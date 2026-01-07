Po mokyklos – drauge savanoriškai į karo tarnybą
Kol dalis jaunuolių ieško būdų išvengti privalomosios pradinės karo tarnybos, šeši Kazlų Rūdos Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos abiturientai į ją užsirašė savanoriškai. Vieningas jaunuolių sprendimas nustebino net Lietuvos kariuomenės atstovus, nes tokiais būreliais į tarnybą savo noru jaunuoliai ateina retai – dažniausiai tik pašaukti.
Vaikinai teigia, kad sprendimą priėmė apgalvotai – tai nebuvo nei lažybų, nei juokų nulemtas žingsnis. Tarnybą jie vertina kaip galimybę asmeniniam augimui, naujų įgūdžių įgijimui, vertingos gyvenimiškos patirties kaupimui ir su nekantrumu laukia rugpjūčio, kai galės apsivilkti Lietuvos kariuomenės uniformas.
Sprendimą priėmė drauge
Ąžuolas Akranglis, Bernardas Venslovaitis, Nidas Žitkus, Ervinas Paliokas, Paulius Aušrota ir Domas Žemaitis – bendraklasiai ir geri draugai. Baigę mokyklą visi jie planavo studijuoti aukštosiose mokyklose: vieni svajojo apie inžinerijos, kiti – medicinos studijas, o Bernardas savo ateitį siejo su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Mintys apie studijas ir naujus tikslus džiugino, tačiau kartu buvo lydimos ir sentimentų – po beveik dvylikos kartu praleistų metų neišvengiamai teks išsiskirti. Tai suvokę jaunuoliai pradėjo svarstyti apie galimybę po mokyklos padaryti metų pertrauką iki studijų. Laiko švaistyti veltui nesinorėjo, todėl jaunuoliai ėmė svarstyti, ką vertingo galėtų nuveikti.
Kartą Nidas draugų pokalbyje iškėlė privalomosios pradinės karo tarnybos idėją kaip galimybę laiką po mokyklos išnaudoti prasmingai ir, svarbiausia, šį etapą pereiti drauge.
– Pradėjau domėtis ir skaityti apie galimybę tapti savanoriais. Apsisprendėme labai greitai – pamenu, per etikos pamoką tiesiog paklausiau draugų, kas eitų kartu. Ilgai nedvejoję, jau kitą dieną nuvykome į Marijampolę ir pateikėme prašymus tapti savanoriais kariais, – prisimena N. Žitkus.
Vaikinai pasakoja, kad dokumentus priėmę darbuotojai buvo maloniai nustebę. Iš pradžių klausė, ar vaikinai atvyko iš tos pačios mokyklos, o sužinoję, kad jie dar ir iš vienos klasės, dar labiau nustebo. Tuomet paprašė leisti juos nufotografuoti.
– Iš pradžių galvojome, kad mus tiesiog nufotografavo atminčiai, tačiau vėliau, pamatę nuotrauką Lietuvos kariuomenės informacinėje svetainėje karys.lt, supratome, kad tai – išties neeilinis dalykas, – nuostabą prisimena jaunuoliai. – Labai to nesureikšminame, labiau jaudinamės, ar ir tarnyboje pavyks išlikti drauge.
Kol kas tai nėra aišku, tačiau kariuomenės atstovai, priimdami jaunuolių prašymus užsiminė, kad tokia galimybė egzistuoja.
Tarnybos vietą rinkosi mąstydami apie būsimas studijas
Visi vaikinai išreiškė norą tarnauti Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione – tai pėstininkų vienetas Lietuvos kariuomenėje, priklausantis Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ struktūrai. Pėstininkų tarnyba apima fizinį pasirengimą, pratybas ir taktinių užduočių vykdymą, tad jaunuoliai supranta, kad jų laukia rimti iššūkiai ir intensyvus mokymasis.
– Mėgstame iššūkius, todėl pasirinkome pėstininkų batalioną, kuriame, sakoma, reikia daugiau fizinės ištvermės nei, tarkime, logistikos, – paaiškina draugai.
Renkantis tarnybos vietą jiems buvo svarbus ir tarnybos pradžios laikas – Alytaus batalione jaunuoliai kariais savanoriais taps rugpjūtį, todėl jie galės ramiai baigti mokyklą ir vasaros pabaigoje pradėti naują gyvenimo etapą.
