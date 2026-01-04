Pašaukimas atsiskleidė piešiniuose ant sienų
Marijampolietę Erlandą Matusevičienę žmonės atpažįsta kaip sienų tapytoją – jos kurti darbai puošia privačių namų sienas, verslo įmonių pastatus. Moteris džiaugiasi atradusi savo nišą, tačiau sako, kad tam prireikė laiko. Paauglystėje piešti mėgusi Erlanda bandė stoti į Vilniaus dailės akademiją, deja, nesėkmingai. Tuomet mergina visiškai atsiribojo nuo piešimo ir pasirinko apdailininkės profesiją. Kurį laiką sienas ji glostė statybiniais įrankiais, tačiau kūrybinis pašaukimas vis dėlto vėl apie save priminė. Ant savo namų sienos nupiešusi „Bembį“, marijampolietė sulaukė susidomėjimo – žmonės ėmė prašyti panašaus stiliaus piešiniais išmarginti jų vaikų kambarių sienas.
Talentas – iš tėčio
Ne tik ant sienų – Erlanda taip pat piešia ant vaikų veidukų per gimtadienius ir kitokius vaikiškus susibūrimus. Piešimas užima didžiąją dalį jos laiko, tačiau moteris taip pat imasi ir kosmetinio remonto: glaisto, dažo, dekoruoja sienas. E. Matusevičienė mano, kad kūrybiškumą ir kruopštumą ji paveldėjo iš tėčio. Nors jis nebuvo nei menininkas, nei dailininkas, bet puikiai valdė pieštuką, mėgo siuvinėti, dirbti su medžiu, drožinėti, grojo gitara.
– Žmonės jo prašydavo perpiešti nuotraukas – jam tai puikiai sekėsi, nors niekur to nesimokė. Tiesiog turėjo talentą. Man visada būdavo įdomu stebėti, kaip jis piešia ar drožinėja skulptūras iš medžio. Matydamas mano susidomėjimą, jis skatino ir mane užsiimti kūryba, – prisimindama tėtį, kurio, deja, jau nebėra šiam pasauly, pasakojo Erlanda.
Pašaukimo paieškos užtruko
Erlandos teigimu, labiausiai ją sudomino piešimas, bet piešė tik juodai baltai – kaip grafikoje, nes taip piešė tėtis. Pagrindinis Erlandos piešimo įrankis buvo pieštukas – teptuko ir kitų priemonių ji nepripažino.
– Buvau griežtai nusistačiusi ir kitų priemonių bei technikų net nebandžiau. Tik paskutinėse mokyklos klasėse pradėjau naudoti daugiau spalvų, išbandžiau kitas technikas. Dabar suprantu, kad tokiu būdu ieškojau savęs, savo vietos, pašaukimo. Jauniausia mamos sesuo Jurgita matė, kad mano darbai – verti dėmesio. Ji mane skatiko laikyti dailės egzaminą ir bandyti stoti į Vilniaus dailės akademiją, – sako E. Matusevičienė.
Planas, deja, nesusiklostė. Per stojamąjį egzaminą reikėjo nupiešti žmogaus veidą, o Erlandai to padaryti nepavyko, todėl į aukštąją mokyklą ji nepateko. Moteris pripažįsta, kad tai ją sugniuždė.
– Užsisklendžiau, bėgau nuo kūrybos. Jaučiausi palaužta. Per aukštai šokau. Į stojamąjį egzaminą atėjau nelankiusi jokių piešimo užsiėmimų, neturėjusi praktikos, pagrindų. Jei būčiau stojusi į kolegiją, galbūt būtų pasisekę labiau. Tuomet nesėkmė man prilygo tragedijai ir būdama išdidi sakiau, kad niekada nepiešiu ir nekursiu, – griežtą savo poziciją prisimena Erlanda.
Galvodama, kokį kitą profesinį kelią pasirinkti, moteris ilgai nesvarstė – stojo į apdailininko profesiją Marijampolės profesinio rengimo centre. Erlanda sakė, kad mokymo įstaigos darbuotojai stebėjosi ir bandė ją atkalbėti nuo tokio žingsnio – siūlė rinktis labiau moteriškas – padavėjos, virėjos – specialybes.
