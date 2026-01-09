www.suvalkietis.lt
„Litgrid“: ketvirtadienį Lietuvoje pasiektas elektros suvartojimo rekordas

"Suvalkiečio" inf.

Ketvirtadienį Lietuvos elektros sistemoje užfiksuotas didžiausias vartojimo pikas, kurį lėmė šalti orai ir išaugęs gyventojų bei verslo energijos poreikis, skelbia elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Bendrovės preliminariais duomenimis, sausio 8 d. tarp 10.45 val. ir 11.00 val. vidutinis nacionalinis elektros suvartojimas Lietuvoje pasiekė 2 375 megavatus (MW), o tai yra didžiausias suvartojimo rodiklis nuo 2014 metų.

Šildymas, elektra. ELTA / Orestas Gurevičius
Oresto Gurevičiaus nuotrauka, ELTA

Taip pat ketvirtadienį šalyje buvo suvartotas ir didžiausias elektros kiekis per parą – preliminariai 48 680 megavatvalandžių (MWh) energijos.

„Vis daugiau namų ūkių ir verslų šildymui naudoja elektrinius šilumos siurblius, be to po švenčių vėl pilnu pajėgumu veikia pramonė. Visi šie veiksniai prisidėjo prie elektros suvartojimo piko. Elektros vartojimo pikai visuomet susidaro šaltuoju sezonu“, – pranešime teigia „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.

Jis priduria, kad staigiai padidėjusi paklausa nesukėlė iššūkių elektros tiekimo užtikrinimui.

Pabrėžiama, kad duomenys kol kas yra preliminarūs, suskaičiuoti pagal „Litgrid“ modelį. Detalūs suvartojimo duomenys paaiškės tik po daugiau nei mėnesio, kai bus surinkta detali informacija iš skirstymo operatorių. 

Tuo metu, kai vartojimas pasiekė piką, 46 proc. elektros buvo pagaminta Lietuvoje, dar 27 proc. – importuota iš Švedijos, 22 proc. – iš Latvijos, 5 proc. – iš Lenkijos.

Bendrovės duomenimis, ankstesnis elektros suvartojimo rekordas buvo pasiektas 2024 m. sausio 8 dieną tarp 9.00 ir 10.00 valandos, kai vidutinis suvartojimas per rinkos laiko vienetą siekė 2 268 MW, o suvartotas energijos kiekis per parą – 46 846 MWh.

ELTA

