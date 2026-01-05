www.suvalkietis.lt
Vilkaviškio vicemeras nutraukia narystę partijoje ir atsisako pareigų

"Suvalkiečio" informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras Joris Juškauskas pranešė nutraukiantis savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP). Politikas teigia šį sprendimą priėmęs dėl to, kad nepritaria socialdemokratų sudarytai koalicijai su „Nemuno aušra“.

„Šiandien pateikiau prašymą nutraukti narystę LSDP. Ar sprendimas buvo lengvas ir susiformavęs per kelias dienas? Ne. Nuo pat pradžių aiškiai deklaravau savo asmeninį požiūrį į bendrą darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“, kurią, pagal jų veikimo ypatumus, įvardiju pseudojėga. Polinkis skaldyti visuomenę, sisteminis nepasitikėjimo demokratinėmis institucijomis skatinimas, neapykantos kalba, botų veikla socialiniuose tinkluose, sąmokslo teorijos – visa tai, ką ši partija nešiojasi savo kišenėje“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo J. Juškauskas.

Politikas tikina šią savo poziciją prieš porą mėnesių deklaravęs ir partijos tarybos posėdyje.

„Dėl to, kas vyksta, man ir labai gaila, ir labai skauda, nes, studijuodamas TSPMI (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute), politinį veikimą ir dalyvavimą įsivaizdavau visai kitaip. Skauda ir dėl to, kad iš esmės tikiu stiprios kairiosios ideologijos svarba valstybei. Jeigu šiuo atveju tai yra „sveikas atvykęs į politiką“ momentas, prie kurio kažkaip turi priprasti, susitapatinti, laukti prašviesėjimo, tai toks momentas jau ilgą laiką graužia sąžinę. Ir, tikriausiai, priėjau prie to, kad arba sąžinė sugrauš, arba liksiu iki galo ištikimas savo asmeniniams įsitikinimams bei vertybėms“, – rašo politikas.

J. Juškauskas taip pat pažymi, kad šis sprendimas lems ir jo darbo vicemero pareigose pabaigą.

„Suprantu ir antrąjį šio savo sprendimo etapą – nepriklausomumas partijai nutraukia darbinius santykius čia, vietoje, kadangi dabar einamos pareigos yra politinio pasitikėjimo“, – pažymi jis.

Paruošta pagal ELTOS pranešimą

