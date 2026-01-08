Turtingieji – tai jie?
Nes jie jauni ir pilni jėgų, jais rūpinasi tėvai ir mokytojai, jiems prieš akis veriasi daugybė pasirinkimų ir galimybių, kurių vis daugėja. Nes jų vaikystė ir jaunystė visai kitokia negu buvo tėvų – ką jau kalbėti apie senelius. Turtingesnė, šviesesnė, pilna įvairovės. O svarbiausia – jiems prieš akis visas gyvenimas. Tai kodėl keliolikmetis vieną kartą atsidūsta: „Norėjau pensijos nuo gyvenimo“?
Pensiją šiuo atveju turėtume suprasti kaip atsitraukimą nuo aplinkos, nuo visko, kas supa ir nuolat ragina: eiti, mokytis, sportuoti, draugauti – tai lyg suaugusiųjų padūsavimų nevalingas atbalsis, kai jiems norisi nuo visko, kas per ilgus metus palengva užgraužia, atsiriboti… Tai tikrai nėra koks nors raktinis sakinys – tik viena iš daugybės vidiniame Gabrieliaus, kuris yra pagrindinis knygos herojus ir pasakotojas, monologe (o gal dienoraštyje) esančių minčių. Bet man šie žodžiai kažkodėl tarsi sušvito jo vidinių klajonių, svarstymų, klausimų ir nerastų atsakymų labirintuose.
Apie ką kalbame? Apie Elzės Zdancevičiūtės neseniai pasirodžiusią knygą „Turtingas(is)“, išleistą „Piko valandos“. Autorė – dešimtokė, mokosi Rygiškių Jono gimnazijoje, o jos knygos veikėjai – bendraamžiai. Šiais laikais labai jaunų autorių knygos lyg ir nebeturėtų stebinti, nes sulaukiame ir vaikiškų, ir tikrai brandžių kūrinių – ir vis dėlto… Kas skatina užsiėmusį, tėvų ir aktyvios visuomenės dėl didelio užimtumo kone apraudamą moksleivį šalia visų privalomų dalykų nemažą laiko dalį skirti rašymui? Elzė knygai skyrė maždaug pusantrų metų: dirbo nuosekliai, kasdien stengdamasi parašyti numatytą teksto dalį – apie 1000 žodžių! Pabandykime kiekvienas sau įsivaizduoti tokią užduotį – prie visų kitų dienos darbų… Tiesa, tai buvo ne iš šalies primesta, o pačiai sau išsikelta užduotis. Kitų požiūris į šį darbą – kaip ir į knygą – buvo skirtingas.
Kodėl apskritai ėmėsi rašyti – gal tai jos pomėgis nuo vaikystės? Pašnekovė tik purto galvą: ne tik rašymas, bet ir skaitymas (literatūra) tikrai nebuvo jos mėgiamiausi dalykai – net atvirkščiai, to nemėgo ir draugai. Jei ne Rimanto Stankevičiaus progimnazijos mokytoja Inga Cimermonė, Elzė skaitymo stebuklo, kaip pati įvardija savo „atsivertimą“, gal nė nebūtų suradusi: „Mes neskaitėme, o ji nepasidavė, dirbo su mumis. Mokytojai iš visuomenės negauna tiek meilės, kiek mes jos gavome iš šios mokytojos.“ Suintrigavo ne tik kūriniai, bet ir autoriai, jų gyvenimas, veikla – ir tada prasidėjo… Vytautas Mačernis ir Kazys Binkis, Antanas Škėma ir Balys Sruoga, Fiodoras Dostojevskis, filosofai Alberas Kamiu, Frydrichas Nyčė… Nubrido neaprėpiamu literatūros lauku tolyn ir gilyn. Tačiau jos knyga ne apie filosofiją ar kitas galaktikas, o apie tai, ką Elzė mato aplink, kas domina ar neramina jos bendraamžius. Sako, norėjusi pasakojimo iš šiuolaikinio paauglio perspektyvos, nes tokių knygų beveik nėra – gal paaugliai todėl apskritai neskaito?
Tai buvo nemaži iššūkiai, vienas jų – vaikino Gabrieliaus istorija, papasakota jo paties. Sako pamaniusi, kad veikėja mergina, pasakojimas jos vardu būtų buvę neįdomu: iššūkis, lūžis – persikūnyti į tokio pat amžiaus vaikiną. Idėjų buvę daug, gyvų pavyzdžių aplinkui – taip pat, autorė neneigia, kad ten yra ir dalis jos pačios, nes „nuo savęs pabėgti neįmanoma“. Kaip minėta, visa knyga, išskyrus paskutinį skyrelį, yra lyg Gabrieliaus dienoraštis ar vidinis monologas apie bendravimą su mokytojais ir tėvais, santykius su draugais ir merginomis – ir savo paties paieškos… Knygą perskaitę supras, kodėl ji taip (pirmas įspūdis – neutraliai, bet su vos juntamo nerimo gaidele) prasideda. Autorė sako norėjusi parodyti savo herojaus kelią į brandą: „turtingas – tai brandus“, nuo pat pradžios žinojusi, kaip ši istorija baigsis. „Pabaiga buvo suplanuota, dėl to buvau tikra. Nenorėjau, kad pabaiga būtų „tingi“, todėl mažos detalės, minimos pradžioje ir vėliau, susidėjo į didelį ženklą.“
Knygoje – 15 skyrių, tik pirmojo ir paskutinio pavadinimai lietuviški, kitus skaitytojas turės suvokti pasitelkęs žodyną… Kodėl? „Norėjau kažko išskirtinio: štai Sruogos „Dievų miške“ visi skyriai unikalūs. Man patinka prancūzų kalba – meilės kalba, Kamiu vienas mėgiamiausių autorių…“ Beje, knygos viršelis pačios Elzės sukurtas. Ji mokėsi Dailės mokykloje, mėgsta muziką, skaitytų, jei tik būtų laiko ir rastų norimos literatūros, daugiau. Švaistyti laiko bet kam nenori.
Ar nuslūgus susitikimo su savo kūriniu ir jo skaitytojais jaudulio bangai vėl imsis naujos knygos? Dabar tikrai ne, bet, sako, ši istorija dar nesibaigė, nors… O žvelgdama dar toliau Elzė save mato studijuojančią psichologiją.