Mažinama parama saulės energetikai
Energetikos ministerija (toliau – EM) informuoja, kad parengė preliminarų 2026 metų kvietimų planą, kuriame numatomos investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą tiek įmonėse, tiek valstybės valdomuose pastatuose bei energetikos infrastruktūros modernizavimą. Planuojant kitų metų kvietimus, taip pat numatomi finansavimo intensyvumo pokyčiai.
Kokia numatoma parama plėtrai?
EM informuoja, kad „toliau bus skatinama tapti gaminančiais vartotojais bei efektyvinti namų ūkius. Parama bus skiriama saulės elektrinių ir elektros energijos kaupimo įrenginių plėtrai gyventojams. Numatomos investicijos apims saulės elektrinių įrengimą, saulės elektrinių įsigijimą iš nutolusių saulės parkų, energijos kaupimo įrenginių įrengimą bei šių technologijų diegimo kompleksinius sprendimus.
Antrąjį ketvirtį saulės elektrinių įrengimui planuojama skirti 13 mln. eurų, nutolusių saulės elektrinių plėtrai – 3 mln. eurų. Gyventojai raginami įsivertinti, ar ateityje jie norės įsirengti ir elekt-ros energijos kaupimo sistemas bei iš karto kartu su saulės elektrine įsirengti tinkamą hibridinį įtampos keitiklį (inverterį).
Trečiąjį ketvirtį planuojamas kvietimas įsirengti saulės elektrines kartu su energijos kaupimo įrenginiais už 4 mln. eurų, šiuo metu besibaigiantis paramos kvietimas pateisino lūkesčius, todėl jį planuojama tęsti. Atskiram kvietimui energijos kaupimo įrenginiams numatyta 4 mln. eurų“.
Dotacija gyventojams mažės
Planuojant 2026 metų kvietimus gyventojams, siekiant sudaryti galimybes parama pasinaudoti kuo didesniam gyventojų skaičiui, numatomi paramos finansavimo intensyvumo pokyčiai. Nutolusioms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 323 iki 200 eurų/kW, o maksimali remiama įrengtoji galia mažinama nuo 10 iki 7 kW. Ant stogų įrengiamoms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 255 iki 170 eurų/kW, taip pat mažinant maksimalią remiamą įrengtąją galią iki 7 kW. Saulės elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių kompleksams parama mažinama nuo 5000 iki 3500 eurų, o energijos kaupimo įrenginiams dotacija koreguojama nuo 380 iki 170 eurų/kWh.
Ministerijos manymu, šie pokyčiai leis efektyviau investuoti turimas lėšas, sudarant galimybes parama pasinaudoti kuo didesniam gyventojų skaičiui ir taip prisidėti prie strateginio tikslo – iki 2028 metų Lietuvoje pasiekti 200 tūkst. gaminančių vartotojų.
Specialistai abejoja galimybe pasiekti planuojamus rodiklius
„Verslo žinios“ suskaičiavo, kad „2026 m. valstybės parama saulės elektrinėms fiziniams asmenims mažinama 4 kartus, vienai saulės elektrinei skiriama maksimali suma mažėja apie 50 proc., kaupikliams – per 50 proc., o apie paramą verslui išvis nekalbama. Specialistai abejoja, ar esant tokioms sąlygoms bus pasiektas strateginis planas iki 2030 m. turėti 300 tūkst. gaminančių vartotojų.
Pagal Energetikos ministerijos paskelbtą preliminarų paramos energetiniams projektams planą 2026 m., iki šiol dosniai dotuota saulės energetika lieka su gerokai kuklesniu krepšeliu. Mažinama viskas – nuo bendros dotacijų sumos iki atskiram namų ūkiui galimos išmokėti sumos. Pagal šį planą, 2026 m. fiziniams asmenims saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinama skirti 24 mln. Eur, nors pernai vien saulės elektrinėms buvo skirta per 50 mln. Eur.“
Parengta pagal Energetikos ministerijos ir „Verslo žinių“ informaciją