Melioracijos fondas sieks tvarios melioracijos plėtros
Didžioji dalis šalies melioracijos sistemų buvo įrengtos prieš kelis dešimtmečius ir šiandien jau yra pasiekusios arba net viršijusios maksimalų tarnavimo laiką. Drenažo įrenginiams nebesugebant tinkamai nusausinti laukų, skęsta ūkininkų derlius, o naši žemė virsta neįžengiamomis pelkėmis. Kartu mažėja ir žemės sklypų vertė bei jų investicinis patrauklumas.
Besikeičiantis klimatas dar labiau išryškino melioracijos infrastruktūros nusidėvėjimo mastą – intensyvėjant liūtims, senos sistemos nepajėgia efektyviai pašalinti staiga atsiradusio vandens pertekliaus.
Šių metų šalies biudžete melioracijos sistemų gerinimui numatyta skirti 15 mln. eurų. Tai reikšminga, tačiau vis dar nepakankama suma. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės savivaldybėje nuo šių metų pradžios pradeda veikti Melioracijos fondas, kurio lėšos bus skirtos Savivaldybės melioracijos įrenginių atnaujinimui ir gerinimui.
Nusidėvėjusi sistema skatina ieškoti sprendimų
Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius Jonas Kazakevičius primena, kad savivaldybės teritorijoje esantys melioracijos ir hidrotechnikos statiniai pastatyti 1958–1986 metais. Anot jo, drenažo sistemų būklė yra labai prasta – nusidėvėjimas siekia beveik 84 proc.
Laukti sprendimų valstybės lygmeniu nėra kada – melioracijos įrenginiai toliau dėvisi, o pavieniai avariniai remontai problemos nesprendžia. Siekiant iš esmės pagerinti situaciją, būtina visapusiška melioracijos statinių rekonstrukcija, kuriai reikalingas stabilus finansavimas. Todėl ir nuspręsta įkurti specialų Melioracijos fondą, skirtą drenažo sistemų remontui, atstatymui ir gerinimui.
– Daug diskutavome, gilinomės į jau parengtus teisės aktų projektus, tačiau pasirinkome paprastą ir aiškų Kauno rajono savivaldybės Melioracijos fondo modelį – dėkojame kolegoms už pasidalintą patirtį, – sako J. Kazakevičius. – 65 proc. Melioracijos fondo lėšų sudarys pajamos iš žemės mokesčio. Planuojama melioracijos fondo sąmata 2026-aisiais – 811, 2 tūkst. Eur.
Pasak J. Kazakevičiaus, svarstyti ir kitokie fondo finansavimo modeliai, tačiau šis pasirodė tinkamiausias ir teisingiausias.
– Esama melioracijos sistema buvo įrengta žemės ūkio naudmenoms sausinti, tačiau šiandien ji svarbi ir gyvenvietėms, inžinerinei infrastruktūrai bei miestų plėtrai. Dėl to melioracijos sistemų priežiūros ir atnaujinimo finansavimo negalima užkrauti vien ant žemdirbių pečių, nes melioracijos svarba ir nauda yra daug platesnė bei apima visą visuomenę, – atkreipia dėmesį pašnekovas ir prideda: – Daugiausia investicijų reikalauja Gudelių, Daugirdų, Želsvos, Gavaltuvos ir Igliškėlių apylinkės. Nors čia nemažai apleistų ir tvarkytinų žemės ūkio paskirties plotų, žemės ūkio naudmenose melioracijos situacija, sakyčiau, viena geresnių. Kur kas prastesnė padėtis gyvenvietėse ir miesto plėtros teritorijose – čia nepakanka esamų drenažo sistemų, todėl būtina įrengti naujus lietaus nuotekų tinklus.
Rezultatams prireiks laiko
Melioracijos fondo lėšas planuojama naudoti etapais. Pasak J. Kazakevičiaus, pradiniame fondo veiklos etape bus išskirtos 3–4 prioritetinės kadastro vietovės, kuriose melioracijos remonto ir rekonstravimo darbai yra būtiniausi. Prioritetinių vietovių sąrašas bus sudarytas įvertinus melioracijos statinių būklę, žemės našumo balą, blogos būklės griovių dalį bendrame jų ilgyje bei blogos būklės drenuojamojo ploto dalis. Taip pat bus atsižvelgiama ir į gyventojų poreikius – pirmenybė bus teikiama toms kadastro vietovėms, iš kurių per pastaruosius trejus metus gauta daugiausia prašymų dėl melioracijos problemų sprendimo.
Melioracijos sistemų tvarkymo darbai vykdomi nuolat. Marijampolės savivaldybės vyriausiasis inžinierius melioratorius teigia, kad Savivaldybės vadovams suprantant šios srities problemas, Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklei gerinti, pastaraisiais metais nuosekliai didėjo.
– 2024 metais tam buvo skirta 705,7 tūkst. eurų, 2025-aisiais – 606 tūkst. eurų, taip pat į melioracijos sistemas investuojamos ES paramos lėšos, – vardija pašnekovas.
J. Kazakevičius pabrėžia, kad net ir nuolat investuojant, melioracijos infrastruktūros nusidėvėjimas išlieka didelis, todėl prireiks laiko, kol investicijos duos apčiuopiamų rezultatų.
– Melioracijos fondo investicijos situaciją tikrai pagerins, tačiau pokyčių teks palaukti. Nesame stebukladariai – melioracijos sistemų būklės nepakeisime per vienerius ar dvejus metus, – perspėja J. Kazakevičius.
Fondas padės spręsti esmines problemas
Papildomos lėšos melioracijai iš Fondo suteiks galimybę planuoti ilgalaikes investicijas, imtis didesnės apimties projektų bei vykdyti nuoseklius ir tęstinius darbus.
– Tai reiškia, kad galėsime remontuoti ne melioracijos griovio atkarpą, o, pavyzdžiui, visą griovio baseiną, – paaiškina pašnekovas.
J. Kazakevičius tikisi, kad Fondas leis dažniau atsižvelgti į gyventojų pageidavimus sutvarkyti vieną ar kitą probleminę vietą.
– Prašymai neretai būdavo atmetami su formuluote „dėl lėšų trūkumo“. Dabar tokių atsakymų, tikiuosi, rašysime mažiau. Be to, galėsime išplėsti finansuojamų atvejų apimtį, nes, pavyzdžiui, mažesnio kaip 125 mm skersmens drenažo rinktuvų remonto darbų valstybės biudžeto lėšomis finansuoti negalima, – pažymi pašnekovas.
Sieks ilgalaikės naudos
Artimiausiu metu didžiausias dėmesys bus skiriamas melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklei gerinti tiek kaimo vietovėse, tiek Marijampolės mieste. Pastaraisiais metais, pastačius magistralę „Via Baltica“, buvo pertvarkytos aplinkinių teritorijų drenažo sistemos ir dalis melioracijos griovių, todėl dabar siekiama suderinti naujai įrengtas ir senąsias melioracijos sistemas. Pasak J. Kazakevičiaus, avarinių gedimų likvidavimas išliks prioritetu, tačiau kartu bus siekiama ilgalaikės naudos.
– Planuojama įgyvendinti didesnės apimties drenažo sistemų remonto ar rekonstravimo projektus, tvarkyti melioracijos griovius, skirti daugiau dėmesio jau sutvarkytų griovių priežiūrai ir šienavimui, taip pat remontuoti tvenkinių hidrotechninius statinius ir tiltus, – vardija pašnekovas.