„Iš Savivaldybės išeisiu paskutinis“
(Algirdo Bajarkevičiaus Sausio 13-oji – šeimos, miesto ir laisvės istorijos puslapis)
Dviejų kambarių bute – daugybė knygų ir pianinas. Ant jo – angelų kolekcija. Visi padovanoti, visi – tarsi ženklai, tylūs prisiminimai.
„Pianinu sūnus Tautvydas visada pagroja, kai atvažiuoja, o dukra (Skaistė Kraptavičienė – red.), nors mokėsi muzikos mokykloje, nebegroja“, – ramiai pasakoja Aušra Bajarkevičienė, buvusio Marijampolės miesto savivaldybės tarybos pirmininko Algirdo Bajarkevičiaus našlė, įsileidusi „Suvalkiečio“ žurnalistus į savo namus.
Praėjo 35 metai nuo Sausio 13-osios. Ir beveik 30 metų nuo tada, kai Algirdo kūnas atgulė Balbieriškio kapinėse. Laikas, regis, nutolino įvykius, bet ne emocijas.
Algirdas Bajarkevičius – vienas iš tų žmonių, ant kurio pečių tomis 1991-ųjų sausio dienomis laikėsi miestas. Ir vienas iš tų, kurių vardai dažnai, deja, lieka paraštėse.
Kelias iki Marijampolės
Algirdas kilęs iš Prienų krašto. Studijas baigė toli nuo Lietuvos – Baku, Azerbaidžane, kur įgijo naftos ir dujų technologijos inžinieriaus diplomą. Tai buvo laikai, kai lietuviai buvo siunčiami mokytis Lietuvai itin reikalingų specialybių. Po studijų, pagal paskyrimą, Algirdas atsidūrė Trakuose.
Aušra gimė tremtyje, Irkutske. Šeimai grįžus į Lietuvą, baigė mokyklą Šakiuose, o Trakuose ji dirbo Taupomojoje kasoje vyriausiąja buhaltere. Būtent čia ir susikirto jųdviejų keliai.
Vėliau Algirdą pakvietė dirbti į tuomečio Kapsuko dujų ūkio kontorą vyriausiuoju inžinieriumi, pažadėjo keturių kambarių butą. Šeima persikėlė į Marijampolę – miestą, kuris tapo jų likimo centru.
Politika – tai pareiga
„Kai užgimė Sąjūdis, Algirdas iš karto prie jo prisijungė. Taip ir prasidėjo politinis gyvenimas“, – pasakoja Aušra.
1990 metais jis buvo išrinktas Marijampolės miesto savivaldybės tarybos pirmininku.
„Tada vyras tiesiog „prapuolė“ politikoje, – sako ji be kartėlio. – Supratau, kad tai tokia pareigybė. Kaip sportininkų ar menininkų šeimose – antrajai pusei tenka susitaikyti. Algirdas buvo idėjinis, dirbo neskaičiuodamas valandų.“
Namuose apie darbą jis kalbėdavo mažai. Daug ką laikė savyje. Buvo, prisimena našlė, jį skaudinusių momentų, nes politikoje nėra kitaip. Įtampos ten visada daug: „Kai ką žinojau, be abejo. Manau, ir dabar tas pats – politikų nuomonės dažnai nesutampa.“
„Ore tvyrojo įtampa“
1991-ųjų pradžia buvo sunkiai nusakoma. „Visi jautėme – kažkas bus. Įtampa tvyrojo ore“, – prisimena Aušra.
Sausio 11-ąją dukra Skaistė su klase budėjo Vilniuje, grįžo tik sausio 12-osios rytą. O vakare prasidėjo tai, kas tapo kraujuojančia Lietuvos istorijos žaizda.
Algirdas tuo metu beveik neišeidavo iš Savivaldybės – nuolat bendravo su Vilniumi, koordinavo veiksmus Marijampolėje. Jis parašė laišką sovietų sąjungos prezidentui Michailui Gorbačiovui ir telegrama jį išsiuntė į Kremlių. Laišką, kiek prisimenama, pasirašė daugiau žmonių, tačiau tekstą parašė jis pats savo ranka.
