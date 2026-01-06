www.suvalkietis.lt
Kodėl išdaužyti langai?

"Suvalkiečio" informacija

Marijampolės apskrities VPK pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl tyčinio turto sunaikinimo.
Baudžiamoji byla iškelta gavus Kazlų Rūdos savivaldybės Krūvelių kaimo gyventojo pareiškimą.

Sausio 2 d., apie 4.50 val., Krūvelių kaime nepažįstami asmenys išdaužė 62 metų vyrui priklausančio namo ir automobilio langų stiklus.

Žalą nukentėjusysis įvertino 4000 eurų.

Dėl ko nuniokotas vyrui priklausantis turtas, pareigūnai neatskleidė, atsakė tik tiek, kad įtariamieji nustatyti, tikslinamos visos nusikaltimo aplinkybės. Esą detalesnė informacija galėtų pakenkti tyrimui.

