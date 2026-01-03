Ženklinimo akcija įrodė šeimininkų atsakingumą
Prieš šventes Marijampolės savivaldybės iniciatyva vyko nemokamas naminių gyvūnų ženklinimas Sasnavos, Patašinės, Mokolų ir Miesto seniūnijose. Buvo paženklinti 57 šių seniūnijų gyventojų keturkojai augintiniai: 32 katės ir 25 šuniukai, kuriuos šeimininkai buvo užregistravę iš anksto.
Mikroschemomis ir visomis reikalingomis priemonėmis pasirūpino Savivaldybė, o ženklinimą atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai. Po akcijos Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis pasidžiaugė gyventojų atsakingumu: „Gyvūnų ženklinimas – ne tik formalumas, bet ir labai aiškus atsakingo šeimininko požiūrio į savo augintinį įrodymas. Mikroschema leidžia greitai nustatyti, kam gyvūnas priklauso, padeda jį saugiai grąžinti namo pasiklydus ar keliaujant, apsaugo nuo vagysčių ir galimų nesąžiningų situacijų. Labai džiugu matyti, kad Marijampolės gyventojai supranta šią naudą ir atsakingai rūpinasi savo augintiniais.“
Nemokamas ženklinimas savivaldybėje bus tęsiamas ir ateinančiais metais. Bus ženklinami Liud-vinavo bei Igliaukos seniūnijų gyventojų iš anksto užregistruoti keturkojai.
„Jau užregistruota 50 augintinių iš Liudvinavo seniūnijos ir 22 – iš Igliaukos seniūnijos, – „Suvalkiečiui“ sakė Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Laurita Juodzevičienė. – Tiksli ženklinimo data paaiškės sausio mėnesį suderinus su LSMU Veterinarijos fakulteto dekanato administratore. Visi užsiregistravusieji atskiru pranešimu dėl ženklinimo datos ir laiko bus informuojami.
Atsižvelgiant į tai, kad augintinių savininkai noriai ir gausiai registravosi ženklinimui, galimai akciją Savivaldybė tęs ir kitais metais.
