Brangsta šildymas, draudimas ir saldinti gėrimai
Sausio 1-ąją Lietuvoje įsigaliojo nauji mokesčių pakeitimai, kurie neišvengiamai palies visus gyventojus. Pasikeitė gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sistema, padidėjo akcizai, atsirado vadinamasis cukraus mokestis, brangs draudimo paslaugos, o daliai prekių ir paslaugų bus taikomas didesnis lengvatinis PVM tarifas. Vyriausybė šiuos sprendimus grindžia poreikiu didinti valstybės pajamas, stiprinti gynybos finansavimą ir skatinti sveikesnį vartojimą.
Progresyvus GPM: daugiau uždirbi – daugiau mokėsi
Vienas svarbiausių pokyčių – nauja gyventojų pajamų mokesčio sistema. Nuo 2026 metų įsigalioja trijų tarifų progresinė GPM sistema.
20 proc. GPM tarifas bus taikomas gyventojams, kurių metinės pajamos neviršys maždaug 83 tūkst. eurų. Tai atitinka iki 36 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus, arba apie 6,9 tūkst. eurų pajamų per mėnesį iki mokesčių. Pajamoms, patenkančioms į vidurinę ribą – nuo 36 iki 60 VDU, apytiksliai nuo 6,9 iki 11,5 tūkst. eurų per mėnesį, bus taikomas 25 proc. tarifas, o 32 proc. GPM tarifas bus taikomas pajamoms, viršijančioms apie 11,5 tūkst. eurų per mėnesį. Svarbu tai, kad bus sumuojamos visos metinės gyventojo pajamos, nepriklausomai nuo jų šaltinio. Tai reiškia, kad darbo užmokestis, individuali veikla, autoriniai atlyginimai ir kitos pajamos bus vertinamos ir apmokestinamos bendrai. Šis pokytis labiausiai palies didesnes pajamas gaunančius asmenis ir savarankiškai dirbančius specialistus.
Finansų ministerijos teigimu, žemas ir vidutines pajamas gaunantiems gyventojams iš esmės niekas nepasikeis – jiems ir toliau bus taikomas 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas, kaip ir dabar.
Lengvatinis PVM – irgi didesnis
Nuo Naujųjų keičiasi pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sistema. Iki šiol galiojęs 9 proc. lengvatinis PVM tarifas bus padidintas iki 12 proc. Jis bus taikomas apgyvendinimo paslaugoms, keleivių vežimui reguliariais maršrutais, kultūros ir meno, sporto renginiams, kai kurioms maitinimo paslaugoms. Prognozuojama, kad ypač ryški kainų augimo tendencija pasijus turizmo ir viešojo maitinimo sektoriuose.
Išimtis pritaikyta knygoms. Joms lengvatinis PVM tarifas nedidėja. Knygoms ir kai kuriems leidiniams toliau bus taikomas mažesnis, 5 proc., PVM tarifas, siekiant remti skaitymą ir leidybos sektorių.
Nuo Naujųjų baigė galioti 9 proc. PVM lengvata šildymui, karštam vandeniui bei malkoms – šioms paslaugoms ir prekėms nuo šių metų bus taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas, todėl šildymas neišvengiamai brangs. Standartinis PVM tarifas nesikeičia, toliau lieka galioti 21 proc.
Akcizai ir naujasis cukraus mokestis
Nuo 2026 metų didinami akcizai alkoholiui, tabako gaminiams ir degalams. Dėl to litro benzino kaina gali augti apie 6 centus, o dyzelino – apie 4 centus už litrą. Skaičiuojama, kad dėl padidėjusių akcizų butelis alaus šiais metais turėtų pabrangti maždaug 6 centais.
Įvedamas ir naujas akcizas saldintiems nealkoholiniams gėrimams, vadinamasis cukraus mokestis. Jis bus taikomas nealkoholiniams gėrimams, kuriuose yra pridėtinio cukraus arba saldiklių. Akcizo dydis priklausys nuo cuk-raus kiekio gėrime. Gėrimams su mažesniu cukraus kiekiu bus taikomas mažesnis tarifas, gėrimams, kurių 100 ml yra 8 gramai ir daugiau cukraus – didesnis. Jei, pavyzdžiui, 1 litro limonado butelis kainavo 2 eurus, įsigaliojus cukraus mokesčiui jo kaina galėtų pakilti 25 centais, priklausomai nuo cukraus kiekio gėrime.
Finansų ministerija pabrėžia, kad šis mokestis įvedamas ne tik siekiant papildyti valstybės biudžetą, bet ir kaip sveikatos gerinimo priemonė, skatinanti mažinti cukraus vartojimą.
Brangs draudimo paslaugos
2026 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Saugumo įnašo įstatymas, kuriuo nustatytas 10 proc. mokestis ne gyvybės draudimo įmokoms. Šis mokestis bus taikomas daugumai ne gyvybės draudimo rūšių – automobilių, būsto, turto ir civilinės atsakomybės draudimui. Pabrėžiama, kad naujasis mokestis taikomas draudimo bendrovėms, o ne besidraudžiantiems gyventojams ar įmonėms. Todėl klientai savo draudimo sąskaitose šiemet neišvys naujos eilutės „draudimo mokestis“. Tiesa, tai nereiškia, kad mokestis neturės įtakos draudimo paslaugų kainai. Naujasis Saugumo įnašo mokestis reikš papildomas išlaidas draudikams.
ažai tikėtina, kad jie susitaikys su mažesniu pelnu, todėl prognozuojama, kad draudimo paslaugos, siekiant padengti naująsias draudikų išlaidas, gyventojams neišvengiamai brangs.
Pokyčius pajusime visi
2026 metų mokesčių pokyčiai reikš didesnes kasdienes gyventojų išlaidas. Brangs šildymas, draudimas, degalai, saldinti gėrimai ir dalis paslaugų, todėl net ir tiems, kurių pajamos nesikeis, mėnesio išlaidos didės. Tai reiškia, kad teks atidžiau planuoti savo biudžetą bei ieškoti būdų, kaip prisitaikyti prie augančių kainų. Gyventojai brangimo iš karto gal ir nepajus, tačiau vertinant naujuosius mokesčių pakeitimus, jo neišvengs nė vienas namų ūkis.