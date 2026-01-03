Ženklinimo akcija įrodė šeimininkų atsakingumą

"Suvalkiečio" inf.

Prieš šventes Marijampolės savivaldybės iniciatyva vyko nemokamas naminių gyvūnų ženklinimas Sasnavos, Patašinės, Mokolų ir Miesto seniūnijose. Buvo paženklinti 57 šių seniūnijų gyventojų keturkojai augintiniai: 32 katės ir 25 šuniukai, kuriuos šeimininkai buvo užregistravę iš anksto.

Asociatyvi nuotrauka

Mikroschemomis ir visomis reikalingomis priemonėmis pasirūpino Savivaldybė, o ženklinimą atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai. Po akcijos Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis pasidžiaugė gyventojų atsakingumu: „Gyvūnų ženklinimas – ne tik formalumas, bet ir labai aiškus atsakingo šeimininko požiūrio į savo augintinį įrodymas. Mikroschema leidžia greitai nustatyti, kam gyvūnas priklauso, padeda jį saugiai grąžinti namo pasiklydus ar keliaujant, apsaugo nuo vagysčių ir galimų nesąžiningų situacijų. Labai džiugu matyti, kad Marijampolės gyventojai supranta šią naudą ir atsakingai rūpinasi savo augintiniais.“

Nemokamas ženklinimas savivaldybėje bus tęsiamas ir ateinančiais metais. Bus ženklinami Liud-vinavo bei Igliaukos seniūnijų gyventojų iš anksto užregistruoti keturkojai.

„Jau užregistruota 50 augintinių iš Liudvinavo seniūnijos ir 22 – iš Igliaukos seniūnijos, – „Suvalkiečiui“ sakė Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Laurita Juodzevičienė. – Tiksli ženklinimo data paaiškės sausio mėnesį suderinus su LSMU Veterinarijos fakulteto dekanato administratore. Visi užsiregistravusieji atskiru pranešimu dėl ženklinimo datos ir laiko bus informuojami.

Atsižvelgiant į tai, kad augintinių savininkai noriai ir gausiai registravosi ženklinimui, galimai akciją Savivaldybė tęs ir kitais metais.

TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Bulotų namuose – jaukus Aleksandros Bulotienės gimimo sukakties minėjimas
Biruta vėl dovanoja šventę
„Rimas – žodyje, ritmas širdyje“
Tarsi vienas kūrinys – ir daug improvizacijų

Įvykiai

Apdegė rankas ir veidą
Savaitės pradžioje iš vandens telkinių ištraukti du skenduoliai
Per gaisrą sudegė gyvuliai
Antrąją Velykų dieną vėjo šuorus atlaikė ne visi

Verslas

Galingiausiame Lietuvoje „Ignitis renewables“ kaupiklių parke – pirmoji komponentų siunta
„Vilvi Group“ kartu su Marijampolės bendruomene puošė pavasarinę „Velykų alėją“
Vertimo paslaugos internetu: kaip veikia šiuolaikiniai sprendimai
Inžinerijos pulsas 24/7: Rytis Bortkevičius apie nematomą darbą, be kurio viskas sustotų

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos