Žiniasklaida: užplūdus prašymams nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, sutriko bankų veikla
Gyventojams suskubus pildyti prašymus dėl pinigų kaupimo antroje pensijų pakopoje nutraukimo, penktadienį sutriko kelių bankų veikla, praneša naujienų portalas „Delfi“.
Skelbiama, jog su nesklandumais susidūrė SEB ir „Artea“ bankų klientai.
„Dėl techninių sutrikimų dalis klientų šį rytą kurį laiką interneto banke negalėjo pateikti prašymų, susijusių su pensijų reforma. Klientų konsultavimas ir prašymų pateikimas kitais kanalais veikė be sutrikimų. Problema buvo operatyviai išspręsta ir šiuo metu prašymų pateikimas interneto banke veikia be sutrikimų. Apgailestaujame dėl laikinų klientams sukeltų nepatogumų“, – portalui sakė „SEB investicijų valdymas“ generalinis direktorius Paulius Kabelis.
„Dėl didesnio nei įprastai klientų srauto „Artea“ pensijų savitarnos lankytojams gali tekti palaukti, kol pavyks prisijungti. Taip pat pasitaikė nesklandumų, kai sulaukus savo eilės baigėsi prisijungimui skirtas laikas. Todėl daliai klientų teko laukti ilgiau“, – jam antrino „Artea Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas.
ELTA primena, kad papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš pensijų fondų gali laisvai trauktis dvejų metų laikotarpiu – nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos. Iš antros pakopos per nustatytą „langą“ pasitraukę gyventojai be mokesčių gali atsiimti savo lėšomis sumokėtas įmokas ir visą investicinį prieaugį.
Šiuo metu veikia atnaujinta „Sodros“ skaičiuoklė, kurioje prognozuojama, kokią pensiją žmogus gautų senatvėje, jeigu po reformos įsigaliojimo pasitrauks iš antrosios pakopos arba joje liks.
Antroje pakopoje kaupia apie 1,4 mln. žmonių. Skirtingais ekspertų ir institucijų vertinimais, per visą pensijų pertvarkos laikotarpį galėtų pasitraukti nuo 20 iki 50 proc. kaupiančiųjų.
LIPFA skaičiavimais, antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą.
Austėja Paulauskaitė (ELTA)
