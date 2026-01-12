Sausio 13 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Pirmieji šalčiai – išbandymas automobiliams ir vairuotojams
Žiema, šaltis kelia rūpesčių vairuotojams. Kas rytą tenka ne tik automobilio langus gramdyti, nusivalyti sniegą, bet paspaudus šaltukui ne visiems pavyksta užvesti transporto priemonę. Neretas vaizdas ryte, kai neužsivedančio automobilio akumuliatorių bandoma krauti laidais nuo kitos transporto priemonės ar prikabinus virvę traukti. Draudikų duomenimis, paspaudus pirmajam didesniam šaltukui neužvedamų automobilių skaičius padidėja trigubai.
Kaip prižiūrėti automobilį per šalčius, kad jis „nesiožiuotų“ ir nekeltų mums problemų, ką reikia žinoti kiekvienam vairuotojui, klausėme automobilių remontu užsiimančių meistrų.
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka: vieta, į kurią gera ir verta užsukti
Prasidėjus naujiems metams dažnai apžvelgiama, kokie buvo praėjusieji, ko galima tikėtis iš atėjusių metų. „Suvalkietis“ pasidomėjo, kokie 2025-ieji buvo Marijampolės kultūros įstaigoms, kokius renginius lankyta labiausiai, kokios knygos buvo populiariausios, kokie filmai sulaukė daugiausia žiūrovų dėmesio? Šįkart – apie tai, kokie praėjusieji buvo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojams, kuo džiuginti ir stebinti skaitytojai, kokie renginiai bibliotekoje buvo populiariausi, kurios knygos – skaitomiausios? Žinoma, kalbėjomės ir apie tai, ko galima tikėtis 2026-aisiais.
Kaip žiemą nepatirti traumų ir nesušalti?
Žiema – ne tik džiaugsmas akims, malonios pramogos, bet ir rimti išbandymai mūsų saugumui. Šaltis, ledas bei pūgos kasmet tampa traumų ir sušalimų priežastimi, ypač tuomet, kai kasdienis skubėjimas nustelbia atsargumą. Slidūs šaligatviai, nepritaikyta avalynė ar netinkama apranga gali akimirksniu paversti įprastą kelionę pavojinga situacija.Todėl žiemą ypač svarbu žinoti, kaip tinkamai pasirūpinti savo saugumu: kaip išvengti paslydimų ir kritimų, kaip apsisaugoti nuo šalčio bei vėjo, kokių paprastų, bet veiksmingų priemonių imtis kasdien. Apie tai kalbamės su Marijampolės ligoninės Traumatologijos ortopedijos skyriaus vedėju Aurelijumi PIPIRU.
Eskizas gamtos žmogaus Selemono portretui
„Suvalkiečio“ skaitytojai jau daug metų džiaugiasi Selemono Paltanavičiaus mums skirtais rašiniais apie mažus ir didelius vyksmus gamtoje (nors, pasak jo, mažų dalykų čia nėra, viskas svarbu).Visų rašinių, visų darbų tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kas aplink: parodyti, sudominti, padėti suprasti, veikti… Ir susimąstyti – apie pasaulį ir save.