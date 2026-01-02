Trečias kartas: Marijampolės dramos teatras vėl turės profesionalią aktorių trupę
Džiugi naujiena teatro mylėtojams – Marijampolės dramos teatras po kelių dešimtmečių pertraukos vėl turės čia dirbančią profesionalių aktorių trupę. Apie tai, kad tokios trupės labai reikia, buvo kalbama jau seniai, ir pagaliau tai įvyks – į miestą atvyksta devyni profesionalūs teatro aktoriai iš Klaipėdos. Jie dabar dirba šio miesto „Taško“ teatre. Jau šių metų kovą planuojama parodyti premjerą, kurioje ir išvysime naujuosius mūsų aktorius.
Permainos duoda rezultatus
Naujasis kūrybos etapas išties pakeis teatro kasdienybę. Pasak Marijampolės dramos teatro vadovės Gabrielės Nazaraitės-Masevičienės, sausio mėnesio darbą Marijampolės dramos teatre pradeda profesio-nali trupė, kuri yra sudaryta iš devynių profesionalių, talentingų, nuostabių aktorių, kurie atkeliauja čia dirbti. Ji pabrėžė, kad ir toliau teatre dirbs mėgėjai, vietos čia užteks visiems.
Ta proga surengto pristatymo metu Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda teigė, kad Marijampolės dramos teatre, prieš kelerius metus pradėti pasikeitimai, iš pradžių ne vieną baugino. Būta nerimo ir abejonių, bet dabar matome, kad visos tos permainos duoda puikių rezultatų.
„Svarbu, kad rekonstruotas ir atnaujintas teatro pastatas, mes ir toliau investuojame į tai, ko dar jam trūksta. Aišku, pagrindinis dalykas yra profesionali trupė, apie ką senokai kalbėjome. Tuo daug kas netikėjo, bet mes įgyvendinome pažadus ir toliau planuojame visus reikiamus išteklius. Šitas teatras bus gyvas, jame vietą tikrai ras ir mėgėjai, ir profesionalai. Net neabejoju, kad žmonės, kurie čia įsikurs, kurių vardai ir pavardės dar nežinomos, taps žinomais. Dabar viskas yra jūsų rankose“, – sakė meras.
Vicemeras Artūras Visockis akcentavo, kad Marijampolė tikrai myli kultūrą, o Savivaldybės parama teatrui yra duoklė ir istorijai, kadangi mieste yra senos teatro tradicijos, istorinis ir pats pastatas. „Man atrodo, kad Marijampolės bendruomenė tikrai nusipelnė turėti vieną geriausių teatrų Lietuvoje. Tikiuosi, kad rezultatus pasieksime, o geriausias rezultatas – pilnos salės žiūrovų“, – teigė vicemeras.
Žiūrovų lauks naujos premjeros
Teatro vadovė G. Nazaraitė-Masevičienė sakė, kad jau dabar teatras turi devynis pastatytus profesionalius spektaklius, jie išliks repertuare, kartu atsiras ir naujos premjeros. „Mūsų tikslas yra būti prieinamais visiems, įvairaus amžiaus žmonėms. Norime įtraukti ir švietimo, kultūros įstaigas, kad mus žinotų nuo mažo vaiko iki senjoro, tad dalyvausime ir „Kultūros paso“ programose“, – akcentavo ji.
Vakar žiūrovai buvo pakviesti į naują reginį – teatralizuotą ekskursiją su naujaisiais aktoriais po teatro pastatą „Tarp seno ir naujo“. Tokias ekskursijas planuojama rengti ir kitąmet. Devyni nauji aktoriai, dirbę Klaipėdoje ir tedirbantys ten veikiančiame „Taško“ bei kituose teatruose, dalyvaus naujuose pastatymuose Marijampolės dramos teatre. Visos kitų metų profesionalios premjeros jau yra suplanuotos.
Kovo 20–21 dienomis režisierius Žilvinas Beniušis pakvies į Moljero pjesės „Aš – daktaras“ premjerą. Antroji premjera numatyta spalio mėnesį, kai režisierius Paulius Pinigis pristatys savo spektaklį teatre pagal Nobelio literatūros premijos laureato norvego Jano Fosė (Jan Fosse) kūrinį. Režisierė Živilė Mičiulytė lapkričio mėnesį Marijampolės teatre statys spektaklį pagal kūrinį „Kopenhagos trilogija“. Laukia ir vaidinimas jaunajam žiūrovui – tai bus klaipėdietės Simonos Paulauskaitės „Antis, mirtis ir tulpė“.
Toliau dirbs ir mėgėjų trupė – Milda Mažėtytė-Antanauskienė statys spektaklį pagal Oskarą Vaildą „Kaip svarbu būti rimtam“, suplanuotas ir lėlių vaidinimas „Danutės darželis“, bus ir naujas kalėdinis spektaklis. Zigmas Baranauskas su senjorais ruošiasi statyti „Gyvenimo geismą“, o su jaunimu – pjesę „Lisistratė“.
– Kai aš atėjau dirbti į šį teatrą, niekas čia manęs nepažinojo ir visi klausinėjo, kaip čia viskas bus, kokie mano planai. Aš nesidalinu savo planais, kol jie nevirsta į kažką konkretesnio, ką galima parodyti ar pačiupinėti. Kas galbūt man nepatiko ir kas teatre tikrai keisis, tai faktas, kad pastaruoju metu jis turėjo tris ar keturis profesionalius aktorius, bet buvo tokių, kurie faktiškai net nevaidindavo. Aš noriu, kad teatras būtų namai naujajai trupei, kad jie čia turėtų ką veikti, turėtų darbo ir mes gyventume pagal normaliai funkcionuojančio teatro taisykles, – sakė teatro vadovė, sieksianti, jog Marijampolės teatras neapsiribotų vien tik šiuo regionu, o taptų lygiaverčiu su kitais šalies teatrais.
