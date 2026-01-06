Pergales pasiekė „Justicijos“ ir „Dzūkijos“ veteranai
Tęsiasi Marijampolės veteranų krepšinio (MVK) lygos reguliarusis sezonas. Sekmadienį +45 amžiaus grupėje sužaistos dvejos rungtynės. Pirmosios į aikštę išbėgo „Justicijos“ ir „Ra Auto“ komandos. Kiek netikėtai lengvą pergalę iškovojo „Justicija“, savo varžovus įveikusi rezultatu 77:47.
Nugalėjusioje komandoje rezultatyviausias su 20 pelnytų taškų buvo Ričardas Čepononis, 18 taškų prie pergalės pridėjo Giedrius Šalaševičius, Mindaugas Malinauskas – dar 16 taškų.
„Ra Auto“ komandai Saulius Melninkas pelnė 16 taškų, Vidmantas Puniškis ir Gediminas Gvazdaitis – atitinkamai po 9 ir 8 taškus.
Kitose šios dienos rungtynėse susitiko dar nepralaimėjusi „Kautra“ ir nė karto nelaimėjusi „Dzūkija“. Kiek netikėtai užtikrintą pergalę pasiekė svečiai iš Dzūkijos įveikę „Kautrą“ 88:72.
„Dzūkijos“ komandoje Vilmantas Valantinas su 26 taškais buvo rezultatyviausias, Tadas Grigaitis ir Audrius Abarius į savo sąskaitas įsirašė po 17 ir 16 taškų.
„Kautros“ komandai Tomas Lužanskis pelnė 23, Tomas Bonkevičius 14, Edgaras Valenta 11 taškų.