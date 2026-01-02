Ypatingi „Sūduonios“ ansamblio metai
Kiekvieno kolektyvo, sambūrio, bendruomenės (taip pat ir valstybės) sėkminga veikla, gyvavimas priklauso nuo vadovo – lyderio… Apie tai vieną gruodžio dieną mąsčiau Prienų r. sav. Veiverių šaulių namuose kartu su kitais įvairaus amžiaus žiūrovais gėrėdamasi Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Sūduonia“ advento ir Kūčių papročių, giesmių, spėjimų bei tikėjimų programa. Šio kolektyvo lyderis ir vadovas – Algirdas Ališauskas – dainuojantis, grojantis įvairiais instrumentais, saugantis, gerbiantis bei perduodantis protėvių tradicijas, Sūduvos krašto paveldą pedagogas, o jam pritaria ir seka visos ansamblio moterys.
Veiveriuose advento renginį „Uždeki žiburį širdy“ vedė režisierė Virginija Samuolienė, koncertavo Antano Kučingio menų mokyklos moksleiviai, jų mokytojai, vaikų tėveliai, seneliai, draugai. Dalyvavo ir Skriaudžių, Ąžuolų Būdos, Plutiškių parapijų klebonas kun. Antanas Mickevičius, papasakojęs susirinkusiems apie adventą, laukimą ir Gimimą…
„Sūduonios“ ansamblis atliko advento giesmes, pasakojo apie to tamsaus ir niūraus meto vakarais protėvių atliekamus darbus, tikėjimus, spėjimus, Kūčių vakarienės valgius. Mes jau daug ką pamiršome – net ir apie tokius darbus, kaip virvių vijimas, siūlų verpimas ar plunksnų plėšymas nieko nežinome. Sunku ir įsivaizduoti, kad nebuvo elektros, o tik deganti balana ar žibalinė lempa, nebuvo jokių telefonų, televizijos, radijo, o pasaulį pažindavo tais ilgais vakarais kalbėdamiesi, dalindamiesi, bendraudami, perduodami protėvių šimtmečiais kauptas žinias… Kad greitai bėgantis laikas nepradangintų senolių palikimo, tuo ir rūpinasi „Sūduonios“ folkloro ansamblio žmonės.
Jie rengė projektą „Mes menam savo praeitį“, kurį finansavo Kazlų Rūdos savivaldybė. Projektą kūrė norėdami puoselėti ir perduoti Sūduvos krašto etnografinį paveldą jaunajai kartai ir vyresniems, supažindinti senjorus, asmenis su negalia, mokinius su tėvų ir protėvių gyvenimo būdu, tradicijomis bei vertybėmis. Edukacinės programos mokyklose skatina domėjimąsi tautos kultūra, ugdo pagarbą liaudies menui ir jo kūrėjams.
Pirmasis projekto renginys vyko gruodžio 5 dieną Kazlų Rūdos Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelyje-darželyje „Pušelė“. Ansamblio nariai pateikė sūduvietiško kankliavimo pavyzdžių, dainavo advento dainas, pasakojo, suko ratelius. Vaikai taip pat papasakojo, kaip švenčia savo namuose, o ansambliečiai pristatė prosenelių papročius. Visa tai vaikučiams buvo neįprasta, klausėsi nuščiuvę.
Gruodžio 11 dieną Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje vyko adventinis rytmetys. „Sūduonios“ nariai kartu su mokiniais muzikavo, suko ratelius, dainavo „Sodai sodai leliumoj“, kalbėjo apie Kūčių vakarienės patiekalus, tikėjimus, eglutės puošimą. Su šios mokyklos ir Valdorfo progimnazijos mokiniais „Sūduonia“ dar susitiko bendrame renginyje Kultūros centre gruodžio 22-osios vakarą.
Su advento programa ansambliečiai vyko ir į bendruomenių renginius Sąnašos, Juragių kaimuose, į Veiverių Antano Kučingio menų mokyklą, pateikdami ansamblio narių surinktus Sūduvos krašto Kūčių dienos ir vakarienės papročius.
2025 metai „Sūduoniai“ buvo intensyvūs: jie, lyg Vilties piligrimai, keliavo ne tik po mūsų regioną, bet ir po tolimiausius Lietuvos miestus, miestelius. Dalyvavo renginyje Plungėje, respublikiniame istorinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ Joniškyje, tarptautiniame festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje, „Atataria lamzdžiai“ Kaune, medžioklės ir amatų festivalyje „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot“ Zanavykų muziejuje Zyplių dvare, supažindino besidominčius su lygiadienio papročiais Jono Jablonskio tėviškėje Rygiškių kaime.
Nuo ansamblio įkūrimo jame dainuojanti, pasakojanti Birutė Kerušauskienė sakė, kad šiais metais „Sūduonia“ daug keliavo, grojo, pasakojo, kankliavo ir savo krašto bendruomenių renginiuose – Selemos kaime Prezidento Kazio Griniaus sodyboje, tautinio kostiumo dienoje „Elmos“ mokykloje-darželyje, Rasų šventėje ir gatvės muzikos dienoje Kazlų Rūdoje, liaudies dainų metams skirtame pasidainavimų pavakaryje Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje. Gruodžio 16-ąją kartu su asmenų su negalia draugija šioje bibliotekoje surengta Advento vakaronė.
…Stebiu šiuos protėvių palikimo, papročių puoselėtojus renginiuose, žiūriu į nuotraukas ir nejučia kyla klausimas: o kur tie dainingieji Kazlų Rūdos vyrai? Tai gražiai kartu skambėtų festivaliuose, konkursuose, renginiuose jų ir moterų balsai…
Vitalija KAVALIŪNAITĖ-FILIPOVA
Komentarai nepriimami.