių šakas nupjovė, kad atvažiavę svečiai stebėjosi, kaip Povilui taip pavyko, – juokiasi Indrė.
– Ir lapuočių, ir spygliuočių apačią nuskabė, po medžiais viską išvalė, – pritaria vyras. – Bet pernai kaimynas po švenčių į aptvarą įmetė eglutę, manėme, kad ės, o jie ne – neėda. Jie kaip ponai, mes primaitinam, tai jiems nelabai kas įtinka, nors kiti saviems veža iš kirtimų šakas, kad pagraužtų.
Aptvare besiganantis danielių pulkas vilioja vilkus. Todėl aptvarą Savickai tvėrė paklausę medžiotojų patarimų: užlenkė į išorę 40 cm tinklo. Norėdamas patekti į aptvarą, vilkas ateina prie tvoros ir kasasi, kad pralįstų pro apačią, bet jam nepavyksta.
Kadangi aptvaras ribojasi su mišku, Savickų danieliais domisi ir laukiniai giminaičiai. Pasak šeimininkų, eina ir eina kasdien, kad tik rastų kokią nišą, kaip į aptvarą patekti. Taip vienas danielis tvoroj net ragą paliko…
Pirmus ragus balandį numetė ir Vipas. Dabar jis vėl laksto oriai iškėlęs savo karūną – per vasarą užaugintus naujus ragus. Kiek raguotų bus jauniklių, šeimininkai dar nežino, nes net besikalančių ragučių dar nesimato.
– Vieni gimė gegužės pabaigoje, birželį, kiti – net liepos pradžioje, o tai jau tikrai vėlai. Danielių patelės sugeba „užraukti“ gimdymą, gimdo tik tada, kai žolė būna didelė, kad būtų priedanga, – pasakoja Indrė.
Danieliams į draugystę – ir žemaitukai
Apie gyvūnus I. Latauskaitė-Savickienė išmano daug, ypač apie arklius:
– Arkliai mane vilioja nuo vaikystės: šieną veža ar bulves sodina – aš ant arklio nugaros, – pasakoja Indrė. – Tik didelių – Lietuvos sunkiųjų, kuriuos dėdė laikė namuose, prisibijau.
Kad geriau pažinčiau arklius, baigusi universitetą, magistrantūrą, sugalvojau dar profesinėje mokykloje Kaune mokytis žirgininkystės ir įgijau žirgininkystės darbuotojo profesiją. Paskaitos ir praktika suteikė labai daug žinių, o tada ir Menčtrakyje atsirado dvi žemaitukų veislės kumelės.
Tiesa, planuota buvo tik viena, bet kai nuvažiavome į Baisogalą pasiimti Avirės, Žemaitukų arklių augintojų asociacijos darbuotoja, sužinojusi, kad ateityje norėsime ir daugiau arkliukų, iškart pažadėjo surasti antrą, kad vienam nebūtų liūdna. Taip su Avire parvažiavo ir Kvietė.
Abi labai bendraujančios ir smalsios – jeigu kas naujo yra, būtinai paims, prie žmogaus taip pat prieis – gal skanėstų turi! O išleistos iš gardo – kuri kur: Kvietė puola ėsti, o Avirė – per laukus. Kai nešu joms pašaro, Avirė eina iš paskos ir uosto man pro petį. Pasivaikščioti abi eina be pavadžio – palaksto, o kai pašiugždenu maisto maišiuką, abi parlekia atgal. Deja, buvo ir taip, kad nepamatę plonų aptvaro vielučių ištrempė kaimyno vynuoges… – apgailestauja Indrė.
Palaipsniui ūkis plečiasi
Savickų kiemas – be tvorų, tad atviras visiems: ir žmonėms, ir gyvūnams. Ne naujiena miško sodyboje ir kačiukas ar šuniukas. Taip, pasak Indrės, buvo visada. Nenustebo ir, kai priklydo katė Murzė, nors prieš tai buvusi katė, pagimdžiusi penkis, dingo. Šeimininkai įtaria, kad ją bus pagavusi lūšis, kuri net į kiemą ateina. Teko Indrei tuos penkis kačiukus maitinti iš buteliukų. Murzė savą penketuką pati užaugino ir dar dabar, jau beveik suaugusiems kačiukams, ji atneša pelę. Taigi dabar sodyboje gyvena trys katės Murzė, Bagira, Tamsutė ir katinas Mariukas. Pasak šeimininkų, visos – medžiotojai: „Pernai čia pelės pešdavosi, o šiemet vaikai tik vieną matė.“
Taip palaipsniui Savickų ūkis plečiasi.
Ateityje aptvare darbštūs šeimininkai nori įrengti apžvalgos-apgyvendinimo aikštelę su nameliu, kad norintys danielius stebėti, fotografuoti, tarkime, mėnesienoj, galėtų ten įsikurti. Senus pastatus planuojama restauruoti ir atkurti tokius, kokie buvę, juolab kad rąstai dar geros kokybės ir, pasak meistrų, tik vieną kitą reikėtų pakeisti. Kluone dar ir senovinės rogės yra – žiemos pramogai tereikia tik sniego. Čia pat, prie balos – pirtelė, Povilas netgi pirtininko kursus baigė.
O iš ekologiniame 3 ha ūkyje auginamų sertifikuotų daržovių planuojama spausti sultis. Jau pastatyta ir įruošta perdirbimo patalpa su visa reikalinga įranga, kuri pritaikyta ir alaus bei sidro gamybai, pastatytos saulės baterijos, įrengtas šildymas.
– Į svečius niekada nekviečiame, bet svečių visada yra, – sako P. Savickas. – Esame pasakę: atvažiuokit, vietos yra, tik jeigu atvažiuosit, mes nemesim savo darbų. Kavos, arbatos yra, jeigu norit su nakvyne, prašom, statykit palapines.
Atrodo, vien tik povo, spalvingą uodegą išskleidusio, po kiemą vaikštinėjančio, betrūksta. Pataikiau! Pauliaus akys sužibo: „O ką aš sakiau! Reikia fazanų!“ Nors abu su žmona sutaria, kad paukščiams čia, miške, kol kas per anksti. Ateityje…
Tad tegul pildosi svajonės!