„Tai jo braižas, – pabrėžia našlė. – Jis labai daug atidavė dėl laisvės. Ir tai buvo ne tik šeimos ar Marijampolės – tai buvo visos Lietuvos reikalas.“
Naktis, kai viskas galėjo baigtis dar blogiau
Kai sausio 13-osios naktį nutrūko Lietuvos televizijos transliacija, Aušra pakėlė iš miegų devynerių Tautvydą, aprengė ir kartu su 17-mete Skaiste visi trys išėjo į aikštę prie Savivaldybės.
„Algirdas, atidaręs langą, per garsiakalbį kalbėjo žmonėms. Ramino, stiprino, kvietė laikytis kartu. Aikštė buvo pilna žmonių, apstatyta autobusais. Visų akys – pilnos baimės, bet kartu – ir nepaprasto susitelkimo“, – prisimena Aušra.
Tą naktį Algirdas trumpam buvo parėjęs namo. Atidarė stalčių, parodė dokumentus, pabučiavo sūnų ir pasakė tarsi atsisveikindamas: „Aš iš Savivaldybės išeisiu paskutinis. Arba iš viso galiu negrįžti.“
„Mes labai bijojome, – prisipažįsta Aušra. – Bet niekam, net viena kitai, to nesakėme. Viltis, kad viskas bus gerai, buvo. Tačiau buvo ir akimirkų, kai atrodė, jog viskas gali baigtis labai blogai.“
Mažametis sūnus jautė, kad vyksta kažkas baisaus, nors nesuprato įvykių esmės. Žinojo tik viena – tėtis kovoja. Tokia jo pareiga.
17-metė Skaistė tuo metu jau suprato daugiau, ir į Vilnių važiavo. „Kai pasklido žinia, kad kažkas juda mūsų link, žmonės nesiskirstė – priešingai, dar glaudžiau tarsi banga plūstelėjo prie Seimo. Pagalvojau: spirsiu į tanką, jei jis pasirodys. Tą jaunatvišką pyktį labai gerai atsimenu, – sako Skaistė. – Ir dar pagalvojau, kad būtų gerai spėti perklausyti tas plokšteles, kurias tądien Vilniuje buvau spėjusi nusipirkti…“
Marijampolė nemiegojo
Kaip ir visoje Lietuvoje, tą sausį Marijampolėje tvyrojo didžiulė įtampa. Algirdas dirbo naktimis, beveik neišeidamas iš Savivaldybės.
„Televizorius buvo nuolat įjungtas, telefonas – tiesiog įkaitęs. Pasiėmėme telefonų knygą ir skambinome visiems iš eilės, kvietėme žmones rinktis į aikštę. Bet žmonės ir neraginti ėjo – minios žmonių. Atrodė, kad visas miestas susirinko“, – pasakoja Aušra.
Ji iki šiol prisimena Eglę Bučelytę, dirbusią eteryje, kai kareiviai jau ėjo televizijos koridoriais: „Per nugarą ėjo šiurpas. Netrukus Marijampolę pasiekė žinia apie žuvusį Rimantą Juknevičių. Tai buvo siaubas. Dalyvavome laidotuvėse – turbūt visa Marijampolė lydėjo jį į kapines. Tai vienas kraupiausių tų dienų atsiminimų.“
„Mažiausiai galvojo apie save“
Taip dabar, jau suaugusiojo žmogaus akimis, atrodo ir dukrai Skaistei: „Jam rūpėjo Marijampolės žmonės, Lietuva, jos likimas, laisvė. Iš tiesų – šeimoje mums jo tada trūko. Trūko to artumo kaip vaikystėje, kai kartu žaisdavome šachmatais, važinėdavome į varžybas visoje Lietuvoje, kai vasarą išmokė mane plaukti, o žiemą eidavome kartu rogutėmis leistis nuo kalnų. 1991-aisiais jo pozicija man kėlė nuostabą (kiek gali žmogus pajėgti?) ir, kita vertus, didžiavausi juo. Bet tėtė, deja, netausojo savo sveikatos, dirbo labai intensyviai, retai matydavome jį namuose. Nemėgdavo dalintis darbo rūpesčiais, viską išgyvendavo savyje.