– Devynių mėnesių tarnyba baigsis pavasarį, tad dar tų pačių metų vasarą galėsime stoti į aukštąsias mokyklas. Visi norime studijuoti. Tarnyba – tik tarpinė stotelė, – paaiškina gimnazistai.
Tarnyba – kaip padėka ir pareiga Tėvynei
Jaunuoliai pasakoja, kad jų sprendimą savanoriškai rinktis privalomąją pradinę karo tarnybą artimieji ir mokytojai sutiko palankiai. Nors iš pradžių kai kuriems šeimos nariams kilo nerimo ir klausimų, vėliau, geriau susipažinus su tarnybos tvarka ir sąlygomis, šios abejonės išnyko.
– Labiausiai jaudinosi kai kurių mūsų močiutės – joms atrodė, kad išvyksime į karo lauką. Paaiškinome, kad tarnyba vyksta Lietuvoje, jog savanoriams suteikiamos puikios sąlygos, kad savaitgaliais būsime išleidžiami grįžti į namus. Tuomet nurimo, – sako gimnazistai.
Vaikinai pripažįsta, kad artėjant tarnybai ir patys šiek tiek nerimauja. Rūpi, ar visiems pavyks sėkmingai įveikti medicininius ir fizinius normatyvus bei tapti kariais savanoriais. Tačiau dėl motyvacijos jie ramūs.
Sako, valstybės saugumas, krašto gynyba ir šalies ateitis jiems nėra tik tuščios sąvokos, todėl tarnybą krašto gynyboje jie teigia suprantantys kaip pareigą ir kartu padėką Tėvynei.
– Dažnai klausiame, ką valstybė gali mums duoti, ir per retai susimąstome, ką galime duoti jai. Tarnyba šalies gynyboje – mažiausia, ką šiuo metu galime padaryti savo valstybės labui. Lietuva suteikia mums galimybę čia gyventi, kurti ir būti laimingiems, todėl mums atrodo natūralu jausti atsakomybę ir norą prisidėti prie šalies gerovės. Mokytojai dažnai sako, kad esame Lietuvos ateitis – norime šį pasitikėjimą pateisinti, – teigia jaunuoliai.
Tikisi gauti gyvenimiškų pamokų
Klausantis tokių vaikinų minčių, norisi tikėti, kad Lietuvos ateitis – patikimose rankose. Patys Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos abiturientai nesijaučia ypatingi ir išskirtiniai. Į viską žvelgia pragmatiškai ir tikisi, kad tarnyba padės išsiugdyti discip-liną, sustiprinti psichologinį bei fizinį pasirengimą. Tiesa, jie viliasi, kad įgytų įgūdžių praktiškai ginant šalies suverenitetą panaudoti niekada neprireiks.
– Tikimės, kad tarnyba išmokys veikti komandoje, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, greičiau prisitaikyti prie iššūkių ir tvarkytis su įtampa. Manome, jog įgyta patirtis bus naudinga ne tik tarnybos metu, bet ir vėliau – studijuojant, kuriant profesinį kelią bei kasdienėse gyvenimo situacijose, – viliasi jaunuoliai.
Mokyklos bendruomenė palaiko abiturientų sprendimą
Irena Raulinaitienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, sako, kad šie gimnazistai – ne tik visos mokyklos bendruomenės, bet ir visos Kazlų Rūdos pasididžiavimas. Anot jos, nėra neįprasta, kad abiturientai po mokyklos pasirenka privalomąją karo tarnybą, tačiau neretai toks sprendimas tampa alternatyva tiems, kurie dar nėra apsisprendę dėl studijų ar jų tęsti neplanuoja. Šių jaunuolių atvejis – kitoks: jie studijų neatsisako, tarnybą renkasi sąmoningai, šis jų žingsnis – apgalvotas ir brandus. Anot I. Raulinaitienės, ypač džiugina tai, kad šį kelią jie nusprendė eiti drauge.
– Smagu matyti mokinius, kurie geba planuoti savo ateitį, prisiimti atsakomybę ir sąmoningai rinktis tarnybą kaip asmeninio augimo galimybę, – pasididžiavimo abiturientais neslepia I. Raulinaitienė.