Sausio 9 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Geriausios dovanos – žiemos pramogos
Kalėdos padovanojo pačią gražiausią dovaną – šaltuką ir baltą sniego paklodę. Mūsų kraštui – visko saikingai. Belieka tik džiaugtis.
Kelininkai: Marijampolėje problemų dar nėra, bet gali kilti
Kaip skelbia sinoptikai, per pirmąsias sausio dienas kai kuriuose Lietuvos regionuose jau pasiekta viso mėnesio kritulių norma. AB „Kelių priežiūra“ meteorologinių sąlygų stebėjimo sistemos indikuoja, kad artimiausiomis dienomis orai išliks žiemiški, eismo sąlygos – taip pat. Sudėtingiausia situacija fiksuojama Vakarų regione: Kretingoje, Vėžaičiuose, Plungėje, Klaipėdoje, Palangoje. Kretingoje sniego sluoksnis siekė net 78,8 cm.
Kavos puodelis ant pasaulio žemėlapio
Marijampolietė Aurelija Vainauskaitė tikrai moka keliauti. 1977-aisiais ji išsiruošė į pirmąją kelionę užsienin: su specializuota architektų grupe (ir po „žiaurių“ instruktažų „Kaip turi elgtis tarybinis žmogus užsienyje“) važiavo į tuometę Vokietijos Demokratinę Respubliką.
Griuvus sienoms, skiriančioms Europos žmones, Aurelija nuolat taupo kelionėms. Ir puikiai žino, kas jose reikalinga, o kas – visiškas balastas. Jei atvirai, tai man atrodo, kad ji lagaminą kraunasi greičiau nei kai kas iš mūsų randa pasą stalčiuje.
Sporto veteranų asociacija paminėjo veiklos penkmetį ir pagerbė veteranus
Marijampolės sporto veteranai buvo susirinkę į jiems surengtą prisiminimų, padėkos ir apdovanojimų vakarą. Toks Marijampolės sporto veteranų asociacijos renginys organizuojamas jau penkerius metus, kiek ir gyvuoja ši organizacija.