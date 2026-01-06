Marijampolėje dėl sukčiavimo prekiaujant automobiliais bus teisiama 10 asmenų
Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 10 asmenų kaltinami labai didelės vertės sukčiavimu, veikiant organizuotoje grupėje. Dar vienam asmeniui pareikšti kaltinimai dėl nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimu arba realizavimu. Byla susijusi su prekyba automobiliais.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė Agnė Žaliauskienė, tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Kaip skelbia prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl sistemingų sukčiavimų organizuotoje grupėje buvo pradėtas 2024 m. gruodį. Prie šio ikiteisminio tyrimo buvo prijungti kiti ikiteisminiai tyrimai iš Vilniaus, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų, taip pat iš kitų miestų ir rajonų.
Baudžiamosios bylos duomenimis, Kauno miesto ir rajono, Marijampolės bei Ignalinos rajono gyventojai, prisidengdami keturių uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) vardu, sistemingai vykdė sukčiavimus organizuotoje grupėje. Įtariama, kad kaltinamieji, turėdami tikslą savo ir kitų asmenų naudai apgaulės būdu įgyti svetimą turtą, sudarydavo patikimų įmonių bei darbuotojų įvaizdį automobilių pirkėjams.
Manoma, kad kaltinamieji, žinodami ir tyčia nuslėpdami, kad sutartinių įsipareigojimų vykdyti neketina, sudarydavo transporto priemonių pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis, išrašydavo paprastuosius vekselius, kurių pagrindu UAB vardu įgydavo nukentėjusiųjų automobilius. Įtariama, kad kaltinamieji, įsigiję automobilius, juos vėliau parduodavo žemesne nei rinkos kaina vienam kaltinamajam ir kitiems asmenims.
Nustatyta, kad 10 kaltinamųjų sistemingai sukčiavo veikdami organizuotoje grupėje, kurioje kiekvienas jų turėjo savo vaidmenį. Vieni grupės nariai ieškojo internetinėse svetainėse skelbimų apie parduodamus automobilius, įtikinamai teikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl atstovaujamos įmonės veiklos, slėpė tikras aplinkybes dėl automobilių įsigijimo, tvirtino automobilių įsigijimo deklaracijas „Regitros“ sistemoje.
Tuo metu kiti kaltinamieji ieškojo automobilių pirkimui, pirko transporto priemones, skubiai pardavinėjo įmonių vardu įgytus automobilius. Dar kiti grupės nariai bendravo su asmenimis dėl automobilių pardavimo išsimokėtinai, sudarinėjo sutartis su fiziniais asmenimis dėl automobilių pirkimo–pardavimo.
Įtariama, kad šią organizuotą grupę subūrė, jai vadovavo ir jos veiklą koordinavo kaltinamasis L. V., kuris kitiems organizuotos grupės nariams duodavo nurodymus bei kūrė sukčiavimo mechanizmus, schemas.
Vienas asmuo šioje byloje kaltinamas nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimu arba realizavimu. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad vyras už žemesnę nei rinkos kainą iš UAB įsigydavo automobilius žinodamas, jog jie yra gauti nusikalstamu būdu. Įtariama, kad kaltinamasis nusipirko 17 įvairių markių automobilių („Alfa Romeo“, „Lexus“, „Audi“, „Opel“, „Škoda“ ir kt.), juos realizavo ir pardavė užsienio šalyse.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo identifikuotas 51 sukčiavimo atvejis, kurių metu buvo įgytas labai didelės – 321 tūkst. 29 eurų – vertės svetimas turtas. Vienas iš kaltinamųjų įgijo didelės – 111 tūkst. 480 eurų – vertės nusikalstamu būdu gautą turtą.
„Ikiteisminis tyrimas buvo itin sudėtingas, didelės apimties. Pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo nustatyti 10 galimai sukčiavimu užsiėmusių įtariamųjų, 53 nukentėjusieji, surinkti 62 tomai tyrimo medžiagos. Džiaugiuosi tyrimą atlikusių policijos pareigūnų darbu, kurie neskaičiavo savo laiko ir kruopščiai dirbo. Nuolatinis bendradarbiavimas, sprendimų paieška ir jų realizavimas leido sustabdyti itin sistemingai sukčiavusią organizuotą grupuotę, kuri vis ieškojo naujų aukų. Jų ir bendro darbo dėka 62 tomų apimties baudžiamoji byla per vienerius metus ir dvidešimt dienų buvo užbaigta ir perduota teismui“, – sako ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė Agnė Žaliauskienė.
Baudžiamasis kodeksas už labai didelės vertės sukčiavimą numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų. Už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą arba realizavimą numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Baudžiamosios bylos medžiaga su 627 lapų kaltinamuoju aktu perduota nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.