LGF susirinkime priimti svarbūs sprendimai: pristatyta 2025 metų veiklos ataskaita ir patvirtinti 2026 metų planai

2026 m. sausio 11 d. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą įvyko Lietuvos graplingo federacijos (LGF) visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo apžvelgti 2025 metų veiklos rezultatai, patvirtinti svarbūs strateginiai sprendimai bei pristatyti 2026 metų planai, užtikrinantys tolesnį graplingo sporto augimą Lietuvoje.

2025 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Per 2025 metus Lietuvos graplingo federacija iš viso suorganizavo 12 renginių, apėmusių varžybas, mokymus, stovyklą ir iškilmingą apdovanojimų šventę.

VARŽYBOS

2025 metais LGF surengė 7 aukšto lygio nacionalines ir tarptautines varžybas, kuriose dalyvavo daugiau nei 1700 sportininkų:

Tarptautinės Graplingo taurės pirmenybės Panevėžyje – 220 dalyvių
AJP Tour Lietuvos čempionatas Kaune – 248 dalyviai
Baltijos šalių čempionatas Jonavoje – 196 dalyviai
AJP Baltijos šalių čempionatas Vilniuje – 243 dalyviai
Europos čempionatas Šiauliuose – 511 dalyvių
Lietuvos Jiu Jitsu Newaza Gi čempionatas Garliavoje – 174 dalyviai
Lietuvos graplingo čempionatas ir kovos dėl absoliutaus NoGi čempiono titulo Šakiuose – 169 dalyviai

MOKYMAI IR BENDRUOMENĖ

Didelis dėmesys 2025 metais buvo skirtas teisėjų ir trenerių kvalifikacijos kėlimui bei bendruomenės stiprinimui. Surengti trys teisėjų ir trenerių seminarai, įvyko teisėjų ir trenerių susirinkimas, taip pat suorganizuota treniruočių stovykla Palangoje, kurioje dalyvavo 84 sportininkai.

APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ

Kiekvienais metais organizuojama  LGF geriausių sportininkų apdovanojimų šventė, kurios metu pagerbti ryškiausi  metų sportininkai, treneriai ir komandos.

SVARBŪS SPRENDIMAI

Visuotinio susirinkimo metu patvirtinti 2025 metų geriausi sportininkai ir treneriai, pristatyta 2026 m. sausio 18 d. vyksianti LGF geriausių sportininkų šventė, patvirtintas 2026 metų varžybų ir renginių kalendorius, taip pat patvirtinti IGF taisyklių pakeitimai bei geriausių sportininkų ir komandų rinkimų taisyklės.

LGF PREZIDENTO PASISAKYMAS

Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas, apibendrindamas susirinkimą, pabrėžė bendruomenės augimą:

„Labai džiaugiamės matydami, kad Lietuvos graplingo bendruomenė kasmet stiprėja ir vieningėja. Augantys dalyvių skaičiai, gerėjanti varžybų kokybė ir aktyvus trenerių bei teisėjų įsitraukimas rodo, kad judame teisinga kryptimi. Dėkoju visiems sportininkams, treneriams, klubams ir organizatoriams – jūsų darbas leidžia drąsiai planuoti ateitį ir kelti dar aukštesnius tikslus 2026 metams.“

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

2025 metų rezultatai tapo tvirtu pagrindu naujam etapui. Lietuvos graplingo federacija ir toliau kryptingai stiprins sportinę bazę, bendruomenę ir tarptautinį bendradarbiavimą, siekdama dar didesnio graplingo sporto pripažinimo Lietuvoje ir už jos ribų.

Sausio 18 dieną Šakių kultūros centre vyks iškilmingi metų sportininkų apdovanojimai. Čia bus pagerbti geriausi šalies kovotojai, treneriai ir klubai, taip pat paskelbti ir apdovanoti galutiniai 2025 metų reitingų nugalėtojai.

