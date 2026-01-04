www.suvalkietis.lt
Vištienos kepenėlių paštetas

Daiva Klimavičienė

Šis paštetas yra to-bu-las! Pirmą kartą ragavau jo svečiuodamasi pas bičiulius. O jau paskui ir pati kartojau namuose. Paprasta, bet kaip skanu!

Freepik.com nuotrauka

Reikės:

  • 400 g vištienos kepenėlių,
  • 100 g sviesto,
  • 3 skiltelių česnako,
  • 1 obuolio,
  • 1 a. š. druskos,
  • 1/4 a. š. pipirų,
  • 40 ml brendžio arba konjako,
  • 40 ml riebios grietinėlės,
  • 2 v. š. citrinos sulčių.

Kepenėles nuplauname ir nusausiname, nupjaustome odeles. Keptuvėje svieste pakepiname smulkiai pjaustytus česnakus (tik neprideginkime!). Sudedame kepenėles, kubeliais pjaustytą obuolį, prieskonius ir kepiname viską ant vidutinės kaitros apie 10 min. vis pamaišydami. Įpilame brendį ir kiek pakaitiname, kol nugaruoja. Į šią masę dedame 20 g sviesto, pilame grietinėlę, citrinos sultis ir smulkintuvu susmulkiname iki vientisos masės. Viskas!

Belieka paštetą sudėti į gražų indą ar mažesnius dailius indelius. Galima ant viršaus užpilti lydyto sviesto (bet nebūtinai). Viską siunčiame porai valandų į šaldytuvą. Prieš patiekiant papuoškime – smulkintais riešutais, žalumynais ar taip, kaip atrodo gražu.

Paštetas skaniausias kambario temperatūros – jį tepkime ant prancūziško batono, duoniukų ar mėgiamos duonos.

Skanaus!

