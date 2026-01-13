www.suvalkietis.lt
Lekėčių miestelyje susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis

"Suvalkiečio" inf.

Snieguoti ir slidūs keliai didina eismo įvykių skaičių. Vakar, apie 10 val., Šakių rajono Lekėčių miestelyje, kelyje Kaunas – Zapyškis – Šakiai, automobilis „Hyunday Kona“, vairuojamas 22 metų Kauno rajono gyventojo, susidūrė su vilkiku „Scania“ su priekaba. Šią transporto priemonę vairavo 64 metų Šilutės rajono gyventojas. Nuo smūgio „Hyunday Kona“ nulėkė nuo kelio ir atsidūrė griovyje.

Marijampolės apskrities VPK nuotrauka    
Marijampolės apskrities VPK nuotrauka    

Prireikė ugniagesių pagalbos, nes 22 metų vairuotojas buvo įkalintas automobilyje, negalėjo atsidaryti mašinos durelių. Vyrą išlaisvino ugniagesiai gelbėtojai ir perdavė greitosios pagalbos medikams. Gyventojas išvežtas į Kauno klinikų ligoninę. Vilkiko vairuotojas nenukentėjo.

Policija aiškinasi, kaip įvyko avarija.