Jo nerimą ar susierzinimą išduodavo tik rūkomos cigaretės ir pajuodę ratilai paakiuose. Prisimenu, kaip atsakingai jis ruošdavo kalbas, pranešimus – iki vėlyvos nakties palinkęs prie stalo rašydavo. Tada nebuvo nei dirbtinio intelekto pagalbos, nei viešųjų ryšių specialistų, kurie atneštų parašytą tekstą ir padėtų ant stalo. Aš supratau, kad tėtės pasirinkimas buvo būtent toks – būti ten, kur būti privalo, kur liepia jo širdis.“
Širdis ir sumokėjo savo kainą
Po Sausio 13-osios Algirdo sveikata pradėjo prastėti. Įtampa, nemiegotos naktys ir atsakomybė nualino širdį, teko gydytis.
Pasitraukęs iš Savivaldybės, sunkiai išgyveno nereikalingumo jausmą. Nuo nulio pradėjo kurti verslą – tai buvo dar vienas streso etapas. 1996-aisiais Algirdas netikėtai mirė. Jam buvo vos 49-eri.
„Tautvydui tada buvo 15, – tyliai sako Aušra. – Turėjau uždaryti vyro verslą, nors pati niekada neturėjau reikalų su jokiais verslais. Samdžiau žmones, kad pagelbėtų. Reikėjo grąžinti banko paskolą, kad neprarasčiau namų. Tai buvo siaubingai sunkus laikas. Verkiau iš laimės, kai pavyko išsaugoti butą“, – prisimena. Vėliau teko jį iškeisti į mažesnį, kad sūnus galėtų studijuoti.
Šachmatai ir poezija
A. Bajarkevičius buvo Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas. Šachmatai jam buvo daugiau nei sportas. Jis treniravo vaikus, vežiodavo juos į turnyrus. Keletas jų tapo didmeistriais.
„Jam buvo būdingas šachmatininko mąstymas – penki ėjimai į priekį. Ne tik prie šachmatų lentos, bet ir gyvenime“, – sako Skaistė, pabrėždama, kaip tai svarbu politikui. Iki šiol kasmet gruodį vyksta Algirdo Bajarkevičiaus atminimo šachmatų turnyrai. Šiemet vyks jau 30-asis.
Be politikos ir šachmatų, Algirdas turėjo ir tai, kas buvo labai jautru jam pačiam: rašė poeziją. Vos pasninga, per radiją galima išgirsti visiems žinomą dainą, kurios žodžius, kaip sakė pašnekovės, parašė Algirdas: „Žiema, snaigės veidą bučiuoja, ir taip gera širdy, o kodėl – nežinau…“
„Fortūna niekada nelepino, bet ir jos pavainikiu nebuvau“, – taip pats Algirdas yra apibūdinęs savo gyvenimą.
„Labai Tavęs pasiilgom“
Po mirties Algirdas Bajarkevičius apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.
Jo našlė atvira: „Ne taip įsivaizdavau Lietuvą po 35-erių metų. Žinau, už ką kovojom.“ Ir pacituoja Aldonos Petruškevičiūtės-Dziskienės žodžius: „Ramybę drasko ir šiurpina amžinoji skriauda, neviltis, neapykanta, linksmybių perteklius, puikybė ir… nepelnyta šlovė. Kažkam vis skauda ir skauda – nuo melo, pažeminimo, patyčių, tamsos. Silpsta šiame skausme TIESA, VILTIS, IDEALAI“. Idealai, kuriais, sako, Algirdas labai tikėjo.
Aušra net po trijų dešimtmečių prisimena, kad jos žmogus mokėjo gerumo kupinu žvilgsniu žvelgti į žmones, taip pat ir į tuos, kurie jį skaudino, norėdami išaukštinti save. Ir kažkada yra pasakęs, kad tik Dievas įvertins, kas yra vertas pagarbos. Algirdas buvo iš tų žmonių, kurie stovėjo ten, kur buvo pavojingiausia – ne dėl garbės, o dėl pareigos. Ir dėl to, kad laisvė, jo supratimu, niekada neateina be tam tikros mūsų sumokamos kainos.
