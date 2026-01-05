Prieš šventes iš Rusijos gabeno ikrus batuose ir aukso luitą kuprinėje
Gruodžio 22 dieną, prieš pat didžiąsias metų šventes, Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio posto pareigūnai sustabdė pėsčiomis pasienį kirtusį asmenį, kuris bandė nuslėpti gabenamas vertingas prekes.
Iš Rusijos Federacijos atvykęs Lietuvos pilietis iš pradžių teigė nieko negabenąs, tačiau po žodinės deklaracijos pateikimo, einant į tikrinimo patalpą, nurodė turintis 8 tūkst. eurų grynųjų, kurių neprivaloma deklaruoti. Pareigūnams nusprendus atlikti detalesnį patikrinimą, keleivio lagamine ir kuprinėje aptiktas gerokai didesnis kiekis grynųjų pinigų (eurų, dolerių ir rublių) – iš viso 10 681 eurų – bei kiti įvairūs vertingi daiktai.
Atliekant patikrinimą lagamine rasta vyriškų batų pora, kurios viduje aptikti raudonieji lašišinių žuvų ikrai, supakuoti į du stiklinius indus, ir papildomas ikrų indas, paslėptas kojinėje. Keleivio kuprinėje rasta Australijos dolerio, Šv. Aleksiejaus, Šventosios Maskvos motinos, Vincento van Gogo „Saulėgrąžos“ proginės sidabrinės monetos, Leonardo da Vinčio „Mona Liza“ sumažinta paveikslo kopija (1,3 kg) ir 50 g 99,99 prabos aukso luitas.
Tęsiant patikrinimą, dviejose kelnių vidinėse kišenėse aptiktos trys vaistų „Omnitrop“ (6,7 mg/ml) pakuotės. „Omnitrop“ yra receptinis vaistinis preparatas, kuriame yra somatropino – žmogaus augimo hormono analogo. Tokiems hormoniniams vaistams taikomi griežti gabenimo ir deklaravimo reikalavimai.
Dėl šio įvykio Muitinės kriminalinė tarnyba Kauno skyriuje pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 1 dalį. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.