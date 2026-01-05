www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Sausio 6 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" informacija

Po mokyklos – drauge savanoriškai į karo tarnybą

Kol dalis jaunuolių ieško būdų išvengti privalomosios pradinės karo tarnybos, šeši Kazlų Rūdos Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos abiturientai į ją užsirašė savanoriškai. Vieningas jaunuolių sprendimas nustebino net Lietuvos kariuomenės atstovus, nes tokiais būreliais į tarnybą savo noru jaunuoliai ateina retai – dažniausiai tik pašaukti.

Vaikinai teigia, kad sprendimą priėmė apgalvotai – tai nebuvo nei lažybų, nei juokų nulemtas žingsnis. Tarnybą jie vertina kaip galimybę asmeniniam augimui, naujų įgūdžių įgijimui, vertingos gyvenimiškos patirties kaupimui ir su nekantrumu laukia rugpjūčio, kai galės apsivilkti Lietuvos kariuomenės uniformas.

Kapitonė Greta Slidžiauskė: „Lietuva yra mano didžiausia motyvacija“

Marijampolietė, Lietuvos kariuomenės kapitonė Greta Slidžiauskė baigiantis 2025-iesiems buvo išrinkta geriausia praėjusių metų Marijampolėje dislokuoto Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono karininke. Moteris, einanti paramos operacijų skyriaus planavimo karininkės pareigas, tarnybai Tėvynei atiduoda visą savo širdį.

Melioracijos fondas sieks tvarios melioracijos plėtros

Didžioji dalis šalies melioracijos sistemų buvo įrengtos prieš kelis dešimtmečius ir šiandien jau yra pasiekusios arba net viršijusios maksimalų tarnavimo laiką. Drenažo įrenginiams nebesugebant tinkamai nusausinti laukų, skęsta ūkininkų derlius, o naši žemė virsta neįžengiamomis pelkėmis. Kartu mažėja ir žemės sklypų vertė bei jų investicinis patrauklumas.

Besikeičiantis klimatas dar labiau išryškino melioracijos infrastruktūros nusidėvėjimo mastą – intensyvėjant liūtims, senos sistemos nepajėgia efektyviai pašalinti staiga atsiradusio vandens pertekliaus.

Šių metų šalies biudžete melioracijos sistemų gerinimui numatyta skirti 15 mln. eurų. Tai reikšminga, tačiau vis dar nepakankama suma. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės savivaldybėje nuo šių metų pradžios pradeda veikti Melioracijos fondas, kurio lėšos bus skirtos Savivaldybės melioracijos įrenginių atnaujinimui ir gerinimui.

Turtingieji – tai jie?

Nes jie jauni ir pilni jėgų, jais rūpinasi tėvai ir mokytojai, jiems prieš akis veriasi daugybė pasirinkimų ir galimybių, kurių vis daugėja. Nes jų vaikystė ir jaunystė visai kitokia negu buvo tėvų – ką jau kalbėti apie senelius. Turtingesnė, šviesesnė, pilna įvairovės. O svarbiausia – jiems prieš akis visas gyvenimas. Tai kodėl keliolikmetis vieną kartą atsidūsta: „Norėjau pensijos nuo gyvenimo“?

