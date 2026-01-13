www.suvalkietis.lt
Nė vienas nėra pamirštas

"Suvalkiečio" inf.

Ryšių reguliavimo tarnybos ir LR Prezidento globojamas projektas „Nė vienas nėra pamirštas“ kviečia visus į nemokamą nuotolinę paskaitą „Senų technologijų „išėjimo” ir naujų „atėjimo” baimė“ !

📆 Kada? 2026 m. sausio 15 d., ketvirtadienį, 16:00 – 17:30 val. Trukmė – 1,5 val.  

Užsiregistruokite, o mes atsiųsime paskaitos rytą priminimą su prisijungimo nuoroda:  https://docs.google.com/forms/d/1qzjzl9XVHH0Lee7BdooaF1Ap-_AneOynnrViUg7bN4I/edit

Primename, kad ši nuotolinė paskaita nemokama. Bus vertimas į lietuvių gestų kalbą. Pageidaujantiems atsiųsime pažymėjimą, kad išklausėte šią paskaitą

Šioje paskaitoje lektoriusRyšių reguliavimo tarnybos  Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas dr. Ričardas Budavičius, – kalbės apie tai, kodėl žmonėms dažnai kyla nerimas, kai senos technologijos „išeina“, o naujos „ateina“, net jei reali rizika būna menka. Daugiausiai remsiuosi 3G tinklų išjungimu: kas pasikeitė kasdienybėje, kam tai galėjo sukelti nepatogumų ir kaip jiems pasiruošti. Taip pat aptarsiu 5G atsiradimą – kuo jis skiriasi nuo ankstesnių kartų, kokios baimės dažniausiai sklando ir ką apie tai sako faktai. Galiausiai pateiks paprastus patarimus, kaip atskirti mitus nuo tikrovės ir ramiai prisitaikyti prie pokyčių.

Šia nuoroda galite jungtis jau prieš 16 val.: https://zoom.us/j/2376580909?pwd=vbFO70uWcHX7QvVQWFwnJX3lauwIOw.1&omn=95946316405

              Meeting ID: 237 658 0909

              Passcode: Paskaita

Jei nepavyksta prisijungti Zoom nuoroda, spauskite ir junkitės 16 val.: https://www.youtube.com/@senjorupasaulis2002/streams

