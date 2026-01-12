www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Techninių avarijų buvo

"Suvalkiečio" inf.

Į Suvalkiją atėjusi žiema iki pirmadienio popietės rimtų nelaimių nepridarė, žmonės skaudžiai nenukentėjo, bet nesklandumų, techninių eismo įvykio buvo sočiai.

Šakių greitosios medicinos pagalbos ekipažas šeštadienį per sniegus negalėjo pasiekti  Katinėlių kaime gyvenančio ligonio. Greitoji užklimpo. Medikų automobilį iš pusnynų ištraukė ugniagesiai gelbėtojai. Jie taip pat nuvažiavo prie ligonio namų, paėmė ligonį ir greitajai pagalbai perdavė ten, kur kelias jau buvo išvažiuojamas.

Tą pačią dieną, 18.25 val., Vilkaviškyje, S. Daukanto ir Kapų gatvių sankryžoje, susidūrė automobiliai „Audi 100“ ir „VW Tiguan“. „VW Tiguan“ keleivė negalėjo atidaryti automobilio durų.

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kai dėl slidžios kelio dangos automobilis „Audi“, vairuojamas 24 metų vyro, išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį kelią ir atsitrenkė į  „VW Tiguan“. Šią transporto priemonę vairavo 55 metų gyventojas. Vairuotojai ir keleiviai nenukentėjo, užpildyta eismo įvykio deklaracija.

Pasak Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausios specialistės Joanos Zubrickės, nuo sausio 11 d. iki sausio 12 d. 10.45 val.  policijos aptarnaujamoje teritorijoje fiksuoti šeši techniniai eismo įvykiai.

Sausio 11 d., apie 1.40 val., Marijampolės sav. Dženčialaukos kaimo Kauno gatvėje automobilis BMW , vairuojamas dvidešimtmečio trenkėsi į kelio atitvarą, nuslydo į kelkraštį, atsitrenkė į tvorą ir ją apgadino.

Apie 9.25 val. Marijampolės sav. Rudiškių kaimo Kauno g. automobilis „Audi“, vairuojamas dvidešimtmečio, išvažiavo iš šalutinio kelio į pagrindinį ir atsitrenkė į automobilį „Subaru“. Šią transporto priemonę vairavo 51 metų gyventojas.

Apie 14.50 val., Vilkaviškyje, Nepriklausomybės gatvėje, 24 metų vairuotojas nesuvaldė automobilio „Audi A5“ ir atsitrenkė į elektros stulpą.

Apie 16 val. Jurbarko r. Seredžiaus miestelyje automobiliui „VW Transporter“ prasilenkiant su kelininkų barstytuvu, barstančiu kelią, įskeltas priekinis automobilio lango stiklas.

Apie 19.30 val., Kalvarijos sav. Kušliškių kaimo Plento gatvėje, automobilis „Volvo V70“, vairuojamas 47 metų vyro, užvažiavo ant žiedinės sankryžos bortelio.

Vakar 7.44 val. Marijampolėje, Stoties gatvėje, susidūrė automobiliai „Mercedes-Benz“ ir „Volvo S60“.