Aktoriai džiaugiasi, kad turės namus
Aktorius Paulius Kavoliūnas sakė, kad Marijampolėje jaučiama didelė meilė teatrui. „Aš sau visą laiką gyvenime sakau, jog kai nori, ieškai galimybių, o kai nenori – priežasčių. Jaučiame, kad čia tikrai yra norintys žmonės, o mes ieškosime galimybių ir, tikiu, visi kartu jas rasim. Svarbu ir didelė pagarba visam teatro mėgėjų kolektyvui, nes jie iš esmės išlaikė tą teatro branduolį ir teatro geną. Juk kiek šis teatras istoriškai išgyveno, buvo uždaromas ir vėl veikė. Daugiau jo uždaryti mes nebeleisime, trečią kartą tai nepasikartos“, – sakė jis.
Naujoji aktorė Jūratė Martinaitytė teigė, kad iki šiol ji nebuvo buvusi Marijampolės teatre. „Kai mes visi čia atvažiavome, apėmė džiaugsmas, nes kiekvienas aktorius nori turėti namus, nori jaustis reikalingas. Čia aš pasijutau kaip namuose, šis teatras yra labai gražus ir mes visi tą matome. Vos čia įėję, paglostėme kilimą, jis mums buvo toks svarbus ir gražus. Esame iš nevalstybinio teatro, Klaipėdoje neturime savo patalpų, administracijos, viską darome patys – patys gaminame dekoracijas, jas montuojame, plauname grindis, skalbiame rūbus, važiuojame, vaidiname. Mes tarpusavyje juokaujame, kad net bijome čia išlepti ar prarasti formą. Ir norisi ne pakeisti kažką, o toliau išlaikyti ir sodrinti tą teatro geną“, – sakė aktorė.
Jai pritarė ir aktorius Kristupas Biržietis. „Nu faina ta Marijampolė ir jos žmonės. Vaikštau čia ir man viskas gražu, galbūt ateityje čia net nuolat apsigyvensiu. Yra tiesiog svajonė, kad mes gauname šitą darbą ir galėsime dirbti, ką aš mokiausi daryti, o ne dekoracijas gaminti ar jas vežti iš vienos vietos į kitą. Aš noriu kurti ir noriu dalintis su jumis ir bendrauti apie visą šitą pasaulį, nes kūryba, kultūra yra vienas iš būdų, kaip mes galime kalbėtis, kas mes tokie esam, kas yra tas žmogus, kas yra žmogus kitam žmogui“, – sakė K. Biržietis.
Į „Suvalkiečio“ klausimą, kodėl buvo pasirinkti būtent šie aktoriai, vaidinantys Klaipėdos „Taško“ teatre, teatro vadovė G. Nazaraitė-Masevičienė atsakė, kad tai labai talentingi, perspektyvūs aktoriai, kurie neturėjo namų. Vėliau ji dar pridėjo, jog renkant trupę vienas iš svarbiausių kriterijų buvo tas, kad aktoriai jau būtų dirbę kartu, turėtų komandinį įdirbį, kuris leidžia iš karto kibti į rimtus pastatymus. „Tokių trupių Lietuvoje yra nedaug. „Taško“ teatro aktoriai, kurie ateina pas mus į teatrą – jauni, bet jau turintys nemažai patirties, labai talentingi ir jau pripažinti. Todėl galime tik pasidžiaugti, kad nereikia pradėti nuo nulio renkant į trupę pavienius aktorius arba jaunus studentus su minimalia patirtimi“, – teigė ji.
Žada aktyviai bendrauti su meno mylėtojais
Meras P. Isoda išreiškė viltį, kad naujieji aktoriai dalyvaus ir valstybinių švenčių minėjimuose, jose atsiras vietos teatro žmonėms pasirodyti tam tikruose švenčių epizoduose. Aktoriai užtikrino, kad jie bus aktyvūs piliečiai ir sieks kuo daugiau kontaktų su miesto bendruomene.
Pristatyme buvo kalbama ir apie teatro finansavimo klausimus. Anot Marijampolės kultūros centro vadovės Aistės Bakaitės-Stanaitienės, su naujomis premjeromis teatrui kitąmet reikės apie 160 tūkstančių eurų. „Noriu paminėti, kad turime ir atgalinę finansinę grąžą. Šiais metais iš mūsų Dramos teatro spektaklių mes uždirbome apie 25 tūkstančius eurų ir dar apie 40 tūkstančių eurų gavome iš įvairių komercinių renginių, taigi, iš viso uždirbome apie 65 tūkst. eurų. Tas uždirbtas pajamas mes investuojame į inventorių ir visur, kur reikia. Visi sutaupyti pinigai yra investuojami į meną, į kūrybą. Nuostata yra tokia, kad valdymą turime optimizuoti, o kūrybą – plėtoti“, – teigė ji.
Taigi Marijampolės dramos teatras pradeda naują kūrybinį etapą. Jau kitąmet pamatysime, kokią naudą atneš permainos, kokius spektaklius pristatys dar kartą atgimstantis teatras. Palinkėkime naujai atvykusiems aktoriams didelės sėkmės ir lankykime mūsų teatro spektaklius, tikėdami, jog dar kartą jo uždaryti tikrai nereikės.
