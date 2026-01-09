Ekskursija po Dramos teatrą lankytojus ir džiugino, ir stebino
„Suvalkietis“ jau rašė, kad pernai gruodį Marijampolės dramos teatras pasidalino džiugia žinia – jame pradėjo dirbti devyni profesionalūs aktoriai, atvykę iš Klaipėdos. Pirmasis šių aktorių prisistatymas žiūrovams buvo labai originalus – prieš pat Naujuosius jie pakvietė į ekskursiją po 1942 metais duris atvėrusį teatro pastatą. Tai buvo ne šiaip ekskursija, o linksmas, netikėtas šou su vaidinimo elementais, prisiminimais ir žaidimais, dainomis ir netikėtų teatro užkaborių atradimais, net ir vaišėmis. Bilietai į šią ekskursiją greitai ištirpo, tad žadama, kad ji žiūrovams bus rengiama ir šiais metais.
Teatralizuotos ekskursijos „Tarp seno ir naujo“ metu žiūrovai pirmą kartą galėjo iš arčiau pamatyti paslėptas Dramos teatro pastato erdves, pajusti užkulisių kvapą ir išgirsti istorijas, kurias paprastai pasakoja tik sienos. Ekskursiją vedė naujieji teatro aktoriai – energingi, pilni entuziazmo, balsingi. Jie leido pamatyti teatrą tokį, kokio nematome spektakliuose: gyvą, šiek tiek paslaptingą, su jautriais prisiminimais ir netikėtomis istorijomis.
Ekskursijos pradžioje lankytojai buvo pakviesti į teatro Mažąją salę, kur galėjo ir pašokti, ir pasivaišinti – jiems buvo pasiūlyta sumuštinių, daktariškos dešros bei konservuotų žirnelių. Čia pat jaunieji aktoriai pasidalino ir svarbesniais šio teatro istorijos momentais bei parodė keletą labai įdomių eksponatų – pirmojo profesionalių aktorių 1956 metais šiame teatre suvaidinto spektaklio „Atžalynas“ programėlę, taip pat vieno 1943-ųjų spektaklio bilietą bei šiame teatre 1957–1962 metais vaidinusio legendinio aktoriaus ir režisieriaus Vytauto Paukštės pypkę.
Viktorinos metu žiūrovams teko atspėti, kokius daiktus turėjo aktoriai, o jų laikomose dėžutėse būta ir spektaklių afišų, ir programėlių, ir kitų dalykų. Tiems, kuriems pavyko atspėti, aktoriai dovanojo kvietimus į pirmąją jų premjerą – Moljero komediją „Aš – daktaras“, kuri šiame teatre bus parodyta kovo mėnesį. Dovanų turėjo ir žiūrovai – viena moteris aktoriams padovanojo keletą nuotraukų iš buvusių šio teatro vaidinimų bei spektaklio „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“ afišą. Ji papasakojo, kad šiame spektaklyje vaidino kartu su žinomu laidų vedėju bei režisieriumi Vyteniu Pauliukaičiu.
Ekskursijos po teatro užkulisius taip pat būta ypatingos – jos metu apžiūrėti visi teatro kampeliai, dirbtuvės, siuvykla, kurią pristatė kostiumų dailininkė Ilona Abramavičienė. Aktoriai papasakojo istoriją apie sukamąją sceną, kuri buvo sumontuota, bet taip niekada ir nepanaudota.
Pasivaikščiojimo metu teatre buvo galima pamatyti ir dailininkės Aušros Staugaitytės-Tekorienės sukurtus gobelenus, kuriuos kažkada teatrui padovanojo Marijampolės valdžios atstovai. Vieną tų gobelenų, deja, sukapojo kandys, kitą pavyko nuo jų išgelbėti. Lankytojai apžiūrėjo ir įspūdingą fotografijų parodą „Šviesus laikas“, kurioje užfiksuotos šio teatro šlovingiausios akimirkos, kai 1956–1962 metais jame vaidino garsiausi mūsų šalies aktoriai Rimgaudas Karvelis, Bronius Gražys, Vytautas Paukštė, Birutė Didžgalvytė, Elvyra Žebertavičiūtė ir daugelis kitų. Nuotraukų autorius yra šiame teatre vaidinęs, o po jo uždarymo į Klaipėdos teatrą išvykęs aktorius B. Gražys.
B. Gražys daug metų dirbo Klaipėdoje, jis žinomas ir kaip dailės kolekcionierius, kuravęs Klaipėdos ir visos šalies dailininkų darbų parodas. Jis pats tapė, yra surengęs beveik 40 tapybos, asambliažų bei koliažų autorinių ir kolektyvinių parodų Lietuvoje bei užsienyje. Aktorius aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Jo sūnus tapytojas Audrius Gražys ne taip seniai atrado, kad tėvas turėjo dar ir fotomenininko talentą. Pasak Marijampolės dramos teatro vadovės Gabrielės Nazaraitės-Masevičienės, šias nuotraukas mūsų teatras įsigijo ir jas apžiūrėti žiūrovai galės nuolat.
Daugiau kaip valandą užsitęsusi ekskursija baigėsi scenos užkulisių apžiūra, o kai žiūrovai susėdo salėje, į juos tarsi kreipėsi pats teatras, papasakojęs, kas jam yra svarbiausia. Ir baigėsi viskas pačių naujųjų aktorių atlikta daina, kuri dar kartą įrodė, kokie kūrybingi, išradingi ir energijos pilni yra šie jauni žmonės. Labai norisi tikėti, kad jie čia pasiliks, dirbs, statys spektaklius ir profesionalus dramos teatras Marijampolėje gyvuos dar daug metų.