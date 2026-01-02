„Šviesos kelionė“ – padėka bendrystei ir kūrybai

"Suvalkiečio" inf.

Igliaukos bibliotekoje surengta kalėdinė padėkos popietė, simboliškai pavadinta „Šviesos kelionė“. Tai buvo jaukus ir prasmingas susitikimas, kvietęs stabtelėti metų pabaigoje, pasidalyti šviesa ir padėkoti tiems, kurie savo buvimu ir veikla kuria gyvą bibliotekos dvasią.

Renginio akimirkos. / Nuotraukos iš bibliotekos metraščio

Šventinėje kalėdinėje popietėje, skirtoje Igliaukos bibliotekos lankytojams, tvyrojo šviesi bendrystės ir susikaupimo nuotaika. Popietėje dalyvavo Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis, Igliaukos parapijos klebonas Remigijus Maceina, „Matutiečių“ bendruomenės pirmininkė Ieva Sakalauskienė, Anzelmo Matučio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušra Brusokienė su ketvirtos klasės gimnazistėmis, bibliotekos skaitytojai ir lankytojai.

Renginio metu prisiliesta prie M. K. Čiurlionio kūrybos pasaulio – jo paveiksluose atsiveriančių sapno, muzikos gimimo ir amžinybės temų, kviečiančių sustoti, įsiklausyti ir pajusti gilesnę būties prasmę. Šios temos ir idėjos subtiliai jungė meną, dvasingumą ir kalėdinį laukimą, darniai susiliejo su šio laikotarpio nuotaika, primindamos šviesos, vilties ir kūrybos svarbą kasdienybėje.

Padėkos žodis buvo skirtas bibliotekos partneriams: Anzelmo Matučio gimnazijai, Igliaukos vaiko dienos centro darbuotojoms, seniūnijai, bendruomenės nariams, atsiliepusiems į kvietimą dalyvauti kompiuterinio raštingumo mokymuose, taip pat ištikimiems bibliotekos skaitytojams.

Popietė tapo nuoširdžia padėka žmonėms, kurie savo veiklomis, buvimu ir vidine šviesa pagyvina bibliotekos gyvenimą, prisideda prie jos jaukumo, atvirumo ir gyvybingumo. Tai buvo laikas, kai žodis „ačiū“ skambėjo ne tik lūpose, bet ir širdyse – kaip tylus bendras susitarimas saugoti kultūrą, dalintis šviesa ir kurti prasmingą bendrystę.

„Šviesos kelionė“ tapo gražia padėkos akimirka visai bibliotekos bendruomenei – lankytojams, bičiuliams ir partneriams, kurie savo iniciatyvomis, idėjomis ir širdies šiluma paverčia biblioteką ne tik knygų, bet ir gyvo bendravimo, kultūros bei įkvėpimo erdve.

Laikas – tai kelias, kuriuo einame ne vieni. Ačiū, kad žengiate kartu.

Dalia SUDEIKIENĖ, Igliaukos bibliotekininkė