– Mano vaikystė nebuvo gausi. Tėtis buvo labai nagingas, kruopštus ir talentingas, bet turėjo ydą nebaigti pradėto darbo. Jei reikėdavo kažką suremontuosi, aš imdavau ir darydavau. Norėjau įrodyti sau, kad jei noriu – galiu viską. Jau tada, būdama dar vaikas, įsivaizdavau, kad tai man padės tapti savarankiškai. Todėl ir pasirinkau tokią specialybę, – paaiškina pašnekovė. – Man labai patiko mokytis: glaistyti, šveisti, dažyti sienas. Tik plytelių klojimas iki šiol nėra prie širdies, bet jei labai reikia – imuosi, – paaiškina E. Matusevičienė.
Įkvėpimo semiasi animacijoje
Po studijų Erlanda sukūrė šeimą, augino vaikus, įsigijo namus. Moteris pripažįsta, kad tai nebuvo lengvas etapas. Namams reikėjo remonto, bet išteklių ir ūpo juos tvarkyti – stigo. Kartą geras šeimos draugas Erlandai padovanojo baltų dažų ir įvairių spalvų pigmentų linkėdamas, kad ji sugalvotų, ką su jais daryti.
– Metus jų neliečiau. Vieną dieną, žiūrėdama į tuščią kambario sieną, pamaniau, kad nebegalime taip ilgiau gyventi – reikia tvarkytis, gražintis. Neseniai buvau žiūrėjusi animacinį filmą „Bembis“ – tiesiog ėmiau ir nupiešiau jį ant sienos, – prisimena pašnekovė.
Pasidalijusi kūriniu socialiniuose tinkluose, Erlanda sulaukė daugybės teigiamų įvertinimų. Atsirado žmonių, kurie ėmė pageidauti namų sienas išpiešti panašiais piešiniais.
– Nupiešusi vieną užsakymą, sulaukiau kito. Iš pradžių jų buvo nedaug, pavieniai. Dažniausiai prašė piešti vaikų kambariuose. Vėliau apie mane sužinojo darželiai, mokyklos, vaikų dienos centrai – tai dažni mano klientai, nes mano piešiniai vaikiški, animaciniai, – paaiškina Erlanda.
Erlanda atvirauja, kad kai jai būna emociškai sunku, animaciniai filmai ją nuramina, leidžia užsimiršti. Beje, kaip ir miškas, gamta, – būtent juose Erlanda ir semiasi įkvėpimo.
Tiesa, atsiduoti fantazijai pavyksta ne visada. Dažniausiai klientai į moterį kreipiasi turėdami konkrečią viziją ir norą. Marijampolietė tam neprieštarauja – dažniausiai net pageidauja pavyzdžio – taip lengviau suprasti, ko žmogus nori, ką įsivaizduoja.
Įdomu tai, kad Erlanda piešia be eskizų – iš karto naudoja dažus ir teptuką. Paklausta, kaip žino, kur ir nuo ko pradėti, kaip išlaikyti proporcijas ir suvaldyti piešinio dydį, Erlanda sako, kad kliaujasi intuicija.
– Kartais naudoju regimąjį matavimą – primerkiu akį ir ištiesusi teptuką link sienos, ant kurios piešiu, bandau suprasti dydžius, atstumą ir proporcijas. Piešdama naudoju įvairias technikas. Neseniai atradau piešimą kempinėle – pavyksta sukurti labai švelnius perėjimus. Juos ypač mėgstu savo darbuose, beje, kaip ir maišyti spalvas, išgauti įvairius atspalvius, – savo braižą apibūdina pašnekovė.
Beje, teptukas, kurio anksčiau taip nemėgo, dabar Erlandai tapo orientyru – jei piešiant iškrenta iš rankų, toliau darbo ji netęsia – žino, kad procesas nedžiugins, o galutinis rezultatas – netenkins.
Ketina piešti paveikslus
Marijampolietė sako, kad niekada nemanė, kad gyvenimas taip susiklostys ir ji atsidurs ten, kur šiuo metu yra. Tačiau ji nesigaili – sako, yra laiminga.
– Džiaugiuosi, kad žmonės pasitiki, jog leidžia man puošti jų namus, kad renkasi autentiką. Tiesa, svajoju pereiti prie piešimo ant drobės – tai užtikrintų kūrinio ilgaamžiškumą. Piešinys ant sienos gali atsibosti, gali norėtis jį paslėpti, uždažyti. Paveikslą ant drobės galima tiesiog nukabinti, perkelti kitur, atiduoti, padovanoti – taip kūrinys gyventų savo gyvenimą, – paaiškina Erlanda.