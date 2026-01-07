JAV Europos vadavietė patvirtino tanklaivio su Rusijos vėliava perėmimą
JAV pareigūnai pranešė, kad trečiadienį buvo surengta operacija, kurios metu buvo konfiskuotas su Venesuela susijęs naftos tanklaivis „Marinera“ su Rusijos vėliava, anksčiau vadintas „Bella-1“. skelbia portalas „CBS News“.
JAV Europos vadavietė patvirtino perėmimą platformoje „X“, teigdama, kad tanklaivis buvo konfiskuotas Šiaurės Atlante už JAV sankcijų pažeidimus ir remiantis JAV federalinio teismo išduotu orderiu po to, kai jį susekė laivas „USCGC Munro“.
Jungtinės Valstijos šį tanklaivį persekiojo nuo tada, kai jis išvengė dalinės JAV blokados aplink Venesuelą ir praėjusio mėnesio pabaigoje išsisuko nuo JAV pakrančių apsaugos tarnybos bandymo jį sulaikyti gruodžio 21 d.
Tada JAV pareiškė, kad turi laivo konfiskavimo orderį, nes jis neturėjo galiojančios valstybinės vėliavos. Tačiau „Bella 1“ atsisakė įsileisti pareigūnus ir išplaukė į Atlanto vandenyną. JAV pajėgos nusekė paskui.
Po to buvo imtasi keleto veiksmų, siekiant atsikratyti amerikiečių persekiotojų: sprunkančio tanklaivio įgula ant jo korpuso nudažė Rusijos vėliavą, tanklaivis buvo pervadintas ir įtrauktas į oficialią Rusijos laivų duomenų bazę, o Maskva oficialiai pateikė Vašingtonui diplomatinį prašymą nutraukti persekiojimą, rašė „The New York Times“.
Antradienį laikraštis „Wall Street Journal“ pranešė apie Rusijos pasiųstą „povandeninį laivą ir kitas karinio jūrų laivyno priemones“ nuo amerikiečių sprunkančiam tanklaiviui lydėti.
Rusijos užsienio reikalų ministerija anksčiau antradienį pareiškė, kad „su susirūpinimu stebi“ JAV vykdomą tanklaivio persekiojimą. Prieš pranešimus apie palydą, ministerija valstybinei žiniasklaidai sakė, kad laivas plaukia su Rusijos vėliava ir yra toli nuo JAV krantų.
„Dėl mums neaiškių priežasčių Rusijos laivas sulaukia padidinto dėmesio iš JAV ir NATO kariškių, t. y. dėmesio, kuris aiškiai neproporcingas jo taikiam statusui“, – sakė ministerija.
Naftos tanklaivis, kurį nesėkmingai mėgino apsaugoti Rusija, buvo pakeliui į Venesuelą pasikrauti naftos. Rusijos jūrų laivybos registro duomenimis, tanklaivis išplaukė iš Juodosios jūros Sočio uosto, rašo „CBS News“.
Jam nuo 2024 m. taikomos JAV sankcijos dėl įtariamų ryšių su Iranu ir islamistine grupuote „Hezbollah“.
JAV pareigūnų teigimu, tanklaivis priklauso vadinamajam šešėliniam laivynui, kuris, pažeisdamas Jungtinių Valstijų ir kitų šalių įvestas sankcijas, gabena naftą Rusijai, Iranui ir Venesuelai.
JAV prieš šiuos laivus ėmėsi griežtų priemonių po prezidento D. Trumpo įsakymo „visiškai blokuoti“ į Venesuelą ir iš jos plaukiančius tanklaivius, kuriems taikomos sankcijos.