„Duok Dieve, kad mūsų laisvė išliktų. Nes dabar vėl nerimo daug, tikrumo nėra, kad galėtume ramiai gyventi – to tiesiog nebeliko. Sekame informaciją, ką galingieji vėl sugalvos, nes pasaulio dalybos jau vyksta“, – sako p. Aušra.
Paklaustos, ką šiandien, jei galėtų, pasakytų vyrui ir tėčiui, abi moterys atsako paprastai: „Labai Tavęs pasiilgom.“
Dokumentų liudijimai
Praėjus 35 metams nuo Sausio 13-osios, emocijos, apie kurias kalba A. Bajarkevičiaus našlė ir dukra, sutampa su tuo, ką liudija dokumentai. Tai – ne tik atmintis, ne tik išgyvenimai, bet ir sprendimai bei atsakomybė.
Marijampolės J. Basanavičiaus aikštėje eksponuojama dokumentinė ekspozicija, leidžianti iš arti pažvelgti į 1991-ųjų sausio dienas Marijampolėje. Šie dokumentai atskleidžia, kokioje įtampoje buvo dirbama ir kokius sprendimus teko priimti, kai nežinia slėgė kiekvieną akimirką.
1991 m. sausio 11 d. Marijampolės miesto savivaldybės tarybos posėdžio protokole užfiksuota, kad buvo svarstomas galimas jaunuolių priverstinis ėmimas į sovietų armiją. Cituojamas tuometis miesto meras Bronius Beržinis: „Kalbėjausi su pulko vadu – jis pažymėjo, kad jaunuolių dar neims, tačiau jei bus įsakymas – jį vykdys.“ Taip pat užfiksuoti šie mero žodžiai: „Jei prasidės jaunuolių ėmimas – paleisim sirenas, kad gaudomieji slėptųsi.“
Tame pačiame dokumente aiškiai įrašyta ir Tarybos pirmininko A. Bajarkevičiaus pozicija – jokiu būdu neatjungti kariškių ryšių linijų, nes tai gali išprovokuoti ryšių pastato užėmimą. Tai buvo sprendimai, kai kiekvienas neteisingas žingsnis galėjo baigtis jėgos panaudojimu.
1991 m. sausio 13 d. protokole, pasirašytame A. Bajarkevičiaus, užfiksuotas sprendimas sudaryti komisijas, atsakingas už žmonių išvykimą į Vilnių, Juragius ir informacinio koordinavimo užtikrinimą. Miestas ruošėsi blogiausiam, bet kartu – laikėsi.
Bene stipriausias dokumentas – Tarybos pirmininko A. Bajarkevičiaus ir kitų deputatų 1991 m. sausį pasirašytas laiškas – atsakymas į sovietų sąjungos prezidento Michailo. Gorbačiovo ultimatumą. Šis laiškas rusų kalba telegrama išsiųstas į Kremlių sovietų sąjungos prezidentui M. Gorbačiovui. Laiške nedviprasmiškai įvardyta: Marijampolė palaiko teisėtai išrinktą Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, o vienintelis galiojantis juridinis aktas – 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktas.
Dokumentai liudija, kad laisvė buvo ginama ne tik prie Seimo ar televizijos bokšto, bet ir Savivaldybių kabinetuose, naktimis, pasirašant sprendimus, prisiimant atsakomybę. Šie dokumentai šiandien kalba tuo pačiu balsu, kaip ir A. Bajarkevičienės prisiminimai apie Sausio 13-osios naktį, kai vyras, trumpam grįžęs galbūt atsisveikinti, pasakė: „Iš savivaldybės išeisiu paskutinis. Arba iš viso galiu negrįžti.“
Tai nebuvo metafora. Tai buvo pasirinkimas, įrašytas ne tik šeimos atmintyje, bet ir išlikęs valstybės archyvuose.
Tokia buvo A. Bajarkevičiaus Sausio 13-oji.