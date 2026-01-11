Aikštėje sužibo ledo skulptūros
Spustelėjus šalčiui Marijampolės savivaldybės administracija nusprendė nudžiuginti gyventojus puikiu reginiu – J. Basanavičiaus aikštėje išsirikiavo ledo skulptūros. Besikeičiančiais atspalviais spindintis angelas, pilis, žirgas, pora šokio ritme, muzikos instrumentas arfa kuria žiemos pasaką, kuria džiaugiasi praeiviai.
Pasak Marijampolės savivaldybės vicemero Artūro Visockio, skulptūros aikštėje gyventojus džiugins tol, kol leis orai. Atėjusi tikra žiema suteikia galimybę šventinį laikotarpį pratęsti.
„Tai kasmetinė dovana marijampoliečiams, nes šventės širdyje niekada nebūna per daug“, – kalbėjo vicemeras.
Savivaldybė jau ketvirtus metus šventiniu laikotarpiu marijampoliečiams dovanoja ledo skulptūras. Šalia eglės, eglučių alėjos, kitų iniciatyvų, gyventojus džiugina dar vienas gražus reginys. Žmonės gėrisi skulptūromis, fotografuojasi. Visa tai kuria šventinę nuotaiką.
„Norėjome anksčiau Marijampolės pagrindinę aikštę papuošti ledo skulptūromis, bet neleido oro sąlygos. Smagu, kad šią savaitę jau galėjome startuoti. Ledo skulptūras, kurias ne pirmi metai kuria ledo meistrai, kiekvienas gali savaip interpretuoti. Štai ir Arklio metus simbolizuojantis žirgas, arfa – lyg ir gyvenimo muzika. Šokis – mūsų gyvenimo dinamika, angelas – sakralumas, globa, pilis – tvirtybės simbolis. Manau, kad kiekvienas marijampolietis, užsukęs pasižiūrėti ledo skulptūrų, atras jo vaizduotę atitinkantį skulptūros apibūdinimą“, – sakė A. Visockis.
Paklaustas apie organizacinius rūpesčius, vicemeras sakė, kad per tiek metų rūpesčiai tapę įprastais, nekyla problemų. Kultūros cent-ras užsako skulptūras, su ledo meistrais susiderinama tematika. Jie atveža jau beveik paruoštus kūrinius ir per keletą valandų sukonstruoja, pastato, apšviečia. Kiekvienais metais būna vis kitokios skulptūros. Šiais metais ledo skulptūros atsiėjo 7 tūkst. eurų.